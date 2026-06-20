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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Nizozemsko - Švédsko, jeden z favoritů šampionátu potřebuje už zabrat

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Sledujeme online   18:01
Třetí souboj mužstev z jednoho kontinentu na fotbalovém mistrovství světa: Nizozemsko v utkání skupiny F na stadionu v Houstonu hraje se Švédskem. Duel můžete od 19.00 sledovat v online reportáži.

Nizozemští a švédští fanoušci na stadionu v Houstonu během vzájemného zápasu na MS. | foto: Reuters

Nizozemci patří do užšího okruhu favoritů, ale v úvodním duelu na turnaji to proti Japonsku nepotvrdili (2:2) herně ani výsledkově.

„Uvědomuju si, že musíme hrát lépe. Potřebujeme během turnaje růst. Proti Japonsku to rozhodně nebyl náš nejlepší výkon,“ uznal trenér Ronald Koeman.

Švédové, kteří loni na podzim byli mizerní v kvalifikaci, do baráže se dostali díky Lize národů a v ní pak uspěli proti Ukrajincům a Polákům, se na v Americe parádně rozjeli. Ve svém úvodním duelu smetli Tunisko 5:1, což budí respekt.

Utkání mezi Nizozemskem a Švédskem je třetím v dosavadním průběhu turnaje, kdy se potkávají týmy s jednoho kontinentu. Anglie porazila Chorvatsko a Švýcarsko si poradilo s Bosnou.

MS ve fotbale 2026
20. 6. 2026 19:00
Nizozemsko : Švédsko
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Sestavy:
B. Verbruggen - D. Dumfries, V. van Dijk, J. van Hecke, M. van de Ven - R. Gravenberch, F. de Jong, T. Reijnders - D. Malen, B. Brobbey, C. Gakpo
Sestavy:
K. Nordfeldt - G. Lagerbielke, I. Hien, V. Lindelöf - A. Bernhardsson, B. Nygren, J. Karlström, Y. Ayari, G. Gudmundsson - V. Gyökeres, A. Isak
Náhradníci:
W. Weghorst, N. Lang, M. Flekken, J. Hato, C. Summerville, M. Wieffer, R. Roefs, L. Geertruida, G. Til, T. Koopmeiners, M. de Roon, M. Depay, J. Kluivert, N. Aké
Náhradníci:
T. Ali, V. Johansson, E. Smith, C. Starfelt, A. Elanga, K. Sema, M. Svanberg, H. Ekdal, G. Nilsson, J. Zetterström, B. Zeneli, H. Johansson, E. Stroud, D. Svensson, L. Bergvall
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina F

Skupina E

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina B

Skupina A

Skupina D

Skupina C

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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