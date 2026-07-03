„Půjdeme do toho s naším mottem Bez stresu! Jsme chudá země, ale naše pohostinnost a srdečnost nemá obdoby. Jsme neustále veselí. Myslím, že mistrovství světa pomůže našemu cestovnímu ruchu,“ tvrdí o zemičce o šesti stech tisících obyvatelích fotbalista v penzi, plným jménem Nivaldo Alves Freitas Santos.
V 37 letech by přitom ještě mohl kopat, se současnou generací v národním trikotu nastupoval a sám se podílel na prvním kapverdském zázraku v roce 2013. Za kamaráda považuje brankáře Vozinhu i další hrdiny bývalé portugalské kolonie.
Jak to vypadá na Kapverdách v těchto dnech?
Dokud budou Kapverdy na mistrovství světa, bude se slavit každý den. Pije se grogue, což je kapverdský národní nápoj, a pivo. Fotbal sledujeme v kavárnách, restauracích a doma. A při velkých turnajích radnice na každém ostrově umisťují na náměstí obří obrazovky, aby lidé mohli koukat na zápasy společně. Fotbal je u nás nejoblíbenější sport, ale lidé mají rádi taky basketbal, házenou a futsal.
Vozinha je můj kamarád. Je klidný, skromný člověk. Nemyslím si, že ho popularita změní, protože už má svůj věk a zkušenosti.