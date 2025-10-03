Na Chorvatsko a Faery i s Coufalem či Lingrem. V nominaci je znovu také Vydra

Autor: ,
  13:55aktualizováno  15:02
Další šance pro Matěje Vydru, kterému v posledních měsících návrat do fotbalové reprezentace opakovaně zhatily zdravotní problémy. Na klíčové zápasy kvalifikace s Chorvatskem a Faerskými ostrovy pozval trenér Ivan Hašek také Ondřeje Lingra z amerického Houstonu či Vladimíra Coufala z Hoffenheimu, jenž minule scházel kvůli kartám. Ze zdravotních důvodů naopak chybí zranění útočníci Patrik Schick, Adam Hložek i slávističtí obránci Tomáše Holeš s Davidem Douděrou.

V nominaci tentokrát není žádný nováček – naposledy si premiéru odbyli Cedidla s Beranem, kteří se do kádru vešli i nyní.

Pro Čechy nastává čas odvety za potupný červnový debakl 1:5 v Osijeku. A především jde o stěžejní sraz v boji o mistrovství světa.

„Věříme, že stále hrajeme o první místo,“ uvedli členové národního týmu na nominační tiskové konferenci v noblesních prostorách knihovny Strahovského kláštera.

Tabulka skupiny L
1.Chorvatsko440017:112
2.Česko540111:612
3.Faerské ostrovy52034:56
4.Černá Hora52034:96
5.Gibraltar50052:170

Právě tam vznikalo i speciální video, do kterého se zapojily i někdejší reprezentační osobnosti včetně Vladimíra Šmicera, Karla Poborského, Antonína Panenky či Tomáše Vaclíka. Dali se snad fotbalisté na modlení?

„Věříme, že se nám může splnit sen. A věříme, že dokud je šance, věřit budou také naši fanoušci,“ zaznělo.

Češi odehrají šestý a sedmý zápas kvalifikace, během kterých se rozhodne, jestli budou mít šanci na přímý postup. O ten se v tabulce kvalifikace perou právě s Chorvatskem.

„Máme pár ztrát, ale ty se pokusíme nahradit týmovým duchem. Musíme bojovat jeden za druhého, nechat na hřišti všechno. Klukům, které jsme vybrali, věřím,“ pravil trenér Ivan Hašek s tím, že poslední volné políčko v kádru zaplní po víkendu.

Neobsadí ho Patrik Schick, český útočník číslo jedna, který si před pár dny poranil zadní stehenní sval, ani dlouhodobě absentující Adam Hložek.

„Velká komplikace. Vždyť Patrik je hráč, který má s ohledem na počet doteků ve vápně soupeře možná nejlepší střeleckou úspěšnost na světě,“ řekl Hašek. „On i Adam jsou hráči, kteří umí rozhodovat velké zápasy. Musíme se bez nich obejít a nahradit je bojovností.“

A jmenovitě? Třeba Tomášem Chorým? Nebo Matějem Vydrou?

Plzeňský kapitán nastoupil za národní tým naposledy v listopadu 2021 proti Estonsku. Svůj poslední gól vstřelil o dva měsíce dřív v přípravě proti Ukrajině.

Zářijový reprezentační sraz

Program národního týmu

Česko – Chorvatsko, 9. října ve 20.45 v pražském Edenu

Faerské Ostrovy – Česko, 12. října v 18.00 v Tórshavnu

„S Matějem jsme v kontaktu delší dobu. Snažili jsme se ho opakovaně nominovat, ale zdravotní problémy mu to nedovolily. Vždycky se něco pokazilo. Tentokrát to snad konečně vyjde. Mluvil jsem s ním, cítí se dobře, má vynikající formu,“ popsal Hašek, který musel řešit třeba i situaci kolem záložníka Tomáše Součka.

Kapitán týmu odehrál od posledního reprezentačního srazu v Premier League jen pár minut. V polovině září dostal červenou kartu v duelu s Tottenhamem a po ní vyfasoval třízápasový trest. „Komunikujeme spolu, viděli jsme data z jeho zápasu za juniorku, naběhal třináct kilometrů, takže nějaké vytížení má. Věřím, že aspoň přijede odpočatý,“ řekl Hašek.

Po trestu za žluté karty je připravený také pravý obránce Vladimír Coufal, který aspoň na pravém kraji může zastoupit zraněného slávistu Douděru. Mimo je i Tomáš Holeš, místo kterého trenéři pozvali Davida Zimu. A poprvé od svého odchodu do Spojených států se do týmu dostal také Ondřej Lingr.

„Typologicky nám do duelů, které nás čekají, pasuje. Věříme, že nám může hodně pomoct.“

Pro národní tým to tentokrát bude bleskový sraz. V pondělí se hráči potkají, už ve čtvrtek hrají s Chorvatskem a v sobotu letí na Faery, kde nastoupí v neděli.

Baráž, čili dodatečnou kvalifikaci o šampionát, mají Češi jistou. Ať už jako druhý tým tabulky, nebo vítěz jedné ze skupin loňské Ligy národů. Pokud by do baráže šli z druhé příčky, mají šanci na to, že semifinálový zápas budou hrát doma. Jako vítěz Ligy národů by ho hráli na hřišti soupeře.

