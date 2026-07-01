Viking zase udeřil. Haaland táhne Norsko k historickému úspěchu: Změníme se navždy

Skoro jako by ani nechtěl střílet, když v osmašedesáté minutě pomaloučku dorazil přihrávku Patricka Berga.
„Když jsem se dostal do té gólové šance, tak jsem si říkal: ‚Sakra, hlavně ať to tam spadne, už na to nemám nervy!’“ popisoval v televizním rozhovoru.
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Pobřeží slonoviny - Norsko 1:2, nervy až do konce. Postup Evropanů vystřelil Haaland
Spadlo.
Norové ještě přežili poslední šanci, ve které prudký přímý kop Dialla vyškrábl brankář Nyland.
A pak hurá veslovat! „Buch buch, Ró! Buch buch, Ró!“ znělo osmdesátitisícovým stadionem v Dallasu, který jako by se celý náhle zbarvil do červeno-bílé.
Veslování při oslavách nesmí chybět! 🚣🏻— Nova Sport (@novasport_cz) June 30, 2026
Norové jdou do osmifinále, kde jsou poprvé po dlouhých 28 letech. 👏
Sledujte Mistrovství světa ve fotbale 2026 na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/lrpRkosYYM
Tohle byl další velký norský večer. A kdo jiný ho mohl korunovat, než sám viking Haaland.
„Naprosto neuvěřitelné! Je úžasné vidět, že pro celé Norsko tohle tolik znamená. Naší zemi to určitě navždy změní,“ líčil kanonýr Manchesteru City. Sám má v národním týmu neuvěřitelnou bilanci; za 53 zápasů nasázel neuvěřitelných šedesát (!) gólů. Což je pochopitelně rekord.
Stejně jako třináct mezinárodních zápasů v řadě se vstřelenou brankou, kde se druhý nejlepší zápis zastavil na čísle osm. Úkaz.
Zároveň se na šampionátu osamostatnil na druhém místě tabulky střelců s pěti góly, o jeden za Lionelem Messim. Dva dal Iráku i Senegalu. A poslední skupinové utkání s Francií (1:4) odpočíval na lavičce.
Byl to opět jeho typický zápas. Moc nenapadal, šoural se kolem půlky s málem dotyků s míčem. „Je to útočník, který zkrátka nepotřebuje balon u nohy,“ shrnul bývalý reprezentant a nyní expert Karel Poborský ve studiu ČT Sport.
Když africký soupeř vyrovnal, Haaland svěsil hlavu a začal se po hřišti ploužit ještě víc. Ale jakmile vycítí šanci, zapne.
𝐇𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋𝐀𝐍𝐃 🇳🇴— Nova Sport (@novasport_cz) June 30, 2026
Největší hvězda Norů udeřila v závěru zápasu a dává svému celku velkou naději na postup do osmifinále #FIFAWorldCup! 🏆
Sledujte Mistrovství světa ve fotbale 2026 na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/VrOwx7XgPF
Tak jako na konci zápasu, kdy Norové předvedli nádhernou akci, na jejímž konci snad Haaland zkoušel zpracovávat, ale míč se odrazil přímo do brány.
„Byl jsem k smrti unavený a blesklo mi hlavou, že nezvládnu prodloužení, takže musíme skórovat,“ řekl usmívající se kanonýr stanici TV2. „Když jsem přežil tohle, přežiju už všechno,“ dodal.
To všechno poté, co skóre otevřel parádní střelou levačkou teprve jedenadvacetiletý Antonio Nusa, který už válí v bundesligovém Lipsku. A poté, co skóre srovnal povedenou individuální akcí třiadvacetiletý Amad Diallo z Manchesteru United.
Což pochopitelně zůstane ve stínu rozhodujícího momentu, díky kterému Norové poprvé v historii vyhráli ve vyřazovacím utkání mistrovství světa. Trvalo to vůbec 88 let, než se poprvé v play off trefili. Byť nutno dodat, že tomu všemu jde rozšířený formát naproti.
Norům jejich radost ale nikdo nevezme. Překvapili už v kvalifikaci, kterou bez prohry prolétli a nechali za sebou i nakonec nepostupující Itálii.
Na cestu do Ameriky si pak přibalili například 300 kilo ryb, 116 kilogramů norského hnědého sýra a také 6 000 pomerančů, aby fotbalisté daleko od domova nestrádali.
„Cítím, že sounáležitost celé země je teď úplně jiná. Úspěch nás spojuje dohromady, je to zvláštní sledovat, něco úplně jiného, než jsem dosud poznal,“ rozplýval se Haaland.
Symbol norského rozmachu. Společně s veslováním.