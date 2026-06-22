ONLINE: Nový Zéland - Egypt, africký tým potřebuje k postupu zvítězit

Novozélanďané pokračují v trendu, protože na svém posledním MS v roce 2010 remizovali ve všech třech zápasech. Díky dvěma gólům Eliaha Justa sahali proti Íránu na své historické první vítězství na MS, nakonec remizovali 2:2.
Egypťané zase vydřeli cenný bod proti favoritovi skupiny z Belgie po trefě záložníka Ašúra a remíze 1:1.
Očekává se, že klíčovou roli bude hrát opět Mohamed Salah, který jen v kvalifikaci vstřelil devět gólů, na šampionátu zatím asistoval na jediný egyptský gól. Trenér Husam Hasan však chce závislost mužstva na hvězdě Liverpoolu zmírnit.
V utkání s Novým Zélandem je africká země favoritem. Přiblíží se postupu do play off?
M. Crocombe - T. Payne, F. Surman, M. Boxall, L. Cacace - J. Bell, M. Stamenic, C. McCowatt, S. Singh, E. Just - C. Wood
R. Thomas, M. Woud, T. Smith, C. Elliot, B. Waine, B. Old, A. Paulsen, T. Bindon, K. Barbarouses, A. Rufer, N. Pijnaker, J. Randall, L. Bayliss, F. de Vries
M. Šanáví, M. Trézéguet, M. Abdal Múnim, R. Rabía, K. Háfiz, Zizo, N. Imád, I. Ádel, H. Abdal Karim, M. Alá, T. Alá, H. Hasan, H. Madžíd, M. Sábir, a. Solimán