Nominace fotbalové reprezentace na zápasy s Chorvatskem a na Faerských Ostrovech
BRANKÁŘI
JMÉNOMUŽSTVONAROZENZG
Vítězslav JarošAjax23. července 200120
Matěj KovářPSV Eindhoven17. května 2001140
Jindřich StaněkSlavia27. dubna 1996140
OBRÁNCI
Martin CedidlaJablonec22. listopadu 200110
Vladimír CoufalTSG Hoffenheim22. srpna 1992551
David ZimaSlavia8. listopadu 2000241
Václav JemelkaPlzeň23. června 1995110
Ladislav KrejčíWolverhampton20. dubna 1999213
David JurásekBesiktas7. srpna 2000131
Martin VitíkBoloňa21. ledna 200360
Jaroslav ZelenýSparta20. srpna 1992170
Robin HranáčTSG Hoffenheim29. ledna 200090
ZÁLOŽNÍCI
Václav ČernýWolfsburg17. října 1997288
Lukáš ČervPlzeň10. dubna 2001102
Alex KrálUnion Berlín19. května 1998482
Lukáš ProvodSlavia23. říjen 1996333
Michal SadílekSlavia31. května 1999291
Tomáš SoučekWest Ham27. února 19958315
Michal BeranOlomouc22. srpna 200010
Pavel ŠulcOlympique Lyon29. prosince 2000164
Ondřej LingrHouston Dynamo7. října 1998241
Adam KarabecOlympique Lyon2. července 200310
ÚTOČNÍCI
Matěj VydraPlzeň1. května 1992467
Tomáš ChorýSlavia26. ledna 1995165
Vasil KušejSlavia24. května 200050
Vstoupit do diskuse (51 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Lotyšsko vs. AndorraFotbal - Skupina K - 11. 10. 2025:Lotyšsko vs. Andorra //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 4.00
  • 1.35
  • 10.00
Hodonín vs. Polanka n/OFotbal - 11. kolo - 11. 10. 2025:Hodonín vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Start Brno vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 11. kolo - 11. 10. 2025:Start Brno vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.53
  • 3.39
  • 2.10
Blansko vs. Frýdek-MístekFotbal - 11. kolo - 11. 10. 2025:Blansko vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Hlubina vs. VsetínFotbal - 11. kolo - 11. 10. 2025:Hlubina vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 1.71
  • 3.66
  • 3.25
Česká Lípa vs. Hradec Králové BFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Česká Lípa vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.90
  • 2.60
  • 6.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

SK Slavia Praha - FC Zlín

18. 10. • 18:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....

11. října 2025  15:45

Otřesný fotbal, soptil trenér Slováků po prohře v kvalifikaci. A Haraslín platí sushi

Ještě v dobré náladě uzavřeli sázku. Že prý kdo prohraje, platí tomu druhému objednávku v sushi restauraci v centru města. Smůlu má křídelník Lukáš Haraslín, který pozve sparťanského asistenta...

11. října 2025  13:36

Vsadit na jistotu, nebo vyzkoušet čerstvé tváře. Jak byste složili sestavu na Faery?

Čeští fotbalisté dál bojují o místenku na světovém šampionátu. Přímý postup se jim po domácí remíze 0:0 s Chorvatskem vzdálil, uhájit však přinejhorším potřebují nasazení v baráži, do které by se...

11. října 2025  12:02

Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, říká Šín po měsíci v Alkmaaru

Zhruba po měsíci, co přestoupil z Baníku do nizozemského Alkmaaru, se Matěj Šín vrátil do Ostravy. Přijel na týden s fotbalovou reprezentací, která se chystala na kvalifikační zápasy mistrovství...

11. října 2025  11:22

Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Nedávno to bylo pětatřicet let. Polovina září 1990, stadion ve švédské Landskroně, tisícovka diváků a jeden z největších šoků fotbalové historie. Parta amatérů hrála soutěžní zápas poprvé v životě,...

11. října 2025

Oslabení Slováci padli v Severním Irsku, Němci se posunuli do čela skupiny

Slovenští fotbalisté utrpěli v kvalifikaci pro mistrovství světa první porážku. V Severním Irsku prohráli 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům, kteří v Sinsheimu splnili úlohu...

10. října 2025  18:43,  aktualizováno  23:37

Mašek po hattricku: Mrzelo by, kdybych ho nedal. Lepší vstup jsme si nemohli přát

Útočník Lukáš Mašek se třemi góly podílel na demolici Ázerbájdžánu, který fotbaloví reprezentanti do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili v Karviné 5:0. „Teď si asi sedneme na pokoji a...

10. října 2025

Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

Po šesti letech se fotbalová reprezentace do 21 let vrátila do Karviné a v utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2027 porazila Ázerbájdžán 5:0. Češi tak po třech zápasech mají ve skupině devět bodů a...

10. října 2025  21:16,  aktualizováno  21:59

Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Sice neprohráli, zvlášť povedeným výkonem ale čeští fotbalisté v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku (0:0) neoslnili. I proto si v tradiční anketě čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrné hodnocení...

10. října 2025  15:54

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Na den přesně za rok to celé vypukne. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jisté místo na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku má zatím třináct účastníků a další přibývají....

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce vyklubal skvělý...

10. října 2025  13:25

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.