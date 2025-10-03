Na Chorvatsko a Faery i s Coufalem či Lingrem. V nominaci je znovu také Vydra

V nominaci tentokrát není žádný nováček – naposledy si premiéru odbyli Cedidla s Beranem, kteří se do kádru vešli i nyní.
Pro Čechy nastává čas odvety za potupný červnový debakl 1:5 v Osijeku. A především jde o stěžejní sraz v boji o mistrovství světa.
„Věříme, že stále hrajeme o první místo,“ uvedli členové národního týmu na nominační tiskové konferenci v noblesních prostorách knihovny Strahovského kláštera.
|1.
|Chorvatsko
|4
|4
|0
|0
|17:1
|12
|2.
|Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|3.
|Faerské ostrovy
|5
|2
|0
|3
|4:5
|6
|4.
|Černá Hora
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|5.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0
Právě tam vznikalo i speciální video, do kterého se zapojily i někdejší reprezentační osobnosti včetně Vladimíra Šmicera, Karla Poborského, Antonína Panenky či Tomáše Vaclíka. Dali se snad fotbalisté na modlení?
„Věříme, že se nám může splnit sen. A věříme, že dokud je šance, věřit budou také naši fanoušci,“ zaznělo.
Češi odehrají šestý a sedmý zápas kvalifikace, během kterých se rozhodne, jestli budou mít šanci na přímý postup. O ten se v tabulce kvalifikace perou právě s Chorvatskem.
Ze Strahovského kláštera zní jména, která míří do kvalifikačního boje o MS 2026. 🇨🇿 #VĚŘÍME #ROUTE2026 pic.twitter.com/gVvnn1Gbde— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 3, 2025
„Máme pár ztrát, ale ty se pokusíme nahradit týmovým duchem. Musíme bojovat jeden za druhého, nechat na hřišti všechno. Klukům, které jsme vybrali, věřím,“ pravil trenér Ivan Hašek s tím, že poslední volné políčko v kádru zaplní po víkendu.
Neobsadí ho Patrik Schick, český útočník číslo jedna, který si před pár dny poranil zadní stehenní sval, ani dlouhodobě absentující Adam Hložek.
„Velká komplikace. Vždyť Patrik je hráč, který má s ohledem na počet doteků ve vápně soupeře možná nejlepší střeleckou úspěšnost na světě,“ řekl Hašek. „On i Adam jsou hráči, kteří umí rozhodovat velké zápasy. Musíme se bez nich obejít a nahradit je bojovností.“
A jmenovitě? Třeba Tomášem Chorým? Nebo Matějem Vydrou?
Plzeňský kapitán nastoupil za národní tým naposledy v listopadu 2021 proti Estonsku. Svůj poslední gól vstřelil o dva měsíce dřív v přípravě proti Ukrajině.
Zářijový reprezentační sraz
Program národního týmu
Česko – Chorvatsko, 9. října ve 20.45 v pražském Edenu
Faerské Ostrovy – Česko, 12. října v 18.00 v Tórshavnu
„S Matějem jsme v kontaktu delší dobu. Snažili jsme se ho opakovaně nominovat, ale zdravotní problémy mu to nedovolily. Vždycky se něco pokazilo. Tentokrát to snad konečně vyjde. Mluvil jsem s ním, cítí se dobře, má vynikající formu,“ popsal Hašek, který musel řešit třeba i situaci kolem záložníka Tomáše Součka.
Kapitán týmu odehrál od posledního reprezentačního srazu v Premier League jen pár minut. V polovině září dostal červenou kartu v duelu s Tottenhamem a po ní vyfasoval třízápasový trest. „Komunikujeme spolu, viděli jsme data z jeho zápasu za juniorku, naběhal třináct kilometrů, takže nějaké vytížení má. Věřím, že aspoň přijede odpočatý,“ řekl Hašek.
Po trestu za žluté karty je připravený také pravý obránce Vladimír Coufal, který aspoň na pravém kraji může zastoupit zraněného slávistu Douděru. Mimo je i Tomáš Holeš, místo kterého trenéři pozvali Davida Zimu. A poprvé od svého odchodu do Spojených států se do týmu dostal také Ondřej Lingr.
„Typologicky nám do duelů, které nás čekají, pasuje. Věříme, že nám může hodně pomoct.“
Pro národní tým to tentokrát bude bleskový sraz. V pondělí se hráči potkají, už ve čtvrtek hrají s Chorvatskem a v sobotu letí na Faery, kde nastoupí v neděli.
Baráž, čili dodatečnou kvalifikaci o šampionát, mají Češi jistou. Ať už jako druhý tým tabulky, nebo vítěz jedné ze skupin loňské Ligy národů. Pokud by do baráže šli z druhé příčky, mají šanci na to, že semifinálový zápas budou hrát doma. Jako vítěz Ligy národů by ho hráli na hřišti soupeře.
|BRANKÁŘI
|JMÉNO
|MUŽSTVO
|NAROZEN
|Z
|G
|Vítězslav Jaroš
|Ajax
|23. července 2001
|2
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|17. května 2001
|14
|0
|Jindřich Staněk
|Slavia
|27. dubna 1996
|14
|0
|OBRÁNCI
|Martin Cedidla
|Jablonec
|22. listopadu 2001
|1
|0
|Vladimír Coufal
|TSG Hoffenheim
|22. srpna 1992
|55
|1
|David Zima
|Slavia
|8. listopadu 2000
|24
|1
|Václav Jemelka
|Plzeň
|23. června 1995
|11
|0
|Ladislav Krejčí
|Wolverhampton
|20. dubna 1999
|21
|3
|David Jurásek
|Besiktas
|7. srpna 2000
|13
|1
|Martin Vitík
|Boloňa
|21. ledna 2003
|6
|0
|Jaroslav Zelený
|Sparta
|20. srpna 1992
|17
|0
|Robin Hranáč
|TSG Hoffenheim
|29. ledna 2000
|9
|0
|ZÁLOŽNÍCI
|Václav Černý
|Wolfsburg
|17. října 1997
|28
|8
|Lukáš Červ
|Plzeň
|10. dubna 2001
|10
|2
|Alex Král
|Union Berlín
|19. května 1998
|48
|2
|Lukáš Provod
|Slavia
|23. říjen 1996
|33
|3
|Michal Sadílek
|Slavia
|31. května 1999
|29
|1
|Tomáš Souček
|West Ham
|27. února 1995
|83
|15
|Michal Beran
|Olomouc
|22. srpna 2000
|1
|0
|Pavel Šulc
|Olympique Lyon
|29. prosince 2000
|16
|4
|Ondřej Lingr
|Houston Dynamo
|7. října 1998
|24
|1
|Adam Karabec
|Olympique Lyon
|2. července 2003
|1
|0
|ÚTOČNÍCI
|Matěj Vydra
|Plzeň
|1. května 1992
|46
|7
|Tomáš Chorý
|Slavia
|26. ledna 1995
|16
|5
|Vasil Kušej
|Slavia
|24. května 2000
|5
|0