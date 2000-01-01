Na závěrečný turnaj se všichni nepovídají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace? Podívejte se na jména 29 hráčů, které povolal trenér Miroslav Koubek.
Matěj Kovář (26 let, PSV Eindhoven) Jeden z hrdinů baráže proti Irsku i Dánsku. Česká jednička od Eura 2024, kdy v průběhu posledního zápasu skupiny proti Turecku nahradil zraněného Jindřicha Staňka. Po loňském odchodu z Leverkusenu do Eindhovenu odchytal v novém působišti 44 zápasů za sezonu a slavil ligový titul.
Lukáš Horníček (23 let, Braga) Od sedmnácti působí v portugalské Braze, kde se postupně vypracoval v brankáře číslo jedna a pana nepostradatelného. Vždyť za aktuální sezonu nasbíral už pětapadesát startů. Braga je pravidelným účastníkem pohárů, letos hrála semifinále Evropské ligy, což byla i Horníčkovi zásluha. Členem národní mužstva je od loňského podzimu, zatím za něj však ani jednou nenastoupil. Pravidelně reprezentoval v mládeži, loni v létě mu nevyšlo Euro do 21 let na Slovensku.
Jindřich Staněk (30 let, Slavia) Od února nastoupil jen jednou a o víkendu v Hradci Králové dostal tři branky. Právě absence zápasové praxe ho znevýhodnila, takže aktuálně nemá tak silnou pozici. Když se na Euru 2024 stal reprezentační jedničkou, zranil se. Gólman s výborným postřehem, někdy až zázračnými zákroky na čáře, ale s horší rozehrávkou.
Tomáš Holeš (33 let, Slavia) Když je zdravý, nechybí v základní sestavě Slavie. Trenér Trpišovský si ho cení, přestože v poslední sezoně už to párkrát z jeho strany nebylo ono. S přibývajícími léty ztrácí rychlost, v baráži odehrál jen první poločas proti Irsku, pak byl střídán a finále proti Dánsku proseděl na lavici. Role náhradníka ho nejspíš čeká i na šampionátu.
David Zima (25 let, Slavia) Kdyby fanoušci předčasně nevběhli na hřiště a pak nenapadli hráče Sparty, byl by právě Zima autorem titulového gólu. Během jarní části sezony vynechal pár zápasů kvůli zranění, kvůli potížím s kotníkem nebyl ani u baráže. Za národní mužstvo nastoupil naposled loni v březnu. Pohyblivý stoper, hlavičkář, ale se slabší hrou po zemi.
Štěpán Chaloupek (23 let, Slavia) Objev současné sezony. Z pozice stopera dal osm branek, sedm v lize a jednu v Champions League. Důrazný a urputný obránce, ale podobně jako Zima má horší rozehrávku. V reprezentaci debutoval loni na podzim v závěrečném kvalifikačním utkání proti Gibraltaru a pak překvapivě odehrál baráž. V poločase semifinále proti Irsku vystřídal Holeše a v sestavě zůstal i na finále proti Dánsku.
Robin Hranáč (26 let, Hoffenheim) Když se po povedeném hostování v Pardubicích vrátil do Plzně, tehdejší nový trenér Miroslav Koubek na něm postavil obranu. A Hranáč mu důvěru splatil. Dostal se do reprezentace a vybojoval si angažmá v bundeslize. První sezonu v Hoffenheimu paběrkoval, vypadalo to, že z klubu odejde, a ztratil i místo v reprezentaci. Ale zůstal, letos odehrál devětadvacet bundesligových zápasů ze čtyřiatřiceti, do národního mužstva se vrátil a s příchodem Koubka povýšil do základní sestavy.
