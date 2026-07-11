ONLINE: Norsko - Anglie, evropský souboj o semifinále šampionátu

V předchozích dnech svá utkání o postup do semifinále zvládly Francie se Španělskem, které čeká vzájemný duel.
I třetí semifinalista bude z Evropy. Rozhodne se v Miami.
Pro Nory bylo dosud stropem osmifinále mistrovství světa, účastí mezi nejlepšími osmi si ho vylepšili. Půjdou ještě dál?
Na turnaji vyhráli čtyři z pěti duelů a ve vyřazovací fázi porazili shodně 2:1 Pobřeží slonoviny a Brazílii. Právě triumfem nad nejúspěšnější zemí v dějinách MS se poprvé probojovali mezi nejlepších osm týmů, čímž překvapili i sami sebe.
Norsko se opírá o Erlinga Haalanda, střelce sedmi branek na turnaji. Anglie zase o Harryho Kanea, který má šest gólů.
Anglie, mistr světa z roku 1966, má v Americe rovněž čtyři výhry z pěti zápasů, v play off si poradila s DR Kongo a domácím Mexikem.
Vítěz evropského duelu se v semifinále střetne s vítězem utkání Argentina – Švýcarsko.