ONLINE: Norsko - Senegal, pro druhou výhru a postup si jdou Seveřané

Seveřané půjdou do druhého utkání odpočatí, od trenéra Staaleho Solbakkena si před historicky prvním soutěžním soubojem se Senegalci vysloužili dva dny volna.
„Díval jsem se na jejich první zápas a během velkých částí prvního poločasu hráli velmi solidně,“ mínil Solbakken, jehož syn Markus hrával za pražskou Spartu.
Senegal z dosavadních tří účastí na MS postoupil ze skupiny dvakrát. Nyní se potřebuje oklepat po úvodním nezdaru, podlehl 1:3 Francii.
„Musíme zmobilizovat hráče, po delší době prohráli soutěžní zápas. Ve skupině nás čekají ještě dva. Všechnu svou pozornost upřeme na Nory, protože potřebujeme tři body. Nesmíme vytvářet mezery v jednotlivých řadách, jedině tak vytvoříme kompaktní blok,“ podotkl kouč Pape Thiaw.
V prvním utkání řádil hlavně útočník Erling Haaland, jenž se prosadil rovnou dvakrát.
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