Dvaadvacetiletý Vale teprve v minulém týdnu dostal od FIFA povolení reprezentovat Irsko. Záložník Queens Park Rangers v minulosti oblékal dres anglické dvacítky a byl dokonce kapitánem výběru do 19 let, který v roce 2022 získal zlato na evropském šampionátu. Podle irských médií je velmi nepravděpodobné, že by ho trenér proti Česku zařadil rovnou do základní sestavy.
„Mluvil jsem s ním před více než rokem, vyjádřil touhu hrát za Irsko. Tehdy se zranil, takže jsme ho sledovali. V Queens Parku se rozvíjí, je ideální čas ho přivést do týmu. Je to dobrý hráč, dobrý člověk, pracovitý chlap, tvůrce šancí a střílí góly,“ uvedl Hallgrímsson na tiskové konferenci.
Hlavní ofenzivní silou irské reprezentace byl měl být Parrott. Čtyřiadvacetiletý útočník Alkmaaru je aktuálně ve střelecké formě a v poslední době se mu dařilo i v národním mužstvu. V listopadu v závěru kvalifikace při výhrách 2:0 nad Portugalskem a 3:2 v Maďarsku dal všech pět irských branek.
Kvůli zranění schází záložník Josh Cullen. Zdravotní problémy měl i defenzivní univerzál Bosun Lawal, v pátek by se ale měl v dresu Stoke naskočit zpět do hry. Do reprezentace se po zranění vrací veterán Robbie Brady, který vynechal celou kvalifikaci. Obránce Liam Scales, spoluhráč útočníka Tomáše Čvančary ze Celticu Glasgow, v semifinále proti Česku kvůli trestu za karty nebude moci nastoupit.
Irové příští čtvrtek nastoupí v pražském Edenu proti výběru trenéra Miroslava Koubka. Vítěz si 31. května zahraje o účast na světovém šampionátu finále baráže proti lepšímu z duelu Dánsko - Severní Makedonie.
„Jsme nadšeni, že jsme v play off, ne každé zemi se to podaří. Nemáme co ztratit, můžeme jen získat. Češi očekávají, že doma zvítězí. Prohra u nich nepřipadá v úvahu, pod tlakem budou oni,“ mínil Hallgrímsson, který se s irskou asociací dohodl na prodloužení smlouvy do Eura v roce 2028.
Nominace Irska na play off o MS proti Česku
Brankáři: Caoimhin Kelleher (Brentford), Mark Travers (Everton), Josh Keeley (Luton Town).