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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

31. den MS ve fotbale: Haaland vs. Kane. Norsko se pokusí zastavit Anglii

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  9:39

Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s Brazílií. | foto: Reuters

Na fotbalovém mistrovství světa je na programu další čtvrtfinálový duel. Norsko se v něm pokusí o historický postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje, proti němu ale stojí favorizovaná Anglie. Souboj nabídne také střet dvou elitních kanonýrů – norského útočníka Erlinga Haalanda a anglického kapitána Harryho Kanea. V článku najdete základní informace o utkání i přehled televizního vysílání.

Televizní program 31. dne MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
sobota 11. července, 23:00Norsko – AnglieNova Action

Sobota 11. července, 23:00

NorskoAnglie

Norsko bylo už před startem MS považováno za možného černého koně turnaje. A výborně poskládaný tým optimistické prognózy potvrdil. Norové se na šampionát vrátili po 28 letech a už nyní překonali své dosavadní maximum. Před letošním ročníkem byly jejich největším úspěchem dvě osmifinálové účasti.

Výběr trenéra Staleho Solbakkena vyhrál čtyři z pěti utkání a v play off zvládl dva těžké duely. Nejprve porazil 2:1 Pobřeží slonoviny a stejným výsledkem vyřadil také Brazílii. Proti Anglii se bude spoléhat především na Erlinga Haalanda, který se na turnaji trefil ve všech čtyřech zápasech, do kterých zasáhl, a se sedmi góly patří mezi nejlepší střelce šampionátu.

„Vůbec jsem to nečekal. Být ve čtvrtfinále mistrovství světa s Norskem je dost překvapující,“ uvedl Haaland, který se narodil v Anglii a působí v Manchesteru City. Proti Albionu se Norové pokusí o další velké překvapení.

Výsledky Norska ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Irák – Norsko1:4
2.Norsko – Senegal3:2
3.Norsko – Francie1:4
osmifinálePobřeží slonoviny – Norsko1:2
čtvrtfináleBrazílie – Norsko1:2

Anglie vstupuje do utkání jako favorit. Tým trenéra Thomase Tuchela ještě na mistrovství světa neprohrál, na kontě má čtyři vítězství a jednu remízu. V play off zvládl nejprve souboj s DR Kongem a následně porazil domácí Mexiko 3:2.

Hlavní ofenzivní hrozbou Albionu je Harry Kane. Kapitán anglického výběru je historicky nejlepším střelcem reprezentace a na letošním turnaji zaznamenal už šest branek. Stejně jako Haaland se prosadil také v play off, kde vstřelil tři góly.

Anglie se pokusí navázat na svůj dosud jediný triumf na světovém šampionátu z roku 1966. Od té doby skončila nejlépe dvakrát na čtvrtém místě, naposledy v roce 2018. Na minulém mistrovství světa v Kataru její cesta skončila ve čtvrtfinále po porážce s Francií.

Výsledky Anglie ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Anglie – Chorvatsko4:2
2.Anglie – Ghana0:0
3.Panama – Anglie0:2
osmifináleAnglie – DR Kongo2:1
čtvrtfináleMexiko – Anglie2:3

Podrobnou textovou reportáž z utkání Norsko – Anglie najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Čtvrtfinále

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Osmifinále

Čtvrtfinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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