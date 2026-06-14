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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Nizozemsko - Japonsko, evropský tým čeká nevyzpytatelný protivník

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Sledujeme online   21:10
Před čtyřmi lety v Kataru smolně vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími šampiony z Argentiny, i letos by Nizozemci účast mezi aspoň nejlepšími osmi rádi zopakovali. V sobotu večer do fotbalového mistrovství světa v Americe vstoupí soubojem proti nevyzpytatelnému Japonsku, duel skupiny F můžete od 22.00 sledovat v online reportáži.
Na AT&T Stadium v Arlingtonu probíhá rozcvička před zápasem Nizozemska s...

Na AT&T Stadium v Arlingtonu probíhá rozcvička před zápasem Nizozemska s Japonskem. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Nizozemští fanoušci zdraví autobus se svými hráči pu stadionu v Dallasu před...
Japonští fanoušci pózují před zápasem s Nizozemskem u stadionu v Dallasu.
Nizozemský fanoušek s podobiznou stopera Virgila van Dijka u stadionu v...
Japonští a nizozemští fanoušci se valí ke stadionu v Dallasu.
5 fotografií

Utkání se hraje v Arlingtonu v aglomeraci Dallasu, v sousedství kempu českého národního mužstva.

Nizozemci i podle bookmakerů patří mezi mužstva, která by měla projít do čtvrtfinále. Kvalifikací prolétli bez porážky. Zajímavostí je, že úvodní zápasy na závěrečných turnajích se jim taky daří. Od roku 1938 drží sérii sedmi výher a dvou remíz.

Od roku 1994 ve skupinové fázi neprohráli už šestnáct zápasů (12 výher, čtyři remízy), což je nejdelší aktivní série ze všech týmů.

Japonci vyhráli šest posledních přípravných zápasů, během nichž dokázali porazit Brazílii či Anglii. „Ukázali, že jsou opravdu silní. Věříme si, vzájemně se respektujeme,“ řekl nizozemský trenér Ronald Koeman.

Japonci těsně před začátkem turnaje přišli o svého kapitána. Wataru Endo z Liverpoolu nestihl včas zažehnat zdravotní problémy a z nominace vypadl.

MS ve fotbale 2026
14. 6. 2026 22:00
Nizozemsko : Japonsko
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Sestavy:
B. Verbruggen - D. Dumfries, J. van Hecke, V. van Dijk, M. van de Ven - F. de Jong, R. Gravenberch, T. Reijnders - C. Summerville, D. Malen, C. Gakpo
Sestavy:
Z. Suzuki - C. Watanabe, Š. Taniguči, H. Ito - R. Doan, D. Kamada, K. Sano, K. Nakamura - T. Kubo, A. Ueda, D. Maeda
Náhradníci:
N. Lang, J. Hato, Q. Timber, L. Geertruida, G. Til, W. Weghorst, B. Brobbey, M. de Roon, T. Koopmeiners, M. Depay, J. Kluivert, N. Aké, M. Wieffer, R. Roefs, M. Flekken
Náhradníci:
Š. Mačino, K. Goto, A. Tanaka, T. Tomijasu, K. Itakura, J. Sugawara, J. Nagatomo, D. Ito, K. Ogawa, A. Seko, K. Osako, J. Suzuki, D. Suzuki, K. Šiogaj, T. Hajakawa
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina F

Skupina E

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina D

Skupina B

Skupina C

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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