Skupina A
Česko
Brankáři: Lukáš Horníček (Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (Slavia Praha).
Obránci: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra, Tomáš Holeš, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, David Zima (všichni Slavia Praha), Robin Hranáč (Hoffenheim), Ladislav Krejčí ml. (Wolverhampton/Angl.), Jaroslav Zelený (Sparta Praha).
Záložníci: Pavel Bucha (Cincinnati/MLS), Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Alexandr Sojka, Denis Višinský (všichni Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod, Michal Sadílek (oba Slavia Praha), Hugo Sochůrek (Sparta Praha), Tomáš Souček (West Ham/Angl.), Pavel Šulc (Lyon/Fr.).
Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim/Něm.), Tomáš Chorý, Mojmír Chytil (oba Slavia Praha), Christophe Kabongo (Mladá Boleslav), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Leverkusen/Něm.).
Jihoafrická republika
Brankáři: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).
Obránci: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (všichni Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia/MLS), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (oba Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover/Něm.), Samukele Kabini (Molde/Nor.), Mbekezeli Mbokazi (Chicago/MLS).
Záložníci: Teboho Mokoena, Jayden Adams (oba Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela/Portug.).
Útočníci: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (všichni Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/Angl.), Iqraam Rayners, Themba Zwane (oba Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Kypr).
Korea
Brankáři: Čche Hjon-u (Ulsan), Kim Sung-kju (FC Tokio), Song Pom-kun (Čonbuk).
Obránci: Kim Mun-hwan (Tedžon), Kim Min-če (Bayern Mnichov), Kim Tae-hjon (Kašima), Pak Čin-sup (Če-ťiang/Čína), Sol Jong-u (CZ Bělehrad), Jens Castrop (Mönchengladbach), I Ki-hjok (Kangwon), I Te-sok (Austria Vídeň), I Han-pom (Midtjylland), Čo Jo-min (aš-Šardžá/SAE).
Záložníci: Kim Čin-kjo (Čonbuk), Pe Čon-ho (Stoke), Pak Sung-ho (Birmingham), Jang Hjon-čun (Celtic Glasgow), I Kang-in (Paris St. Germain), I Tong-kjong (Ulsan), I Če-song (Mohuč), Hwang In-pom (Feyenoord).
Útočníci: Son Hung-min (FC Los Angeles), O Hjon-kjo (Besitkas), Čo Ku-song (Midtjylland), Om Či-song (Swansea), Hwang Hi-čchan (Wolverhampton).
Mexiko
Nominace ještě nebyla oznámena
Skupina B
Švýcarsko
Brankáři: Gregor Kobel (Dortmund/Něm.), Yvon Mvogo (Lorient/Fr.), Marvin Keller (YB Bern).
Obránci: Manuel Akanji (Inter/It.), Auréle Amenda (Frankfurt/Něm.), Eray Cömert (Valencia/Šp.), Nico Elvedi (Mönchengladbach/Něm.), Miro Muheim (Hamburk/Něm.), Luca Jaquez (Stuttgart/Něm.), Ricardo Rodriguez (Real Betis/Šp.), Silvan Widmer (Mohuč/Něm.).
Záložníci: Michel Aebischer (Pisa/It.), Christian Fassnacht (YB Bern), Remo Freuler (Boloňa/It.), Ardon Jashari (AC Milán/It.), Johan Manzambi (Freiburg/Něm.), Fabian Rieder (Augsburg/Něm.), Djibril Sow (Sevilla/Šp.), Granit Xhaka (Sunderland/Angl.), Denis Zakaria (Monako/Fr.).
Útočníci: Zeki Amdouni (Burnley/Angl.), Breel Embolo (Rennes/Fr.), Dan Ndoye (Nottingham/Angl.), Cedric Itten (Düsseldorf/Něm.), Noah Okafor (Leeds/Angl.), Rubén Vargas (Sevilla/Šp.).
Bosna a Hercegovina
Brankáři: Nikola Vasilj (St. Pauli/Něm.), Martin Zlomislič (Rijeka/Chorv.), Osman Hadžikič (Slaven Belupo/Chorv.).
Obránci: Sead Kolašinac (Atalanta/It.), Amar Dedič (Benfica/Port.), Nihad Mujakič (Gaziantep/Tur.), Nikola Katič (Schalke 04/Něm.), Tarik Muharemovič (Sassuolo/It.), Stjepan Radeljič (Rijeka/Chorv.), Dennis Hadžikadunič (Sampdoria/It.), Nidal Čelik (Lens/Fr.).
