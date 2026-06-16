Reprezentace Norska předvedla v evropské části kvalifikace naprostou dominanci. Seveřané totiž neztratili ani bod, nechali za sebou i Itálii a v osmi zápasech nastříleli celkem 37 gólů. Téměř polovinu z nich měl na svědomí Erling Haaland.
Bude se týmu dařit i na samotném šampionátu?
Program fotbalistů Norska na MS 2026
Ve skupině I nečeká na Norsko nic snadného. Irák by porazit měli, těžší už ale bude utkání proti Senegalu a hlavně závěrečné střetnutí s Francií.
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|17.06.
|00:00
|Irák – Norsko
|Boston (USA)
|2
|23.06.
|02:00
|Norsko – Senegal
|New Jersey (USA)
|3
|26.06.
|21:00
|Norsko – Francie
|Boston (USA)
Soupiska Norska na MS 2026
Trenér Ståle Solbakken vzal na turnaj to nejlepší, co aktuálně mohl. Drtivá většina hráčů působí v předních evropských ligách, z domácí norské je v sestavě pouze trojice z Bodø/Glimt.
Kapitánem je sedmadvacetiletý Martin Ødegaard, hájící barvy Arsenalu.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Ørjan Nyland
|Sevilla
|71
|0
|Egil Selvik
|Watford
|7
|0
|Sander Tangvik
|Hamburger SV
|0
|0
|Obránci
|Kristoffer Ajer
|Brentford
|52
|2
|Julian Ryerson
|Borussia Dortmund
|43
|1
|Leo Østigård
|Janov
|38
|1
|Marcus Holmgren Pedersen
|Turín FC
|32
|0
|David Møller Wolfe
|Wolves
|22
|1
|Fredrik André Bjørkan
|Bodø/Glimt
|21
|1
|Torbjørn Heggem
|Bologna
|15
|0
|Sondre Langås
|Derby County
|3
|0
|Henrik Falchener
|Viking FK
|1
|0
|Záložníci
|Martin Ødegaard
|Arsenal
|68
|5
|Sander Berge
|Fulham
|66
|1
|Patrick Berg
|Bodø/Glimt
|43
|0
|Kristian Thorstvedt
|Sassuolo
|37
|4
|Morten Thorsby
|Cremonese
|31
|0
|Antonio Nusa
|RB Lipsko
|24
|8
|Fredrik Aursnes
|Benfica
|22
|1
|Oscar Bobb
|Fulham
|20
|2
|Jens Petter Hauge
|Bodø/Glimt
|15
|1
|Andreas Schjelderup
|Benfica
|12
|1
|Thelo Aasgaard
|Rangers
|8
|5
|Útočníci
|Alexander Sørloth
|Atlético Madrid
|72
|26
|Erling Haaland
|Manchester City
|50
|55
|Jørgen Strand Larsen
|Crystal Palace
|28
|6
Opory norské reprezentace
Sestava vypadá na papíře velmi silně, důležité opory nevynechaly v kvalifikaci ani jeden zápas. Je zajímavé, že více než 30 let má v nominaci pouze gólman.
Brankář Ørjan Nyland
Pětatřicetiletý brankář prošel Bundesligou i Premier League, aktuálně hájí barvy Sevilly v La Lize. Na klubové úrovni ale letos moc prostoru nedostal, své zkušenosti může naplno prodat alespoň v reprezentaci. Odchytal celou kvalifikaci.
Obrana Julian Ryerson
Šikovný ofenzivně laděný obránce je už několik let oporou Dortmundu, předtím oblékal dres Unionu Berlín. Vyniká skvělými centry, v Bundeslize si připsal solidních 15 asistencí. Není divu, že se o něj zajímají další veklokluby, podařené výkony na MS mohou případnému přestupu pomoci.
Záloha Martin Ødegaard
Důležitý hráč Arsenalu povede reprezentaci z pozice kapitána. Vinou zranění toho v posledních měsících neodehrál tolik, jak by si přál, pro šampionát už by snad měl být v pořádku. Na MS se naladil gólem v přípravě proti Maroku, branky ale spíš připravuje pro útočné hvězdy.
Útok Erling Haaland
Jednoho z nejlepších útočníků současného fotbalu asi není třeba blíže představovat. Svými 16 góly v kvalifikaci sestřelila hvězda Manchesteru City všechny soupeře, celkem už v norském dresu nastřádala rekordních 55 branek v pouhých padesáti duelech.
Příprava fotbalistů Norska před MS
Zatímco v kvalifikaci váleli, přípravné duely Norům až tolik nevyšly. V březnových duelech prohráli s Nizozemskem (1:2) a remizovali proti Švýcarům (0:0), nedávné červnové zápasy dopadly výhrou nad Švédy (3:1) a další plichtou, tentokrát s Marokem (1:1).
Bilance se soupeři ve skupině I (H2H)
Nejbohatší vzájemnou bilanci má Norsko jednoznačně s Francií, proti které se utkalo poprvé už v 60. letech, několikrát také v rámci MS. Se Senegalem změří síly teprve podruhé a Irák dosud nikdy soupeřem Norů nebyl.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|1. 3. 2006
|příprava
|Senegal
|Norsko
|2:1
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|27. 5. 2014
|příprava
|Francie
|Norsko
|4:0
|11. 8. 2010
|příprava
|Norsko
|Francie
|2:1
|25. 2. 1998
|příprava
|Francie
|Norsko
|3:3
|22. 7. 1995
|příprava
|Norsko
|Francie
|0:0
|5. 9. 1989
|Mistrovství světa
|Norsko
|Francie
|1:1
|28. 9. 1988
|Mistrovství světa
|Francie
|Norsko
|1:0
Historie účastí Norska na MS ve fotbale
Norové se poprvé objevili už na MS 1938 ve Francii, na další účast si ale museli počkat téměř šedesát let. Dlouhá série z toho nebyla, na letošním Mistrovství světa totiž tento tým uvidíme po osmadvaceti letech.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1938
|Francie
|osmifinále
|MS 1994
|USA
|4. místo ve skupině
|MS 1998
|Francie
|osmifinále
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Postup z kvalifikace