Ladislav Krejčí (27 let, Wolverhampton) Nový kapitán. V baráži si spoluhráče naložil na záda a na šampionát tým doslova donesl. Stal se výraznou postavou, zařídil tři góly ze čtyř - dva dal a vybojoval penaltu. V rozstřelu sice proti Dánsku jako jediný z Čechů pokutový kop neproměnil, ale spoluhráči ho podrželi stejně jako on předtím je. Po loňském příchodu do Premier League se slabým Wolverhamptonem sestoupil, ale dá se očekávat, že tam po šampionátu nezůstane a zamíří na lepší adresu.
Vladimír Coufal (33 let, Hoffenheim). Překvapil, jak po loňském odchodu z West Hamu odehrál sezonu v bundeslize. Každý zápas v základu, jeden gól a devět asistencí. Tým, který se loni sotva zachránil, bojoval o Ligu mistrů, o níž přišel až v závěrečném dějství. Pravý krajní obránce velmi dobře zvládl i baráž, čímž si u Koubka zajistil pevnou pozici. V reprezentaci patří k nejzkušenějším, na kontě má 61 startů.
Jaroslav Zelený (33 let, Sparta) Kdo by to byl řekl, že na levém kraji odehraje celé finále baráže proti Dánsku? Třiatřicetiletý vysoký blonďák fotbalem baví sebe i fanoušky. Byl nejlepším hráčem Sparty v sezoně. Při rozhovorech je přemýšlivý s nevšedními názory.
David Jurásek (25 let, Slavia) Podzim v Besiktasi, jaro ve Slavii. Posila za 3 miliony eur se postupně zlepšovala a ve druhé části sezony nevynechala jediný zápas. V národním mužstvu to však pořád není ono. Nejlepší zápas zahrál Jurásek při debutu proti Polsku v březnu 2023 ještě za trenéra Šilhavého. Letos v baráži proti Irsku byl za nepříznivého stavu střídaný, ve finále proti Dánsku už nenastoupil.
David Douděra (28 let, Slavia) Během probíhajícího ročníku ho dvakrát zastavilo svalové zranění, i proto u březnové baráže nebyl. Ve Slavii je důležitým hráčem, ale pověst si kazí simulováním a chováním na hřišti. V nedávném derby jako vystřídaný náhradník vulgárně urazil rozhodčího, dostal trest na tři zápasy a klubový šéf Jaroslav Tvrdík ho vyřadil z kádru. „S tím se já neztotožňuju,“ reagoval reprezentační kouč Koubek a Douděru nominoval.
Lukáš Provod (29 let, Slavia). Mašina a neúnavný slávistický lídr, který je pro trenéra Trpišovského v podstatě nenahraditelný. Když není zraněný, hraje. Dává góly, rozdává asistence, kterých letos v české lize posbíral nejvíc ze všech. V reprezentaci sice není tak produktivní, ale minuty sbírá pravidelně. Na Euru před dvěma lety zaujal gólem proti Portugalsku při porážce 1:2.
Vladimír Darida (35 let, Hradec Králové). Bylo to překvapení, když se po pěti letech vrátil do národního týmu, aby pomohl v baráži o mistrovství světa. Trenér Koubek mu věřil, že zúročí nabyté zkušenosti. V obou utkáních baráže nastoupil v základu a teď se na závěr kariéry poprvé podívá i na závěrečný turnaj. V sezoně dotáhl Hradec Králové do evropských pohárů po 30 letech a trenéři v domácí soutěži ho za jeho vytrvalé výkony obdivují.
Lukáš Červ (25 let, Plzeň). Na hřišti je tím, proti komu se vám nehraje dobře. Dotěrný, hbitý, neúnavný. V Plzni postupně povýšil do role kapitána. V lize odehrál téměř všechny zápasy, dařilo se mu i v evropských pohárech. K postupu na mistrovství světa pomohl jedním gólem a dvěma asistencemi. Pod trenérem Koubkem se navíc prosadil právě v Plzni a má s ním dobrý vztah.
