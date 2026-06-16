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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

  10:11
Norové si na fotbalovém mistrovství světa zahrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem. | foto: Reuters

Reprezentace Norska předvedla v evropské části kvalifikace naprostou dominanci. Seveřané totiž neztratili ani bod, nechali za sebou i Itálii a v osmi zápasech nastříleli celkem 37 gólů. Téměř polovinu z nich měl na svědomí Erling Haaland.

Bude se týmu dařit i na samotném šampionátu?

Program fotbalistů Norska na MS 2026

Ve skupině I nečeká na Norsko nic snadného. Irák by porazit měli, těžší už ale bude utkání proti Senegalu a hlavně závěrečné střetnutí s Francií.

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
117.06.00:00Irák – NorskoBoston (USA)
223.06.02:00Norsko – SenegalNew Jersey (USA)
326.06.21:00Norsko – FrancieBoston (USA)

Soupiska Norska na MS 2026

Trenér Ståle Solbakken vzal na turnaj to nejlepší, co aktuálně mohl. Drtivá většina hráčů působí v předních evropských ligách, z domácí norské je v sestavě pouze trojice z Bodø/Glimt.

Kapitánem je sedmadvacetiletý Martin Ødegaard, hájící barvy Arsenalu.

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiØrjan NylandSevilla710
Egil SelvikWatford70
Sander TangvikHamburger SV00
ObránciKristoffer AjerBrentford522
Julian RyersonBorussia Dortmund431
Leo ØstigårdJanov381
Marcus Holmgren PedersenTurín FC320
David Møller WolfeWolves221
Fredrik André BjørkanBodø/Glimt211
Torbjørn HeggemBologna150
Sondre LangåsDerby County30
Henrik FalchenerViking FK10
ZáložníciMartin ØdegaardArsenal685
Sander BergeFulham661
Patrick BergBodø/Glimt430
Kristian ThorstvedtSassuolo374
Morten ThorsbyCremonese310
Antonio NusaRB Lipsko248
Fredrik AursnesBenfica221
Oscar BobbFulham202
Jens Petter HaugeBodø/Glimt151
Andreas SchjelderupBenfica121
Thelo AasgaardRangers85
ÚtočníciAlexander SørlothAtlético Madrid7226
Erling HaalandManchester City5055
Jørgen Strand LarsenCrystal Palace286

Opory norské reprezentace

Sestava vypadá na papíře velmi silně, důležité opory nevynechaly v kvalifikaci ani jeden zápas. Je zajímavé, že více než 30 let má v nominaci pouze gólman.

Brankář Ørjan Nyland

Pětatřicetiletý brankář prošel Bundesligou i Premier League, aktuálně hájí barvy Sevilly v La Lize. Na klubové úrovni ale letos moc prostoru nedostal, své zkušenosti může naplno prodat alespoň v reprezentaci. Odchytal celou kvalifikaci.

Gabriel Martinelli obehrává gólmana Sevilly Orjana Nylanda a skóruje.

Obrana Julian Ryerson

Šikovný ofenzivně laděný obránce je už několik let oporou Dortmundu, předtím oblékal dres Unionu Berlín. Vyniká skvělými centry, v Bundeslize si připsal solidních 15 asistencí. Není divu, že se o něj zajímají další veklokluby, podařené výkony na MS mohou případnému přestupu pomoci.

Norský obránce Julian Ryerson (vlevo) se snaží nepustit k míči Manora Solomona z Izraele.

Záloha Martin Ødegaard

Důležitý hráč Arsenalu povede reprezentaci z pozice kapitána. Vinou zranění toho v posledních měsících neodehrál tolik, jak by si přál, pro šampionát už by snad měl být v pořádku. Na MS se naladil gólem v přípravě proti Maroku, branky ale spíš připravuje pro útočné hvězdy.

Martin Odegaard z Arsenalu slaví gól proti Chelsea.

Útok Erling Haaland

Jednoho z nejlepších útočníků současného fotbalu asi není třeba blíže představovat. Svými 16 góly v kvalifikaci sestřelila hvězda Manchesteru City všechny soupeře, celkem už v norském dresu nastřádala rekordních 55 branek v pouhých padesáti duelech.

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City slaví svůj třetí gól v utkání FA Cupu proti Liverpoolu.

Příprava fotbalistů Norska před MS

Zatímco v kvalifikaci váleli, přípravné duely Norům až tolik nevyšly. V březnových duelech prohráli s Nizozemskem (1:2) a remizovali proti Švýcarům (0:0), nedávné červnové zápasy dopadly výhrou nad Švédy (3:1) a další plichtou, tentokrát s Marokem (1:1).

Bilance se soupeři ve skupině I (H2H)

Nejbohatší vzájemnou bilanci má Norsko jednoznačně s Francií, proti které se utkalo poprvé už v 60. letech, několikrát také v rámci MS. Se Senegalem změří síly teprve podruhé a Irák dosud nikdy soupeřem Norů nebyl.

Vzájemné zápasy Norska a Senegalu
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
1. 3. 2006přípravaSenegalNorsko2:1
Poslední vzájemné zápasy Norska a Francie
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
27. 5. 2014přípravaFrancieNorsko4:0
11. 8. 2010přípravaNorskoFrancie2:1
25. 2. 1998přípravaFrancieNorsko3:3
22. 7. 1995přípravaNorskoFrancie0:0
5. 9. 1989Mistrovství světaNorskoFrancie1:1
28. 9. 1988Mistrovství světaFrancieNorsko1:0

Historie účastí Norska na MS ve fotbale

Norové se poprvé objevili už na MS 1938 ve Francii, na další účast si ale museli počkat téměř šedesát let. Dlouhá série z toho nebyla, na letošním Mistrovství světa totiž tento tým uvidíme po osmadvaceti letech.

Norsko na mistrovství světa ve fotbale
TurnajMísto konáníUmístění
MS 1938Francieosmifinále
MS 1994USA4. místo ve skupině
MS 1998Francieosmifinále
MS 2026Kanada, Mexiko a USAPostup z kvalifikace

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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