Záložníci: Amir Hadžiahmetovič (Hull City/Angl.), Ivan Šunjič (Pafos/Kypr), Ivan Bašič (Astana/Kaz.), Dženis Burnič (Karlsruher SC/Něm.), Ermin Mahmič (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovič (Brøndby/Dán.), Amar Memič (Plzeň), Armin Gigovič (Young Boys/Švýc.), Kerim Alajbegovič (RB Salcburk/Rak.), Esmir Bajraktarevič (PSV Eindhoven/Niz.).
Útočníci: Ermedin Demirovič (Stuttgart/Něm.), Jovo Lukič (Universitatea Cluj/Rum.), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok/Pol.), Haris Tabakovič (Mönchengladbach/Něm.), Edin Džeko (Schalke 04/Něm.).
Katar
Nominace ještě nebyla oznámena
Kanada
Nominace ještě nebyla oznámena
Skupina C
Brazílie
Brankáři: Alisson (Liverpool/Angl.), Ederson (Fenerbahce/Tur.), Weverton (Grêmio).
Obránci: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira (všichni Flamengo), Bremer (Juventus/It.), Douglas Santos (Zenit/Rus.), Gabriel Magalhães (Arsenal/Angl.), Ibañez (Al Ahli/Saúd. Arábie), Marquinhos (PSG/Fr.), Wesley (AS Řím/It.).
Záložníci: Bruno Guimarães (Newcastle/Angl.), Casemiro (Manchester United/Angl.), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad/Saúd. Arábie), Lucas Paquetá (Flamengo).
Útočníci: Endrick (Lyon/Fr.), Gabriel Martinelli (Arsenal/Angl.), Igor Thiago (Brentford/Angl.), Luiz Henrique (Zenit/Rus.), Matheus Cunha (Manchester United/Angl.), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona/Šp.), Rayan (Bournemouth/Angl.), Vinícius Júnior (Real Madrid/Šp.).
Maroko
Brankáři: Yassine Bounou (Al-Hilal/Saúd. Arábie), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).
Obránci: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Fr.), Nayef Aguerd (Marseille/Fr.), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angl.), Youssef Belammari (Al Ahly/Egypt), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/Niz.), Chadi Riad (Crystal Palace/Angl.), Issa Diop (Fulham/Angl.), Zakaria El Ouahdi (Genk/Belg.), Redouane Halhal (Mechelen/Belg.).
Záložníci: Sofyan Amrabat (Betis/Šp.), Azzedine Ounahi (Girona/Šp.), Bilal El Khannouss (Stuttgart/Něm.), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Niz.), Neil El Aynaoui (AS Řím/It.), Samir El Mourabet (Štrasburk/Fr.), Ayyoub Bouaddi (Lille/Fr.).
Útočníci: Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Řec.), Abde Ezzalzouli (Real Betis/Šp.), Soufiane Rahimi (Al Ain/SAE), Brahim Díaz (Real Madrid/Šp.), Chemsdine Talbi (Sunderland/Angl.), Gessime Yassine (Štrasburk/Fr.), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt/Něm.).
Haiti
Brankáři: Johnny Placide (Bastia/Fr.), Alexandre Pierre (Sochaux/Fr.), Josué Duverger (Koblenz/Něm.).
Obránci: Carlens Arcus (Angers/Fr.), Wilguens Pauguain (Waregem/Belg.), Duke Lacroix (Colorado/MLS), Martin Expérience (Nancy/Fr.), Jean-Kévin Duverne (La Gantoise/Belg.), Ricardo Adé (Quito/Ekv.), Hannes Delcroix (Lugano/Švýc.), Keeto Thermoncy (Bern/Švýc.).
Záložníci: Leverton Pierre (Vizela/Port.), Carl-Fred Sainté (El Paso/USA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia/MLS), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton/Angl.), Pierre Woodensky (Violette), Dominique Simon (Prešov).
Útočníci: Louicius Deedson (Dallas/MLS), Ruben Providence (Almere/Niz.), Josué Casimir (Auxerre/Fr.), Derrick Etienne (Toronto/MLS), Wilson Isidor (Sunderland/Angl.), Duckens Nazon (Esteghlal/Írán), Frantzdy Pierrot (Rizespor/Tur.), Yassin Fortune (Vizela/Port.), Lenny Joseph (Ferencváros/Maď.).
Skotsko
Brankáři: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham/Angl.), Liam Kelly (Rangers).
Obránci: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq/Saúd. Arábie), Aaron Hickey (Brentford/Angl.), Dominic Hyam (Wrexham/Wales), Scott McKenna (Dinamo Záhřeb/Chorv.), Nathan Patterson (Everton/Angl.), Anthony Ralston, Kieran Tierney (oba Celtic), Andy Robertson (Liverpool/Angl.), John Souttar (Rangers).