Tomáš Souček (31 let, West Ham). Předchozí kapitán reprezentace, správňák a člověk, na kterého se můžete spolehnout. Když jde o práci pro tým, na hřišti vyniká. Zaskočí při obranné standardce, skóruje z pozic, kam běžně nabíhají jen útočníci. V londýnském West Hamu, který letos možná sestoupí z Premier League, ho milují. V reprezentaci si však pověst pošramotil, když v prosinci odmítl poděkovat fanouškům po utkání s Gibraltarem. Od té doby nemá kapitánskou pásku. Ale na tým nezanevřel a maká dál.
Michal Sadílek (27 let, Slavia). Mnozí se divili, když loni v létě přestupoval z nizozemského Twente zpátky do Česka. Ve Slavii si ale zahrál Ligu mistrů a postupně se stal oporou zálohy a týmu, jenž vyhrál mistrovský titul. Často servíruje přesné standardky - vždyť po jeho standardní situaci srovnával v baráži s Irskem kapitán Krejčí na 2:2. Ve finále s Dánskem pak proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu. Přezdívá se mu vysavač, protože na hřišti obsáhne spoustu prostoru a neunikne mu jediný míč. O Euro před dvěma roky přišel kvůli nehodně na tříkolce během přípravného kempu v Rakousku.
Pavel Šulc (25 let Lyon) Nejkomplexnější český fotbalista současnosti. Nezdolná fyzická kondice, rychlost, šikovnost, technika, obětavost. Co chcete víc? Třeba góly? Ty umí taky. Ve své premiérové sezoně v zahraničí jich dal čtrnáct v osmatřiceti zápasech ve třech soutěžích. Skóroval i ve finále baráže proti Dánsku. On a kapitán Krejčí jsou hráči, kteří mají jisté místo v základní sestavě reprezentace bez ohledu na okolnosti.
Patrik Schick (30 let, Leverkusen) Dlouhodobě nejlepší český střelec v zahraničních ligách, v reprezentaci útočník číslo jedna, dal gól z penalty v semifinále baráže proti Irsku. V právě skončeném ročníku bundesligy vstřelil šestnáct branek v osmadvaceti zápasech. Když sečteme jeho produkci v Leverkusenu, Lipsku, AS Řím a Sampdorii, dostaneme se za deset let 134 gólů ve všech soutěžích. A to od podzimu 2022 dohromady víc než rok marodil.
Tomáš Chorý (31 let, Slavia) Vedle některých překvapení nejdiskutovanější jméno v nominaci. Má být útočník, který v průběhu sezony dostal tři červené karty za podlé a zákeřné zákroky, v reprezentaci? Zvlášť když ho po třetím vyloučení v závěru sezony Slavia vyřadila z kádru. „Zamýšlel jsem se nad tím. Protože jsem věděl, že se v nesmírně morální české společnosti spustí celospolečenská objednávka na to, aby byl zlynčován a vyřazen i z reprezentace. Ale já mám svůj názor, svoji hlavu a svůj pohled,“ zdůraznil reprezentační kouč Miroslav Koubek. Mimochodem, Chorý je se sedmnácti góly nejlepší střelec ligy, za národní tým se zatím prosadil šestkrát. Proti Dánsku v baráži proměnil první penaltu v rozstřelu.
Mojmír Chytil (27 let, Slavia) Ve Slavii plní roli druhého útočníka a ani v reprezentaci není hráčem do základní sestavy. Ale jako náhradník dokáže pomoci, mužstvo strhnout pohybem, ochotou podstoupit cokoli, houževnatostí, bojovností a umí se prosadit i střelecky. Jedenáct branek v ligovém ročníku není špatná vizitka. V baráži proti Irsku přišel do hry místo Provoda, ale pak v rozstřelu nedal penaltu. Střídal i proti Dánsku.
Adam Hložek (23 let, Hoffenheim) Kvůli problémům s lýtkem byl na hřišti za sezonu jen 68 minut, gól nedal, ale o jeho kvalitách pochybovat nelze. Přesvědčuje o nich už od dorosteneckého věku. Nominaci na závěrečný turnaj jistou rozhodně nemá, trenér Koubek si ho nejdřív na kempu a v přípravě s Kosovem otestuje a pak se rozhodne.
