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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

  13:58
Černý kůň turnaje? Nizozemsko by na mistrovství světa konečně rádo získalo titul, bude to však mít velmi obtížné. Hraje ve skupině F, přečtěte si program, výsledky a kdo je v nominaci.

Nizozemští fotbalisté se radují z gólu Donyella Malena. | foto: Reuters

Reprezentace Nizozemska neměla s postupem na mistrovství světa větší potíže. S největším rivalem z Polska dokázali dvakrát remizovat, což nakonec s celkovým skóre 27:4 v pohodě stačilo.

Řádění Depaye a spol. odnesli Finsko, Malta a Litva, první dva jmenované týmy nedokázaly vstřelit ani gól.

Program fotbalistů Nizozemska na MS 2026

„Oranjes“ by měli situaci ve skupině F zvládnout, snadné to ale mít nebudou – čeká je totiž nevyzpytatelné Japonsko, dále Švédsko a na závěr Tunisko.

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
114.06.22:00Nizozemsko – JaponskoDallas (USA)
220.06.19:00Nizozemsko – ŠvédskoHouston (USA)
326.06.01:00Tunisko – NizozemskoKansas City (USA)

Soupiska Nizozemska na MS 2026

Trenér Ronald Koeman poskládal dle mnohých sestavu, kde sází na jistotu a nepouští se do „experimentu“ s mladými a nadějnými hráči. Kapitánem je opora Liverpoolu, Virgil van Dijk.

Spoustu hráčů působí v anglické Premier League, z klubů mimo Evropu je v sestavě jen jediný fotbalista.

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiBart VerbruggenBrighton & Hove Albion290
Mark FlekkenBayer Leverkusen120
Robin RoefsSunderland10
ObránciVirgil van DijkLiverpool9212
Denzel DumfriesInter Milán7211
Nathan AkéManchester City595
Micky van de VenTottenham Hotspur210
Lutsharel GeertruidaSunderland211
Mats WiefferBrighton & Hove Albion151
Jan Paul van HeckeBrighton & Hove Albion120
Jorrel HatoChelsea80
ZáložníciFrenkie de JongBarcelona662
Marten de RoonAtalanta431
Tijjani ReijndersManchester City327
Teun KoopmeinersJuventus283
Ryan GravenberchLiverpool271
Justin KluivertBournemouth120
Quinten TimberMarseille111
Guus TilPSV Eindhoven71
ÚtočníciMemphis DepayCorinthians10955
Donyell MalenAS Řím5313
Wout WeghorstAjax5214
Cody GakpoLiverpool5021
Noa LangGalatasaray153
Brian BrobbeySunderland121
Crysencio SummervilleWest Ham United20

Opory nizozemské reprezentace

Zkušených fotbalistů najdeme v nominaci spoustu, některá jména se do závěrečné sestavy dostala poměrně překvapivě. Jestli je to od Koemana dobrý tah, na to si musíme počkat.

Obrana Virgil van Dijk

Jedna z největších hvězd celého kádru. Lídr obrany Liverpoolu povede defenzívu svého týmu i MS, navíc stejně jako u Reds s kapitánskou páskou.

Na velkých reprezentačních akcích ale zatím van Dijk tolik vidět nebyl – představil se pouze na MS 2022, kde to Tulipány dotáhly do čtvrtfinále a byl i u semifinálového úspěchu na posledním Euru.

Virgil van Dijk slaví rozhodující branku proti West Hamu.

Záloha Frenkie de Jong

Několik let už hájí barvy Barcelony, předtím působil v Ajaxu. S více než reprezentačními 60 zápasy jde o nejzkušenějšího záložníka celého týmu.

Stejně jako van Dijk nechyběl na posledních dvou velkých akcích, byl ale navíc i u osmifinálové porážky Nizozemců proti českému týmu na Euru 2021.

Frenkie de Jong z Barcelony před utkáním s Realem Sociedad.

Útok Memphis Depay

Po angažmá v několika předních evropských velkoklubech aktuálně válí v brazilském Corinthians, jde o historicky nejlepšího střelce nizozemské reprezentace s 55 brankami.

Své kvality ukázal i v kvalifikaci, kde nastřílel celkem osm gólů, v posledních měsících jej ale zabrzdilo zranění. Doplňovat a v případě potřeby i zastoupit jej může například liverpoolský Cody Gakpo.

Memphis Depay z Nizozemska se raduje z trefy proti Litvě.

Příprava fotbalistů Nizozemska před MS

Před šampionátem Holanďané příliš neoslnili. Ještě v březnu si sice poradili s Norskem (2:1), to ale nemělo v sestavě Haalanda. Následovala remíza proti Ekvádoru (1:1).

Těsně před MS pak přišla nečekaná prohra s Alžírskem (0:1) a o vítězství nad Uzbekistánem (2:1) rozhodla až proměněná penalta Gakpa v samotném závěru.

Bilance se soupeři ve skupině F (H2H)

Zatímco s Japonskem a Tuniskem odehráli Nizozemci pouze pár zápasů, historie se Švédskem je velmi bohatá a datuje se už od roku 1908. Pro přehlednost si v tabulce uvedeme pouze zápasy tohoto tisíciletí.

Vzájemné zápasy Nizozemska a Japonska
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
16. 11. 2013přípravaNizozemskoJaponsko2:2
19. 6. 2010Mistrovství světaNizozemskoJaponsko1:0
5. 9. 2009přípravaNizozemskoJaponsko3:0
Vzájemné zápasy Nizozemska a Švédska
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
10. 10. 2017Mistrovství světaNizozemskoŠvédsko2:0
6. 9. 2016Mistrovství světaŠvédskoNizozemsko1:1
11. 10. 2011EUROŠvédskoNizozemsko3:2
12. 10. 2010EURONizozemskoŠvédsko4:1
19. 11. 2008přípravaNizozemskoŠvédsko3:1
18. 8. 2004přípravaŠvédskoNizozemsko2:2
26. 6. 2004EUROŠvédskoNizozemsko0:1pen
Vzájemné zápasy Nizozemska a Tuniska
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
11. 2. 2009přípravaTuniskoNizozemsko1:1
19. 1. 1994přípravaTuniskoNizozemsko2:2

Historie účastí Nizozemska na MS ve fotbale

Poprvé se Nizozemci probojovali na dva šampionáty už ve 30. letech, kvalifikace jim ale také mnohokrát nevyšla.

Největšími úspěchy jsou tři stříbrné medaile, poslední z roku 2010, kde byli ve finále lepší Španělé. Hned na dalším MS se podařilo získat bronz.

Nizozemsko na mistrovství světa ve fotbale
TurnajMísto konáníUmístění
MS 1934Itálieosmifinále
MS 1938Francieosmifinále
MS 1974NěmeckoStříbrná medaile
MS 1978ArgentinaStříbrná medaile
MS 1990Itálieosmifinále
MS 1994USAčtvrtfinále
MS 1998Francie4. místo
MS 2006Německoosmifinále
MS 2010JARStříbrná medaile
MS 2014BrazílieBronzová medaile
MS 2022Katarčtvrtfinále
MS 2026Kanada, Mexiko a USAPostup z kvalifikace

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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