Záložníci: Ryan Christie, Ben Gannon-Doak (oba Bournemouth/Angl.), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Boloňa/It.), Billy Gilmour, Scott McTominay (oba Neapol/It.), John McGinn (Aston Villa/Angl.), Kenny McLean (Norwich/Angl.).
Útočníci: Che Adams (Turín FC/It.), Lyndon Dykes (Birmingham/Angl.), George Hirst (Ipswich/Angl.), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton/Angl.).
Skupina D
USA
Brankáři: Matt Turner (New England Revolution/MLS), Matt Freese (New York City/MLS), Chris Brady (Chicago Fire/MLS).
Obránci: Tim Ream (Charlotte FC/MLS), Antonee Robinson (Fulham/Angl.), Miles Robinson (FC Cincinnati/MLS), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/Niz.), Chris Richards (Crystal Palace/Angl.), Mark McKenzie (Toulouse/Fr.), Joe Scally (Mönchengladbach/Něm.), Maximilian Arfsten (Columbus Crew/MLS), Alex Freeman (Villarreal/Šp.), Auston Trusty (Celtic/Skot.).
Záložníci: Weston McKennie (Juventus/It.), Tyler Adams (Bournemouth/Angl.), Cristian Roldan (Seattle Sounders/MLS), Giovanni Reyna (Mönchengladbach/Něm.), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/Něm.), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/MLS).
Útočníci: Christian Pulisic (AC Milán/It.), Brenden Aaronson (Leeds United/Angl.), Timothy Weah (Marseille/Fr.), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/Niz.), Folarin Balogun (Monako/Fr.), Haji Wright (Coventry City/Angl.), Alejandro Zendejas (Club América/Mex.).
Paraguay
Nominace ještě nebyla oznámena.
Austrálie
Nominace ještě nebyla oznámena
Turecko
Nominace ještě nebyla oznámena
Skupina E
Německo
Brankáři: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Mnichov), Alexander Nübel (Stuttgart).
Obránci: Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck (oba Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Groß (Brighton/Angl.), Joshua Kimmich, Jonathan Tah (oba Bayern Mnichov), David Raum (Lipsko), Antonio Rüdiger (Real Madrid/Šp.), Malick Thiaw (Newcastle United/Angl.).
Záložníci: Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Lennart Karl (všichni Bayern Mnichov), Nadiem Amiri (Mohuč), Jamie Leweling, Angelo Stiller (oba Stuttgart), Felix Nmecha (Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool/Angl.).
Útočníci: Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal/Angl.), Maximilian Beier (Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul/Tur.), Nick Woltemade (Newcastle United/Angl.).
Pobřeží slonoviny
Brankáři: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor/Tur.), Mohamed Koné (Charleroi/Belg.), Alban Lafont (Panathinaikos/Řec.).
Obránci: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton/Angl.), Clement Akpa (Auxerre/Fr.), Ousmane Diomandé (Sporting/Port.), Guela Doué (Štrasburk/Fr.), Ghislain Konan (Gil Vicente/Port.), Odilon Kossounou (Atalanta/It.), Evan Ndicka (AS Řím/It.), Wilfried Singo (Galatasaray/Tur.).
Záložníci: Seko Fofana (Rennes/Fr.), Parfait Guiagon (Charleroi/Belg.), Christ Inao Oulai (Trabzonspor/Tur.), Franck Kessié (Al Ahli/Saúd. Arábie), Ibrahim Sangaré (Nottingham/Angl.), Jean-Michaël Seri (Maribor/Slovin.).
Útočníci: Simon Adingra (Monako/Fr.), Ange-Yoan Bonny (Inter/It.), Amad Diallo (Manchester United/Angl.), Oumar Diakité (Cercle Bruggy/Belg.), Yan Diomande (RB Lipsko), Evann Guessand (Aston Villa/Angl.), Nicolás Pépé (Villarreal/Šp.), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice/Fr.).
Curacao
Brankáři: Tyrick Bodak (Telstar/Niz.), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo/Niz.), Eloy Room (Miami FC/USA).
Obránci: Riechedly Bazoer (Konyaspor/Tur.), Joshua Brenet (Kayserispor/Tur.), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk/Niz.), Sherel Floranus (PEC Zwolle/Niz.), Deveron Fonville (NEC Nijmegen/Niz.), Juriën Gaari (Abha/Saúd. Arábie), Armando Obispo (PSV Eindhoven/Niz.), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam/Niz.).