Pavel Bucha (28 let, Cincinnati) Pokud by se dostal do konečné nominace, jako jediný z Čechů si bude připadat, že hraje doma. V reprezentaci zatím start nezapsal, ale trenér ho pozval na březnovou baráž. Než šikovný středopolař v únoru 2024 zamířil do Spojených států, v Plzni spolupracoval právě s Koubkem. Patří ke stabilním hráčům Cincinnati v MLS, v jarní části ve třinácti zápasech dal dva góly a na čtyři přihrál. Jeho tým má bilanci čtyři výhry, pět remíz a pět porážek. V patnáctičlenné východní konferenci je Cincinnati deváté.
Jan Kuchta (29 let, Sparta) Zdálo se, že reprezentační kariéru už zabalil. Po loňském krajně nepovedeném přípravném utkání se Saúdskou Arábií dal najevo, že se mu poměry v národním mužstvu za předchozího kouče Haška nelíbí a od té doby zván nebyl. „Na to je jednoduchá odpověď. Když jsem nehrál v klubu, nemohl jsem být v národním mužstvu,“ řekl Kuchta nedávno. V posledních týdnech patří do základní sestavy Sparty a dává góly, kterými si o místo v reprezentaci řekl. Jestli i na mistrovství světa, to určí jeho výkony během přípravných utkání.
Denis Višinský (23 let, Plzeň) Podobný případ jako Bucha. Byl členem kádru u březnové baráže, ale v národním mužstvu ještě nikdy nenastoupil. Koubek s ním má zkušenost z Plzně, kde se oba potkali na startu současného ročníku. Višinský, odchovanec Slavie, je hbitý a pohyblivý hráč, který se umí prosadit i střelecky. V sestavě zastane ofenzivní posty pod hrotem i na obou krajích.
Tomáš Ladra (29 let, Plzeň). Pozvánku do reprezentačního áčka dostal poprvé už na podzim, kdy pak rovnou nastoupil v základní sestavě v přípravném utkání proti San Marinu (1:0). Většinu kariéry strávil v Mladé Boleslavi, odkud ho loni získala Plzeň, kde se potkal i s Koubkem. Napříč všemi soutěžemi nasbíral v tomto ročníku šest branek a sedm asistencí.
Alexandr Sojka (23 let, Plzeň). Plzeňský odchovanec, který za áčko začal shodou okolností nastupovat pod trenérem Koubkem. Loňský podzim strávil na hostování v Hradci Králové, ale pak si ho Martin Hyský stáhl a na jaře mu dával dost prostoru. Ve 14 zápasech stihl dva góly a dvě asistence. Loni byl na Euru jedenadvacítek na Slovensku, kde z lavičky nastoupil ke všem třem skupinovým utkáním. V áčku je nováčkem.
Christophe Kabongo (22 let, Mladá Boleslav). Další nováček. Od léta 2024 patří Plzni a podobně jako Sojka dostal první šanci v áčku pod Koubkem. Útočník s konžskými kořeny si však záhy poranil vazy v koleni a několik měsíců absentoval. V letošní sezoně strávil podzim v Plzni, která ho na jaře poslala hostovat do Mladé Boleslavi. Tam ve 12 ligových zápasech zapsal čtyři branky a dvě asistence.
Hugo Sochůrek (17 let, Sparta). Možná nejvíce překvapivé jméno v celé nominaci a třetí nováček. Sochůrek je od 12 let ve Spartě, za jejíž béčko začal během podzimu nastupovat. V lednu pak byl s áčkem na soustředění ve španělské Marbelle a hned v únoru debutoval ve Zlíně. Ačkoliv mu je pouhých 17 let, rychle se vypracoval mezi důležitého hráče zálohy. Podívá se i na závěrečný turnaj?
