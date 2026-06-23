A co až se česká reprezentace na ikonickém stadionu Azteca (čtvrtek, 3.00 SELČ) pokusí šokovat domácí, už jisté postupující? Aby se na mistrovství světa udržela, potřebuje vyhrát. To bude něco! Nebo ne?
„Nechci znít jako fanoušek úspěchu, ale v posledních letech nějak neumím k českému nároďáku přilnout,“ přiznává. „Dřív pro mě byl každý zápas svátek. Teď ani nevím, komu vlastně přát víc.“
Vážně?
Když Češi přes baráž postoupili, kamarádi odsud mi hned psali, že je to pecka, že se potkáme ve skupině. Já na to: No, nevím... Fakt se mi moc nelíbí, jak teď naše repre hraje, Mexičani si na nás logicky věří. Po dvou výhrách je celá země v euforii. Bydlím ve čtvrti se spoustou barů, kde od rána do večera běží fotbal a je to taková nonstop party. Musíte se trochu držet, abyste místo do práce nešli tam.
Když dali gól a Němce porazili, sledoval jsem pána na vozíku, který byl vedle mě – měl jsem dojem, že snad vstane a začne chodit.