Záložníci: Juninho Bacuna (FC Volendam/Niz.), Leandro Bacuna (Iğdır FK/Tur.), Livano Comenencia (FC Zürich/Švýc.), Kevin Felida (FC Den Bosch/Niz.), Ar’jany Martha (Rotherham United/Angl.), Tyrese Noslin (Telstar/Niz.), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk/Niz.).
Útočníci: Jeremy Antonisse (AE Kifisia/Řec.), Tahith Chong (Sheffield United/Angl.), Kenji Gorré (Maccabi Haifa/Izr.), Sontje Hansen (Middlesbrough/Angl.), Gervane Kastaneer (Terengganu FC/Mal.), Brandley Kuwas (FC Volendam/Niz.), Jürgen Locadia (Miami FC/USA), Jearl Margaritha (SK Beveren/Belg.).
Ekvádor
Nominace ještě nebyla oznámena
Skupina F
Nizozemsko
Brankáři: Mark Flekken (Leverkusen/Něm.), Robin Roefs (Sunderland/Angl.), Bart Verbruggen (Brighton/Angl.).
Obránci: Nathan Aké (Manchester City/Angl.), Sven Botman (Newcastle/Angl.), Denzel Dumfries (Inter/It.), Jorrel Hato (Chelsea/Angl.), Jurriën Timber (Arsenal/Angl.), Micky van de Ven (Tottenham/Angl.), Virgil van Dijk (Liverpool/Angl.), Jan Paul van Hecke (Brighton/Angl.), Mats Wieffer (Brighton/Angl.).
Záložníci: Frenkie de Jong (FC Barcelona/Šp.), Marten de Roon (Atalanta/It.), Ryan Gravenberch (Liverpool/Angl.), Justin Kluivert (Bournemouth/Angl.), Teun Koopmeiners (Juventus/It.), Tijjani Reijnders (Manchester City/Angl.), Guus Til (PSV Eindhoven/Niz.), Quinten Timber (Marseille/Fr.).
Útočníci: Brian Brobbey (Sunderland/Angl.), Memphis Depay (Corinthians/Braz.), Cody Gakpo (Liverpool/Angl.), Noa Lang (Galatasaray/Tur.), Donyell Malen (AS Řím/It.), Crysencio Summerville (West Ham/Angl.), Wout Weghorst (Ajax/Niz.).
Japonsko
Brankáři: Zion Suzuki (Parma/It.), Tomoki Hayakawa (Kashima/Jap.), Keisuke Osako (Hirošima/Jap.).
Obránci: Yuto Nagatomo (Tokyo/Jap.), Shogo Taniguchi (St. Truiden/Belg.), Ko Itakura (Ajax/Niz.), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord/Niz.), Takehiro Tomiyasu (Ajax/Niz.), Hiroki Ito (Bayern Mnichov/Něm.), Ayumu Seko (Le Havre/Fr.), Yukinari Sugawara (Brémy/Něm.), Junnosuke Suzuki (FC Kodaň/Dán.).
Záložníci: Wataru Endo (Liverpool/Angl.), Junya Ito (Genk/Belg.), Daichi Kamada (Crystal Palace/Angl.), Ritsu Doan (Frankfurt/Něm.), Ao Tanaka (Leeds/Angl.), Kaishu Sano (Mohuč/Něm.).
Útočníci: Koki Ogawa (Nijmegen/Niz.), Daizen Maeda (Celtic/Skot.), Ayase Ueda (Feyenoord/Niz.), Keito Nakamura (Remeš/Fr.), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Šp.), Yuito Suzuki (Freiburg/Něm.), Kento Shiogai (Wolfsburg/Něm.), Keisuke Goto (St. Truiden/Belg.).
Švédsko
Brankáři: Viktor Johansson (Stoke City/Angl.), Kristoffer Nordfeldt (AIK/Švéd.), Jacob Widell Zetterström (Derby County/Angl.).
Obránci: Hjalmar Ekdal (Burnley/Angl.), Gabriel Gudmundsson (Leeds United/Angl.), Isak Hien (Atalanta/It.), Emil Holm (Juventus/It.), Gustaf Lagerbielke (Braga/Port.), Victor Lindelöf (Aston Villa/Angl.), Eric Smith (St. Pauli/Něm.), Carl Starfelt (Celta Vigo/Šp.), Elliot Stroud (Mjallby/Švéd.), Daniel Svensson (Borussia Dortmund/Něm.).
Záložníci: Taha Ali (Malmö/Švéd.), Yasin Ayari (Brighton/Angl.), Lucas Bergvall (Tottenham/Angl.), Jesper Karlström (Udinese/It.), Ken Sema (Pafos/Kypr), Mattias Svanberg (Wolfsburg/Něm.), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise/Belg.).
