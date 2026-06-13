Reprezentace Nizozemska neměla s postupem na mistrovství světa větší potíže. S největším rivalem z Polska dokázali dvakrát remizovat, což nakonec s celkovým skóre 27:4 v pohodě stačilo.
Řádění Depaye a spol. odnesli Finsko, Malta a Litva, první dva jmenované týmy nedokázaly vstřelit ani gól.
Program fotbalistů Nizozemska na MS 2026
„Oranjes“ by měli situaci ve skupině F zvládnout, snadné to ale mít nebudou – čeká je totiž nevyzpytatelné Japonsko, dále Švédsko a na závěr Tunisko.
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|14.06.
|22:00
|Nizozemsko – Japonsko
|Dallas (USA)
|2
|20.06.
|19:00
|Nizozemsko – Švédsko
|Houston (USA)
|3
|26.06.
|01:00
|Tunisko – Nizozemsko
|Kansas City (USA)
Soupiska Nizozemska na MS 2026
Trenér Ronald Koeman poskládal dle mnohých sestavu, kde sází na jistotu a nepouští se do „experimentu“ s mladými a nadějnými hráči. Kapitánem je opora Liverpoolu, Virgil van Dijk.
Spoustu hráčů působí v anglické Premier League, z klubů mimo Evropu je v sestavě jen jediný fotbalista.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Bart Verbruggen
|Brighton & Hove Albion
|29
|0
|Mark Flekken
|Bayer Leverkusen
|12
|0
|Robin Roefs
|Sunderland
|1
|0
|Obránci
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|92
|12
|Denzel Dumfries
|Inter Milán
|72
|11
|Nathan Aké
|Manchester City
|59
|5
|Micky van de Ven
|Tottenham Hotspur
|21
|0
|Lutsharel Geertruida
|Sunderland
|21
|1
|Mats Wieffer
|Brighton & Hove Albion
|15
|1
|Jan Paul van Hecke
|Brighton & Hove Albion
|12
|0
|Jorrel Hato
|Chelsea
|8
|0
|Záložníci
|Frenkie de Jong
|Barcelona
|66
|2
|Marten de Roon
|Atalanta
|43
|1
|Tijjani Reijnders
|Manchester City
|32
|7
|Teun Koopmeiners
|Juventus
|28
|3
|Ryan Gravenberch
|Liverpool
|27
|1
|Justin Kluivert
|Bournemouth
|12
|0
|Quinten Timber
|Marseille
|11
|1
|Guus Til
|PSV Eindhoven
|7
|1
|Útočníci
|Memphis Depay
|Corinthians
|109
|55
|Donyell Malen
|AS Řím
|53
|13
|Wout Weghorst
|Ajax
|52
|14
|Cody Gakpo
|Liverpool
|50
|21
|Noa Lang
|Galatasaray
|15
|3
|Brian Brobbey
|Sunderland
|12
|1
|Crysencio Summerville
|West Ham United
|2
|0
Opory nizozemské reprezentace
Zkušených fotbalistů najdeme v nominaci spoustu, některá jména se do závěrečné sestavy dostala poměrně překvapivě. Jestli je to od Koemana dobrý tah, na to si musíme počkat.
Obrana Virgil van Dijk
Jedna z největších hvězd celého kádru. Lídr obrany Liverpoolu povede defenzívu svého týmu i MS, navíc stejně jako u Reds s kapitánskou páskou.
Na velkých reprezentačních akcích ale zatím van Dijk tolik vidět nebyl – představil se pouze na MS 2022, kde to Tulipány dotáhly do čtvrtfinále a byl i u semifinálového úspěchu na posledním Euru.
Záloha Frenkie de Jong
Několik let už hájí barvy Barcelony, předtím působil v Ajaxu. S více než reprezentačními 60 zápasy jde o nejzkušenějšího záložníka celého týmu.
Stejně jako van Dijk nechyběl na posledních dvou velkých akcích, byl ale navíc i u osmifinálové porážky Nizozemců proti českému týmu na Euru 2021.
Útok Memphis Depay
Po angažmá v několika předních evropských velkoklubech aktuálně válí v brazilském Corinthians, jde o historicky nejlepšího střelce nizozemské reprezentace s 55 brankami.
Své kvality ukázal i v kvalifikaci, kde nastřílel celkem osm gólů, v posledních měsících jej ale zabrzdilo zranění. Doplňovat a v případě potřeby i zastoupit jej může například liverpoolský Cody Gakpo.
Příprava fotbalistů Nizozemska před MS
Před šampionátem Holanďané příliš neoslnili. Ještě v březnu si sice poradili s Norskem (2:1), to ale nemělo v sestavě Haalanda. Následovala remíza proti Ekvádoru (1:1).
Těsně před MS pak přišla nečekaná prohra s Alžírskem (0:1) a o vítězství nad Uzbekistánem (2:1) rozhodla až proměněná penalta Gakpa v samotném závěru.
Bilance se soupeři ve skupině F (H2H)
Zatímco s Japonskem a Tuniskem odehráli Nizozemci pouze pár zápasů, historie se Švédskem je velmi bohatá a datuje se už od roku 1908. Pro přehlednost si v tabulce uvedeme pouze zápasy tohoto tisíciletí.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|16. 11. 2013
|příprava
|Nizozemsko
|Japonsko
|2:2
|19. 6. 2010
|Mistrovství světa
|Nizozemsko
|Japonsko
|1:0
|5. 9. 2009
|příprava
|Nizozemsko
|Japonsko
|3:0
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|10. 10. 2017
|Mistrovství světa
|Nizozemsko
|Švédsko
|2:0
|6. 9. 2016
|Mistrovství světa
|Švédsko
|Nizozemsko
|1:1
|11. 10. 2011
|EURO
|Švédsko
|Nizozemsko
|3:2
|12. 10. 2010
|EURO
|Nizozemsko
|Švédsko
|4:1
|19. 11. 2008
|příprava
|Nizozemsko
|Švédsko
|3:1
|18. 8. 2004
|příprava
|Švédsko
|Nizozemsko
|2:2
|26. 6. 2004
|EURO
|Švédsko
|Nizozemsko
|0:1pen
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|11. 2. 2009
|příprava
|Tunisko
|Nizozemsko
|1:1
|19. 1. 1994
|příprava
|Tunisko
|Nizozemsko
|2:2
Historie účastí Nizozemska na MS ve fotbale
Poprvé se Nizozemci probojovali na dva šampionáty už ve 30. letech, kvalifikace jim ale také mnohokrát nevyšla.
Největšími úspěchy jsou tři stříbrné medaile, poslední z roku 2010, kde byli ve finále lepší Španělé. Hned na dalším MS se podařilo získat bronz.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1934
|Itálie
|osmifinále
|MS 1938
|Francie
|osmifinále
|MS 1974
|Německo
|Stříbrná medaile
|MS 1978
|Argentina
|Stříbrná medaile
|MS 1990
|Itálie
|osmifinále
|MS 1994
|USA
|čtvrtfinále
|MS 1998
|Francie
|4. místo
|MS 2006
|Německo
|osmifinále
|MS 2010
|JAR
|Stříbrná medaile
|MS 2014
|Brazílie
|Bronzová medaile
|MS 2022
|Katar
|čtvrtfinále
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Postup z kvalifikace