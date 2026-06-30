ONLINE: Nizozemsko - Maroko, šlágr hned v prvním kole play off. Kdo půjde dál?

V Nizozemsku žije početná marocká komunita, z níž pocházejí i tři hráči současného kádru africké země. Navíc nejlepší střelec Ismáíl Saíbárí hraje za nizozemského mistra PSV Eindhoven.
Zahraniční média připomínají, že loajalita téměř půlmilionu Maročanů vůči jejich nové vlasti má své limity a policie bude mít v době zápasu pohotovost kvůli obavám z násilných střetů mezi oběma tábory.
V minulosti nizozemská reprezentace těžila i z výkonů hráčů marockého původu. Ibrahim Afellay a Khalid Boulahrouz byli členy týmu, který na mistrovství světa v roce 2010 získal stříbro. Ale v dalších letech si Maročané v Nizozemsku, stejně jako v mnoha dalších zemích, volili pro reprezentační dres častěji vlast svých rodičů.
To byl jeden z důvodů vzestupu fotbalu v této severoafrické zemi, který kulminoval postupem do semifinále na mistrovství světa.
Nussajír Mazráví prošel mládežnickou akademii Ajaxu, Sufján Amrabat a Anás Salá-Addín dokonce v juniorských kategoriích reprezentovali Nizozemsko. Tu možnost měl i Ismáil Saíbárí, ale vybral si Maroko. Vyrostly z nich hvězdy v předních evropských klubech, Saibárího si pro novou sezonu vybral Bayern Mnichov.
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Kvalifikací prošli Nizozemci bez porážky a na závěrečném turnaji tak protáhli neporazitelnost už na 11 soutěžních zápasů. Vzhledem k příštímu soupeři je ale varující prohra s Alžírskem 0:1 doma v Rotterdamu těsně před odletem na turnaj.
Marocký trenér Muhamad Vahbí už před šampionátem prohlásil, že chce ještě vylepšit čtvrté místo z Kataru před čtyřmi lety. A v průběhu turnaje z toho nic neslevil, spíš naopak.
Vítěz narazí v osmifinále na Kanadu.