Útočníci: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel/Něm.), Anthony Elanga (Newcastle United/Angl.), Viktor Gyökeres (Arsenal/Angl.), Alexander Isak (Liverpool/Angl.), Gustaf Nilsson (Club Brugge/Belg.), Benjamin Nygren (Celtic/Skot.).
Tunisko
Brankáři: Aymen Dahmen (CS Sfaxien/Tun.), Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel/Tun.), Mouhib Chamakh (Club Africain/Tun.).
Obránci: Montassar Talbi (Lorient/Fr.), Dylan Bronn (Servette/Švýc.), Ali Abdi (Nice/Fr.), Yan Valery (Young Boys/Švýc.), Mohamed Amine Ben Hamida (ES Tunis/Tun.), Moutaz Neffati (IFK Norrköping/Švéd.), Omar Rekik (Maribor/Slovin.), Adem Arous (Kasımpasa/Tur.), Raed Chikhaoui (US Monastir/Tun.).
Záložníci: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt/Něm.), Hannibal Mejbri (Burnley/Angl.), Anis Ben Slimane (Norwich City/Angl.), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpasa/Tur.), Ismaël Gharbi (Augsburg/Něm.), Hadj Mahmoud (Lugano/Švýc.), Rani Khedira (Union Berlin/Něm.).
Útočníci: Elias Achouri (FC Kodaň/Dán.), Firas Chaouat (Club Africain/Tun.), Hazem Mastouri (Dynamo Machačkala/Rus.), Elias Saad (Hannover 96/Něm.), Sebastian Tounekti (Celtic/Skot.), Khalil Ayari (PSG/Fr.), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps/Kan.).
Skupina G
Belgie
Brankáři: Thibaut Courtois (Real Madrid/Šp.), Senne Lammens (Manchester United/Angl.), Mike Penders (Štrasburk/Fr.).
Obránci: Timothy Castagne (Fulham/Angl.), Zeno Debast (Sporting Lisabon/Port.), Maxim De Cuyper (Brighton/Angl.), Koni De Winter (AC Milán/It.), Brandon Mechele (Club Bruggy/Belg.), Thomas Meunier (Lille/Fr.), Nathan Ngoy (Lille/Fr.), Joaquin Seys (Club Bruggy/Belg.), Arthur Theate (Frankfurt/Něm.).
Záložníci: Kevin De Bruyne (Neapol/It.), Amadou Onana (Aston Villa/Angl.), Nicolas Raskin (Rangers/Skot.), Youri Tielemans (Aston Villa/Angl.), Hans Vanaken (Club Bruggy/Belg.), Axel Witsel (Girona/Šp.).
Útočníci: Charles De Ketelaere (Atalanta/It.), Jeremy Doku (Manchester City/Angl.), Matias Fernandez-Pardo (Lille/Fr.), Romelu Lukaku (Neapol/It.), Dodi Lukebakio (Benfica/Port.), Diego Moreira (Štrasburk/Fr.), Alexis Saelemaekers (AC Milán/It.), Leandro Trossard (Arsenal/Angl.).
Egypt
Brankáři: Mohamed El Shenawy (Al Ahly/Egypt), Mostafa Shobeir (Al Ahly/Egypt), Mohamed Alaa (El Gouna/Egypt), El Mahdy Soliman (Zamalek/Egypt).
Obránci: Rami Rabia (Al Ain/SAE), Mohamed Hany (Al Ahly/Egypt), Ahmed Abou El Fotouh (Zamalek/Egypt), Mohamed Abdelmonem (Nice/Fr.), Yasser Ibrahim (Al Ahly/Egypt), Hossam Abdelmaguid (Zamalek/Egypt), Karim Hafez (Pyramids/Egypt), Tarek Alaa (ZED/Egypt).
Záložníci: Hamdy Fathy (Al-Wakra/Katar), Marwan Attia, Emam Ashour (oba Al Ahly/Egypt), Mohanad Lasheen, Mostafa Ziko (oba Pyramids/Egypt), Mahmoud Saber (ZED/Egypt), Nabil Emad (Al-Najma/Saúd. Arábie).
Útočníci: Mohamed Salah (Liverpool/Angl.), Trézéguet, Zizo (oba Al Ahly/Egypt), Omar Marmoush (Manchester City/Angl.), Ibrahim Adel (Nordsjælland/Dán.), Haissem Hassan (Real Oviedo/Šp.), Aqtay Abdallah (ENPPI/Egypt), Hamza Abdelkarim (Barcelona B/Šp.).
Nový Zéland
Brankáři: Max Crocombe (Milwall/Angl.), Alex Paulsen (Lechia Gdaňsk/Pol.), Michael Woud (Auckland/Nový Zéland).
