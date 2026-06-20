ONLINE: Nizozemsko - Švédsko, jeden z favoritů šampionátu potřebuje už zabrat

Nizozemci patří do užšího okruhu favoritů, ale v úvodním duelu na turnaji to proti Japonsku nepotvrdili (2:2) herně ani výsledkově.
„Uvědomuju si, že musíme hrát lépe. Potřebujeme během turnaje růst. Proti Japonsku to rozhodně nebyl náš nejlepší výkon,“ uznal trenér Ronald Koeman.
Švédové, kteří loni na podzim byli mizerní v kvalifikaci, do baráže se dostali díky Lize národů a v ní pak uspěli proti Ukrajincům a Polákům, se na v Americe parádně rozjeli. Ve svém úvodním duelu smetli Tunisko 5:1, což budí respekt.
Utkání mezi Nizozemskem a Švédskem je třetím v dosavadním průběhu turnaje, kdy se potkávají týmy s jednoho kontinentu. Anglie porazila Chorvatsko a Švýcarsko si poradilo s Bosnou.
B. Verbruggen - D. Dumfries, V. van Dijk, J. van Hecke, M. van de Ven - R. Gravenberch, F. de Jong, T. Reijnders - D. Malen, B. Brobbey, C. Gakpo
K. Nordfeldt - G. Lagerbielke, I. Hien, V. Lindelöf - A. Bernhardsson, B. Nygren, J. Karlström, Y. Ayari, G. Gudmundsson - V. Gyökeres, A. Isak
W. Weghorst, N. Lang, M. Flekken, J. Hato, C. Summerville, M. Wieffer, R. Roefs, L. Geertruida, G. Til, T. Koopmeiners, M. de Roon, M. Depay, J. Kluivert, N. Aké
T. Ali, V. Johansson, E. Smith, C. Starfelt, A. Elanga, K. Sema, M. Svanberg, H. Ekdal, G. Nilsson, J. Zetterström, B. Zeneli, H. Johansson, E. Stroud, D. Svensson, L. Bergvall