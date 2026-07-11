Televizní program 31. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|sobota 11. července, 23:00
|Norsko – Anglie
|Nova Action
Sobota 11. července, 23:00
Norsko – Anglie
Norsko bylo už před startem MS považováno za možného černého koně turnaje. A výborně poskládaný tým optimistické prognózy potvrdil. Norové se na šampionát vrátili po 28 letech a už nyní překonali své dosavadní maximum. Před letošním ročníkem byly jejich největším úspěchem dvě osmifinálové účasti.
Výběr trenéra Staleho Solbakkena vyhrál čtyři z pěti utkání a v play off zvládl dva těžké duely. Nejprve porazil 2:1 Pobřeží slonoviny a stejným výsledkem vyřadil také Brazílii. Proti Anglii se bude spoléhat především na Erlinga Haalanda, který se na turnaji trefil ve všech čtyřech zápasech, do kterých zasáhl, a se sedmi góly patří mezi nejlepší střelce šampionátu.
„Vůbec jsem to nečekal. Být ve čtvrtfinále mistrovství světa s Norskem je dost překvapující,“ uvedl Haaland, který se narodil v Anglii a působí v Manchesteru City. Proti Albionu se Norové pokusí o další velké překvapení.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Irák – Norsko
|1:4
|2.
|Norsko – Senegal
|3:2
|3.
|Norsko – Francie
|1:4
|osmifinále
|Pobřeží slonoviny – Norsko
|1:2
|čtvrtfinále
|Brazílie – Norsko
|1:2
Anglie vstupuje do utkání jako favorit. Tým trenéra Thomase Tuchela ještě na mistrovství světa neprohrál, na kontě má čtyři vítězství a jednu remízu. V play off zvládl nejprve souboj s DR Kongem a následně porazil domácí Mexiko 3:2.
Hlavní ofenzivní hrozbou Albionu je Harry Kane. Kapitán anglického výběru je historicky nejlepším střelcem reprezentace a na letošním turnaji zaznamenal už šest branek. Stejně jako Haaland se prosadil také v play off, kde vstřelil tři góly.
Anglie se pokusí navázat na svůj dosud jediný triumf na světovém šampionátu z roku 1966. Od té doby skončila nejlépe dvakrát na čtvrtém místě, naposledy v roce 2018. Na minulém mistrovství světa v Kataru její cesta skončila ve čtvrtfinále po porážce s Francií.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|2.
|Anglie – Ghana
|0:0
|3.
|Panama – Anglie
|0:2
|osmifinále
|Anglie – DR Kongo
|2:1
|čtvrtfinále
|Mexiko – Anglie
|2:3
Podrobnou textovou reportáž z utkání Norsko – Anglie najdete ZDE.