Obránci: Tyler Bindon (Nottingham Forest/Angl.), Michael Boxall (Minnesota United/USA), Liberato Cacace (Wrexham/Wales), Francis De Vries (Auckland/Nový Zéland), Callan Elliot (Auckland/Nový Zéland), Tim Payne (Wellington Phoenix/Austr.), Nando Pijanker (Auckland/Nový Zéland), Tommy Smith (Braintree Town/Angl.), Finn Surman (Portland Timbers/USA).
Záložníci: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets/Austr.), Joe Bell (Viking FK/Nor.), Alex Rufer (Wellington Phoenix/Austr.), Marko Stamenic (Swansea City/Wales), Ryan Thomas (PEC Zwolle/Niz.).
Útočníci: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers/Austr.), Matt Garbett (Peterborough United/Angl.), Eli Just (Motherwell/Skot.), Callum McCowatt (Silkeborg/Dán.), Ben Old (Saint-Étienne/Fr.), Jesse Randall (Auckland/Nový Zéland), Sapreet Singh (Wellington Phoenix/Austr.), Ben Waine (Port Vale/Angl.), Chris Wood (Nottingham Forest/Angl.).
Írán
Nominace ještě nebyla oznámena
Skupina H
Španělsko
Brankáři: Unai Simón (Bilbao/Šp.), David Raya (Arsenal/Angl.), Joan García (Barcelona/Šp.).
Obránci: Marc Cucurella (Chelsea/Angl.), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Něm.), Pau Cubarsí (Barcelona/Šp.), Aymeric Laporte (Ath. Bilbao/Šp.), Marc Pubill (Atlético Madrid/Šp.), Eric García (Barcelona/Šp.), Marcos Llorente (Atlético Madrid/Šp.), Pedro Porro (Tottenham/Angl.).
Záložníci: Pedri (Barcelona/Šp.), Fabián Ruiz (PSG/Fr.), Martin Zubimendi (Arsenal/Angl.), Gavi (Barcelona/Šp.), Rodri (Manchester City/Angl.), Álex Baena (Atlético Madrid/Šp.), Mikel Merino (Arsenal/Angl.).
Útočníci: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/Šp.), Dani Olmo (Barcelona/Šp.), Nico Williams (Ath. Bilbao/Šp.), Yeremy Pino (Crystal Palace/Angl.), Ferran Torrés (Barcelona/Šp.), Borja Iglesias (Celta Vigo/Šp.), Víctor Muñoz (Osasuna/Šp.), Lamine Yamal (Barcelona/Šp.).
Kapverdy
Brankáři: Vozinha (Chaves/Port.), Márcio Rosa (Montana/Bulh.), CJ dos Santos (San Diego/USA).
Obránci: Stopira (Torreense/Port.), Roberto Lopez (Shamrock Rovers/Ir.), Joao Paulo (FCSB/Rum.), Diney Borges (Al-Batájh/SAE), Logan Costa (Villarreal/Šp.), Steven Moreira (Columbus Crew/USA), Wagner Pina (Trabzonspor/Tur.), Sidny Lopes Cabral (Benfica/Port.), Kelvin Pires (Seinäjoki/Fins.).
Záložníci: Jamiro Monteiro (Zwolle/Niz.), Kevin Pina (Krasnodar/Rus.), Deroy Duarte (Ludogorec Razgrad/Bulh.), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes/Port.), Laros Duarte (Puskás Akadémia/Maď.), Yannick Semedo (Farense/Port.).
Útočníci: Ryan Mendes (Igdir/Tur.), Garry Rodrigues (Apollon Limassol/Kypr), Willy Semedo (Omonia/Kypr), Jovane Cabral (Estrela Amadora/Port.), Benchimol (Akron Toljatti/Rus.), Dailon Livramento (Casa Pia/Port.), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv/Izr.), Nuno da Costa (Basaksehir/Tur.).
Uruguay
Nominace ještě nebyla oznámena
Saúdská Arábie
Nominace ještě nebyla oznámena.
