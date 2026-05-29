Messi i přes zranění nechybí v nominaci Argentiny na mistrovství světa

V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý šampionát.Osmatřicetiletý Messi kvůli potížím se stehnem nedohrál nedělní utkání MLS s Philadelphií.

Kapitán Argentiny Lionel Messi po prohře s Paraguayí. | foto: ČTK

Inter Miami poté uvedl, že důvodem zranění osminásobného vítěze Zlatého míče bylo přetížení a svalová únava.

V šestadvacetičlenném argentinském výběru je celkem 17 fotbalistů, kteří na šampionátu před čtyřmi lety pomohli k zisku titulu. Kromě Messiho však trenér Lionel Scaloni povolal hned několik dalších zraněných hráčů.

Brankář Emiliano Martínez z Aston Villy si minulý týden ve finále Evropské ligy zlomil prst, obránce Cristian Romero z Tottenhamu doléčuje koleno, zatímco Nahuel Molina z Atlética Madrid a Gonzalo Montiel z River Plate mají svalové potíže.

Argentinu od soboty čeká soustředění v Kansas City. Do šampionátu pak mistři světa z let 1978, 1986 a 2022 vstoupí 16. června proti Alžírsku. Ve skupině se poté utkají ještě Rakouskem a Jordánskem.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Holeš před startem mistrovství: Jsem rád, že tu Chorý je. Atmosféra dolehne na místě

Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa.

Pár dnů odpočinku sice stihnul, ale fotbalová sezona dál pokračuje. Vysněným mistrovstvím světa. „Celý ročník byl náročný, měli jsme hodně těžkých zápasů, ale tím, že jsme titul získali dřív, jsem...

29. května 2026  6:56

Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny

Nová posila slávistických fotbalistů, ukrajinský brankář Nazar Domčak.

Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu...

28. května 2026  17:25

Bylo to naposled, sbohem. Jak se úspěšný kouč Glasner loučil s Crystal Palace

Rakouský trenér Oliver Glasner s trofejí pro vítěze Konferenční ligy. Ve finále...

Uspěl a poklonil se fanouškům. Kouč Oliver Glasner se s Crystal Palace rozloučil náramně. Ve finále fotbalové Konferenční ligy porazil Vallecano (1:0). Pro londýnský klub je to třetí trofej historie,...

28. května 2026  15:59

Fotbalové přestupy ONLINE: Zelený prodloužil smlouvu ve Spartě

Sledujeme online
Hlavičkový souboj Roberta Lopese s Jaroslavem Zeleným.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  15:19

Hlavně všem tykej! Sochůrek o Hložkovi, reprezentaci i nervozitě. A na co se netěší?

Záložník Hugo Sochůrek na tiskové konferenci české reprezentace.

Bylo vidět, že je před novináři nesvůj. Když dostal otázku, jak moc ho potěšila chvála od generálního manažera fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda, sedmnáctiletý Hugo Sochůrek nejistě odvětil:...

28. května 2026  14:45

Dvě mince rekordního transferu ligy. Šturm Slavii pomůže, ustupuje Sigma z ambic?

Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.

Když v lednu přicházel do české ligy, sotva ho napadlo, že si ještě letos možná zahraje nablýskanou Ligu mistrů. Pro Danijela Šturma je to teď realita. Ve fotbalové Sigmě vynikal, předčil očekávání...

28. května 2026  14:26

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Jedničkou bude Kovář, reprezentanti se sešli v Praze

Sledujeme online
Brankář Matěj Kovář se raduje během penaltového rozstřelu v baráži proti Dánsku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

28. května 2026  13:57

Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát

Sparťan Jaroslav Zelený se na srazu fotbalové reprezentace před mistrovství...

Ještě naposled obejmout rodinu. A pak na shledanou nejdřív za měsíc. Devětadvacet vyvolených českých fotbalistů se po pár dnech volna znovu vrací do práce. Její náplň? Mistrovství světa ve Spojených...

28. května 2026  13:21

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední přípravné zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

28. května 2026  13:13

Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, je zklamaný po čtvrtém inkasovaném gólu.

Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...

28. května 2026  8:22

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

