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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Viking zase udeřil. Haaland táhne Norsko k historickému úspěchu: Změníme se navždy

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  5:45
Norský útočník Erling Haaland slavil postup do osmifinále mistrovství světa i s...

Norský útočník Erling Haaland slavil postup do osmifinále mistrovství světa i s vikingskou helmou. | foto: AP

Norský útočník Erling Haaland odchází do kabin po vítězství nad Pobřežím...
Norští fotbalisté oslavují postup do osmifinále mistrovství světa typickým...
Zklamaní hráči Pobřeží slonoviny. Mistrovství světa pro ně končí.
Norská radost po postupu do osmfinále MS.
26 fotografií
Na hlavu si při oslavách narazil zlatou vikingskou přilbu se zahnutými rohy a zapózoval před týmovým fotografem. Norský válečník Erling Haaland se zase trefil a pátým gólem na šampionátu poslal severské fotbalisty do osmifinále mistrovství světa na úkor Pobřeží slonoviny (2:1).

Skoro jako by ani nechtěl střílet, když v osmašedesáté minutě pomaloučku dorazil přihrávku Patricka Berga.

„Když jsem se dostal do té gólové šance, tak jsem si říkal: ‚Sakra, hlavně ať to tam spadne, už na to nemám nervy!’“ popisoval v televizním rozhovoru.

Pobřeží slonoviny - Norsko 1:2, nervy až do konce. Postup Evropanů vystřelil Haaland

Spadlo.

Norové ještě přežili poslední šanci, ve které prudký přímý kop Dialla vyškrábl brankář Nyland.

A pak hurá veslovat! „Buch buch, Ró! Buch buch, Ró!“ znělo osmdesátitisícovým stadionem v Dallasu, který jako by se celý náhle zbarvil do červeno-bílé.

Tohle byl další velký norský večer. A kdo jiný ho mohl korunovat, než sám viking Haaland.

„Naprosto neuvěřitelné! Je úžasné vidět, že pro celé Norsko tohle tolik znamená. Naší zemi to určitě navždy změní,“ líčil kanonýr Manchesteru City. Sám má v národním týmu neuvěřitelnou bilanci; za 53 zápasů nasázel neuvěřitelných šedesát (!) gólů. Což je pochopitelně rekord.

Stejně jako třináct mezinárodních zápasů v řadě se vstřelenou brankou, kde se druhý nejlepší zápis zastavil na čísle osm. Úkaz.

Norští fotbalisté oslavují postup do osmifinále mistrovství světa typickým veslováním.

Zároveň se na šampionátu osamostatnil na druhém místě tabulky střelců s pěti góly, o jeden za Lionelem Messim. Dva dal Iráku i Senegalu. A poslední skupinové utkání s Francií (1:4) odpočíval na lavičce.

Byl to opět jeho typický zápas. Moc nenapadal, šoural se kolem půlky s málem dotyků s míčem. „Je to útočník, který zkrátka nepotřebuje balon u nohy,“ shrnul bývalý reprezentant a nyní expert Karel Poborský ve studiu ČT Sport.

Když africký soupeř vyrovnal, Haaland svěsil hlavu a začal se po hřišti ploužit ještě víc. Ale jakmile vycítí šanci, zapne.

Tak jako na konci zápasu, kdy Norové předvedli nádhernou akci, na jejímž konci snad Haaland zkoušel zpracovávat, ale míč se odrazil přímo do brány.

„Byl jsem k smrti unavený a blesklo mi hlavou, že nezvládnu prodloužení, takže musíme skórovat,“ řekl usmívající se kanonýr stanici TV2. „Když jsem přežil tohle, přežiju už všechno,“ dodal.

To všechno poté, co skóre otevřel parádní střelou levačkou teprve jedenadvacetiletý Antonio Nusa, který už válí v bundesligovém Lipsku. A poté, co skóre srovnal povedenou individuální akcí třiadvacetiletý Amad Diallo z Manchesteru United.

Což pochopitelně zůstane ve stínu rozhodujícího momentu, díky kterému Norové poprvé v historii vyhráli ve vyřazovacím utkání mistrovství světa. Trvalo to vůbec 88 let, než se poprvé v play off trefili. Byť nutno dodat, že tomu všemu jde rozšířený formát naproti.

Norský útočník Erling Haaland odchází do kabin po vítězství nad Pobřežím slonoviny.

Norům jejich radost ale nikdo nevezme. Překvapili už v kvalifikaci, kterou bez prohry prolétli a nechali za sebou i nakonec nepostupující Itálii.

Na cestu do Ameriky si pak přibalili například 300 kilo ryb, 116 kilogramů norského hnědého sýra a také 6 000 pomerančů, aby fotbalisté daleko od domova nestrádali.

„Cítím, že sounáležitost celé země je teď úplně jiná. Úspěch nás spojuje dohromady, je to zvláštní sledovat, něco úplně jiného, než jsem dosud poznal,“ rozplýval se Haaland.

Symbol norského rozmachu. Společně s veslováním.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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