Skupina I
Francie
Brankáři: Mike Maignan (AC Milán), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens)
Obránci: Lucas Digne (Aston Villa), Jules Koundé (Barcelona), Théo Hernandez (Al Hilál), Lucas Hernandez (PSG), Dayot Upamecano (Bayern), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace)
Záložníci: N’Golo Kanté (Fenerbahce), Adrien Rabiot (AC Milán), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (AS Řím), Warren Zaire-Emery (PSG)
Útočníci: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Marcus Thuram (Inter Milán), Bradley Barcola (PSG), Michael Olise (Bayern Mnichov), Maghnes Akliouche (Monako), Désiré Doué (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
Senegal
Brankáři: Édouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yevhann Diouf (Nice)
Obránci: Kalidou Koulibaly (Al Hillal), Moussa Niakhaté (Olympique Lyon), Krépin Diatta (Monako), Antoine Mendy (Nice), Mamadou Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Mamadou Sarr (Chelsea), Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Ilay Camara (Anderlecht)
Záložníci: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monako), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Mnichov)
Útočníci: Iliman Ndiaye (Everton), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Sadio Mané (Al Nassr), Nicolas Jackson (Bayern Mnichov), Ibrahim Mbaye (PSG), Bamba Dieng (Lorient), Assane Diao (Como), Chérif Ndiaye (Samsunspor)
Norsko
Brankáři: Örjan Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburk), Egil Selvik (Watford)
Obránci: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Leo Östigard (Janov), David Möller Wolfe (Wolves), Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), Marcus Holmgren Pedersen (Turín FC), Torbjörn Heggem (Boloňa), Sondre Langas (Derby), Henrik Falchener (Viking), Julian Ryerson (Dortmund)
Záložníci: Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Lipsko), Andreas Schjelderup, Fredrik Aursnes (Benfica), Oscar Bobb, Sander Berge (Fulham), Jens Petter Hauge, Patrick Berg (Bodö/Glimt), Martin Ödegaard (Arsenal)
Útočníci: Alexander Sörloth (Atlético), Erling Haaland (Manchester City), Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace)
Irák
Nominace ještě nebyla oznámena.
Skupina J
Rakousko
Brankáři: Patrick Pentz (Bröndby/Dán.), Alexander Schlager (Salcburk/Rak.), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň/Česko).
Obránci: David Affengruber (Elche/Šp.), David Alaba (Real Madrid/Šp.), Kevin Danso (Tottenham/Angl.), Marco Friedl (Werder Brémy/Něm.), Philipp Lienhart (Freiburg/Něm.), Phillipp Mwene (Mohuč/Něm.), Stefan Posch (Mohuč/Něm.), Alexander Prass (Hoffenheim/Něm.), Michael Svoboda (Benátky/It.).
Záložníci: Christoph Baumgartner (Lipsko/Něm.), Carney Chukwuemeka (Dortmund/Něm.), Florian Grillitsch (Braga/Port.), Konrad Laimer (Bayern Mnichov/Něm.), Marcel Sabitzer (Dortmund/Něm.), Xaver Schlager (RB Lipsko/Něm.), Romano Schmid (Werder Brémy/Něm.), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC/Rak.), Nicolas Seiwald (RB Lipsko/Něm.), Paul Wanner (PSV Eindhoven/Niz.), Patrick Wimmer (Wolfsburg/Něm.).
Útočníci: Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda/Srb.), Michael Gregoritsch (Augsburg/Něm.), Sasa Kalajdzic (LASK/Rak.).
Jordánsko
Nominace ještě nebyla oznámena.
Alžírsko
Nominace ještě nebyla oznámena
Argentina
Nominace ještě nebyla oznámena
Skupina K
Portugalsko
Brankáři: Diogo Costa (Porto) , Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolves), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
Obránci: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce), Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)
Záložníci: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
Útočníci: Joao Félix (Al Nassr), Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milán), Goncalo Guedes (Wolves), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
DR Kongo
Brankáři: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)
Obránci: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)
Záložníci: Theo Bongonda (Spartak Moskva), Brian Cipenga (Castellon), Elia Meshack (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larissa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngalayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)
Útočníci: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)
Kolumbie
Brankáři: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atl. Nacional)
Obránci: Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Boloňa), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)
Záložníci: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta (Racing Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)
Útočníci: Juan Camilo Hernández (Betis), Luis Díaz (Bayern), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco), Jhon Córdoba (Instituto)
Uzbekistán
Nominace ještě nebyla oznámena.
Skupina L
Anglie
Brankáři: Jordan Pickford (Everton/Angl.), Dean Henderson (Crystal Palace/Angl.), James Trafford (Manchester City/Angl.).
Obránci: Reece James (Chelsea/Angl.), Tino Livramento, Dan Burn (oba Newcastle/Angl.), Nico O’Reilly, John Stones (oba Manchester City/Angl.), Marc Guéhi (Arsenal/Angl.), Djed Spence (Tottenham/Angl.), Ezri Konsa (Aston Villa/Angl.), Jarell Quansah (Leverkusen/Něm.).
Záložníci: Kobbie Mainoo (Manchester United/Angl.), Elliot Anderson (Nottingham/Angl.), Declan Rice, Eberechi Eze (oba Arsenal/Angl.), Jordan Henderson (Brentford/Angl.), Morgan Rogers (Aston Villa/Angl.), Jude Bellingham (Real Madrid/Šp.).
