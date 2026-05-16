Korejce na MS potáhne zkušený kapitán, v nominaci figuruje útočník Son Hung-min

  13:37
Zkušený útočník Son Hung-min vévodí konečné nominaci korejských fotbalistů na mistrovství světa, kterou v sobotu oznámil trenér Hong Mjong-po. Mezi 26 jmény nescházejí další dlouholeté opory jako obránce Kim Min-če, záložníci I Kang-in a I Če-song nebo útočník Hwang Hi-čchan. Korejci budou na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku prvním českým soupeřem.
Korejský útočník Son Hung-min | foto: AP

Třiatřicetiletý kapitán Son Hung-min, který loni v létě odešel po deseti letech v Tottenhamu do FC Los Angeles, se může chystat na svůj čtvrtý šampionát. Se 143 zápasy je korejským rekordmanem, v historickém pořadí střelců mu s 54 brankami schází jediný gól na vedoucího Čcha Pum-kuna.

Po úvodním zápasu s Českem se Korejci ve skupině A utkají s Mexikem a Jihoafrickou republikou. Ještě před tím už v zámoří odehrají přípravu proti Trinidadu a Tobagu a Salvadoru. Na závěrečném turnaji startují Korejci pojedenácté za sebou, jejich maximem je čtvrté místo z MS 2002, které spolupořádali.

Konečná nominace Koreje

MS ve fotbale 2026

Brankáři: Čche Hjon-u (Ulsan), Kim Sung-kju (FC Tokio), Song Pom-kun (Čonbuk).

Obránci: Kim Mun-hwan (Tedžon), Kim Min-če (Bayern Mnichov), Kim Tae-hjon (Kašima), Pak Čin-sup (Če-ťiang/Čína), Sol Jong-u (CZ Bělehrad), Jens Castrop (Mönchengladbach), I Ki-hjok (Kangwon), I Te-sok (Austria Vídeň), I Han-pom (Midtjylland), Čo Jo-min (aš-Šardžá/SAE).

Záložníci: Kim Čin-kjo (Čonbuk), Pe Čon-ho (Stoke), Pak Sung-ho (Birmingham), Jang Hjon-čun (Celtic Glasgow), I Kang-in (Paris St. Germain), I Tong-kjong (Ulsan), I Če-song (Mohuč), Hwang In-pom (Feyenoord).

Útočníci: Son Hung-min (FC Los Angeles), O Hjon-kjo (Besitkas), Čo Ku-song (Midtjylland), Om Či-song (Swansea), Hwang Hi-čchan (Wolverhampton).

