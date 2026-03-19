V nominaci irských fotbalistů je po změně pasu Vale, nechybí hvězda Parrott

  14:54
V nominaci irských fotbalistů na semifinále play off o mistrovství světa proti Česku je po nedávné změně pasu i záložník Harvey Vale, který v mládeži reprezentoval Anglii. Ve výběru islandského trenéra Heimira Hallgrímssona nechybí zřejmě největší současná hvězda útočník Troy Parrott, který před týdnem vstřelil obě branky Alkmaaru při vítězství 2:1 nad Spartou v úvodním osmifinále Konferenční ligy. Irové na baráž povolali 25 hráčů.

Irský národní tým slaví vítězný gól Troy Parrotta (na kolenou) v utkání s Maďarskem. | foto: AP

Dvaadvacetiletý Vale teprve v minulém týdnu dostal od FIFA povolení reprezentovat Irsko. Záložník Queens Park Rangers v minulosti oblékal dres anglické dvacítky a byl dokonce kapitánem výběru do 19 let, který v roce 2022 získal zlato na evropském šampionátu. Podle irských médií je velmi nepravděpodobné, že by ho trenér proti Česku zařadil rovnou do základní sestavy.

„Mluvil jsem s ním před více než rokem, vyjádřil touhu hrát za Irsko. Tehdy se zranil, takže jsme ho sledovali. V Queens Parku se rozvíjí, je ideální čas ho přivést do týmu. Je to dobrý hráč, dobrý člověk, pracovitý chlap, tvůrce šancí a střílí góly,“ uvedl Hallgrímsson na tiskové konferenci.

Hlavní ofenzivní silou irské reprezentace byl měl být Parrott. Čtyřiadvacetiletý útočník Alkmaaru je aktuálně ve střelecké formě a v poslední době se mu dařilo i v národním mužstvu. V listopadu v závěru kvalifikace při výhrách 2:0 nad Portugalskem a 3:2 v Maďarsku dal všech pět irských branek.

Irský Troy Parrott slaví vítězný gól do sítě Maďarska.

Kvůli zranění schází záložník Josh Cullen. Zdravotní problémy měl i defenzivní univerzál Bosun Lawal, v pátek by se ale měl v dresu Stoke naskočit zpět do hry. Do reprezentace se po zranění vrací veterán Robbie Brady, který vynechal celou kvalifikaci. Obránce Liam Scales, spoluhráč útočníka Tomáše Čvančary ze Celticu Glasgow, v semifinále proti Česku kvůli trestu za karty nebude moci nastoupit.

Irové příští čtvrtek nastoupí v pražském Edenu proti výběru trenéra Miroslava Koubka. Vítěz si 31. května zahraje o účast na světovém šampionátu finále baráže proti lepšímu z duelu Dánsko - Severní Makedonie.

„Jsme nadšeni, že jsme v play off, ne každé zemi se to podaří. Nemáme co ztratit, můžeme jen získat. Češi očekávají, že doma zvítězí. Prohra u nich nepřipadá v úvahu, pod tlakem budou oni,“ mínil Hallgrímsson, který se s irskou asociací dohodl na prodloužení smlouvy do Eura v roce 2028.

Nominace Irska na play off o MS proti Česku

Brankáři: Caoimhin Kelleher (Brentford), Mark Travers (Everton), Josh Keeley (Luton Town).
Obránci: Saamus Coleman (Everton), Jimmy Dunne (QPR), Nathan Collins (Brentford), Dara O’Shea (Ipswich), Jake O’Brien (Everton), John Egan (Hull), James Abankwah (Watford), Liam Scales (Celtic Glasgow), Robbie Brady (Preston), Ryan Manning (Southampton).
Záložníci: Jayson Molumby (West Bromwich), Bosun Lawal (Stoke), Jack Taylor (Ipswich), Alan Browne (Middlesbrough), Jason Knight (Bristol), Finn Azaz (Southampton), Harvey Vale (QPR).
Útočníci: Troy Parrott (Alkmaar), Adam Idah (Swansea), Johnny Kenny (Bolton), Chiedozie Ogbene (Sheffield United), Sammie Szmodics (Derby).

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