Útočníci: Harry Kane (Bayern Mnichov/Něm.), Ivan Toney (Al Ahli/Saúd. Arábie), Marcus Rashford (Barcelona/Šp.), Anthony Gordon (Newcastle/Angl.), Bukayo Saka, Noni Madueke (oba Arsenal/Angl.), Ollie Watkins (Aston Villa/Angl.).
Chorvatsko
Brankáři: Dominik Livakovič (Dinamo/Chorv.), Dominik Kotarski (FC Kodaň/Dán.), Ivor Pandur (Hull City/Angl.).
Obránci: Joško Gvardiol (Manchester City/Angl.), Duje Čaleta-Car (Real Sociedad/Šp.), Josip Šutalo (Ajax/Niz.), Josip Stanišič (Bayern Mnichov/Něm.), Marin Pongračič (Fiorentina/It.), Martin Erlič (Midtjylland/Dán.), Luka Vuškovič (HSV/Něm.).
Záložníci: Luka Modrič (AC Milán/It.), Mateo Kovačič (Manchester City/Angl.), Mario Pašalič (Atalanta/It.), Nikola Vlašič (Turín/It.), Luka Sučič (Real Sociedad/Šp.), Martin Baturina (Como/It.), Kristijan Jakič (Augsburg/Něm.), Petar Sučič (Inter/It.), Nikola Moro (Bologna/It.), Toni Fruk (Rijeka/Chorv.).
Útočníci: Ivan Perišič (PSV Eindhoven/Niz.), Andrej Kramarič (Hoffenheim/Něm.), Ante Budimir (Osasuna/Šp.), Marco Pašalič (Orlando City/USA), Petar Musa (Dallas/USA), Igor Matanovič (Freiburg/Něm.).
Ghana
Brankáři: Benjamin Asare (Hearts of Oak/Ghana), Lawrence Ati Zigi (St. Gallen/Švýc.), Joseph Anang (St. Patricks/Ir.), Solomon Agbasi (Hearts of Oak/Ghana), Paul Reverson (Jong Ajax/Niz.).
Obránci: Abdul Rahman Baba (PAOK/Řec.), Gideon Mensah (Auxerre/Fr.), Marvin Senaya (Auxerre/Fr.), Alidu Seidu (Rennes/Fr.), Abdul Mumin (Rayo Vallecano/Šp.), Jerome Opoku (Basaksehir/Tur.), Jonas Adjetey (Wolfsburg/Něm.), Kojo Peprah (Nice/Fr.), Alexander Djiku (Spartak Moskva/Rus.).
Záložníci: Elisha Owusu (Auxerre/Fr.), Thomas Partey (Villarreal/Šp.), Kwasi Sibo (Oviedo/Šp.), Augustine Boakye (St. Étienne/Fr.), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland/Dán.), Issahaku Fatawu (Leicester/Angl.), Kamaldeen Sulemana (Atalanta/It.).
Útočníci: Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah/Saúd. Arábie), Ernest Nuamah (Lyon/Fr.), Antoine Semenyo (Manchester City/Angl.), Brandon Thomas-Asante (Coventry/Angl.), Prince Adu (Viktoria Plzeň/Česko), Inaki Williams (Ath. Bilbao/Šp.), Jordan Ayew (Leicester/Angl.).
Panama
Brankáři: Orlando Mosquera (Al Fayha/Saúd. Arábie), Luis Mejía (Club Nacional/Urug.), César Samudio (Marathon/Hond.).
Obránci: César Blackman (Slovan Bratislava/Slov.), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira/Ven.), Amir Murillo (Besiktas/Tur.), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa/Kostarika), Andrés Andrade (LASK/Rak.), Edgardo Fariña (Nižnij Novgorod/Rus.), José Córdoba (Norwich/Angl.), Eric Davis (Plaza Amador/Pan.), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello/Ven.), Roderick Miller (Turan Tovuz/Ázerb.).
Záložníci: Aníbal Godoy (San Diego/USA), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas/Mex.), Carlos Harvey (Minnesota United/USA), Christian Martínez (Hapoel Kirjat Šmona/Izr.), José Luis Rodríguez (FC Juarez/Mex.), Cesar Yanis (Cobresal/Chile), Yoel Bárcenas (Mazatlan/Mex.), Alberto Quintero (Plaza Amador/Pan.), Azarías Londoño (Universidad Catolica/Ekv.).
Útočníci: Ismael Díaz (Club Leon/Mex.), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion/Chile), José Fajardo (Universidad Catolica/Ekv.), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa/Kostarika).