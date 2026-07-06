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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Na dva góly stačí dvě šance, to jsem prostě já. Největší zápas historie, zářil Haaland

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  8:08
Erling Haaland otevřel skóre v zápase s Brazílií.

Erling Haaland otevřel skóre v zápase s Brazílií. | foto: Reuters

Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...
Norští fotbalisté oslavují hrdinu Haalanda, který se v zápase s Brazílií trefil...
Gólová střela Haalanda zpoza vápna v zápase proti Brazílii.
Haaland předskočil Gabriela a otevřel skóre v zápase s Brazílií.
31 fotografií
Tentokrát už neseděl v první řadě. Tentokrát si norský bijec Erling Haaland místo kapitána Martina Ödegaarda stoupl rovnou k bubnu a rozjel už tradiční veslovačku. Byl to právě svalnatý útočník, kdo dvěma góly vyšoupl brazilské fotbalisty v osmifinále z mistrovství světa (2:1).

„Tohle je největší zápas norské historie,“ opakoval pak v televizním rozhovoru Haaland po postupu do čtvrtfinále na prvním světovém turnaji od roku 1998.

Čekal téměř celý zápas.

Opět se klasicky dlouho jen tak ploužil po hřišti, než soupeře lusknutím prstu zničil.

Nejdřív v 79. minutě, poté, co už gólman Nyland v první půli chytil penaltu Brunu Guimaraesovi, pak ho nepřekonal ani Endrick běžící sám na bránu. Uf!

Jedeme dál! Gólman Norů Nyland: Pomohla i práce s mentálním koučem a analytiky

A tak Haaland předčil v souboji stopera Gabriela a hlavičkou k tyči otevřel skóre.

„Když dostanu jednu nebo dvě šance, většinou je z toho gól. Nevím, jak to dělám, ale to jsem prostě já,“ smál se blonďák s dlouhými vlasy sepnutými do culíku.

Podruhé zničehonic práskl do balonu v 90. minutě před Danilem, kterému Haalandova prudká střela z kroku prošla mezi nohama a přímo k tyči.

„Něco takového od nikoho jiného na světě neuvidíte. Vždyť to nebyla žádná šance! Ani pološance, čtvrtšance, prostě nic,“ nevěřil skotský křídelník Pat Nevin ve vysílání BBC.

2:0, hotovo?

Brazilci ještě dostali v závěru nastavení druhou penaltu, kterou symbolicky proměnil navrátilec Neymar, ale tím jen uzavřel další trápení Jihoameričanů, kteří opět nepostoupili do bojů o medaile a poprvé od roku 1990 končí už v osmifinále.

„Je to šílený den. Všichni by si ho měli pořádně užít, vychutnat si ten okamžik,“ apeloval Haaland.

Norové skutečně potvrdili roli černého koně turnaje.

A Haaland zase pověst excelentního střelce, což po Borussii Dortmund dokazuje i v Manchesteru City. Svou neuvěřitelnou bilanci v národním týmu zase posunul, v 54 zápasech nasázel už 62 gólů.

Gólová střela Haalanda zpoza vápna v zápase proti Brazílii.

„Věděl jsem, že šance přijde, počkal jsem si na ni. Pokaždé mi připadá, že už můj vrchol na turnaji přišel, ale pak ho znovu překonám,“ pokrčil rameny s širokým úsměvem, jak má zvykem.

V tabulce střelců dotáhl jak Lionela Messiho, tak Kyliana Mbappého se sedmi góly. Je to vůbec poprvé, co tři hráči na světovém šampionátu dosáhli téhle mety.

Kde se zastaví? A jaký je jeho návod?

Kdybyste se ho zeptali a měl by zrovna výjimečně náladu na delší povídání, nejspíš by poukázal na svůj životní styl. Jí zdravě a potraviny kupuje u farmářů. Nejradši má prorostlé stejky, čerstvé mléko nebo med.

A taky sauna!

„Věřím, že tahle výhra inspiruje spoustu dalších mladých lidí,“ potvrdil Haaland to, co se snaží svým přístupem sám dělat.

„Celé zemi dal naději, že můžou dojít opravdu daleko,“ uznal anglický útočník Wayne Rooney. Ten už před časem slíbil, že když se Norové dostanou do čtvrtfinále, přepádluje řeku Mersey u Manchesteru.

Kvůli náročnému programu to však ve vysílání změnil na řeku Hudson v New Yorku, k čemuž svolil i brankář Joe Hart.

Právě Angličané se s rozjetými Nory střetnou ve čtvrtfinále poté, co porazili 3:2 Mexiko na Aztéckém stadionu jako vůbec první země v historii MS.

Přesto jejich obavy směřují jen jedním směrem: „Haaland, muž, kterého se bude celá Anglie bát nejvíc,“ křičí titulek vysoko na webu BBC.

Dobře ví proč.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Osmifinále

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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