Nezakrývat si ústa a neloudat se. Znáte pravidlové změny před MS? Řeší je i Češi

Vlastně má pravdu. Třeba před posledním Eurem apelovala UEFA na sudí, aby důsledně vyžadovali, ať s nimi při zápasech mluví výhradně kapitáni. Všechny ostatní měli trestat žlutou kartu. Ale máte dojem, že tohle pravidlo přežilo?
Spíš ne.
Ustoupilo se i od dlouhatánských nastavení, která provázela předchozí světový šampionát v Kataru.
Teď je tady další pokus, jak fotbal posunout o kus dál. FIFA před mistrovstvím světa vyrazila hlavně do boje se zdržováním. Chce více čistého času a méně prodlev, k nimž přitom často přispívají i samotní rozhodčí.
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Proč hráčům tolerují půlminutové přípravy před rohovým kopem a dlouhým autem? Proč nejsou přísnější na loudavé brankáře i střídající hráče?
I tohle se má od prvního dne mistrovství světa změnit. Potřebujete připomenout všechny zásadní změny?
- Fotbalisté budou mít při střídání pouze deset sekund na to, aby opustili hrací plochu. Když tak neučiní, náhradník bude muset ještě další minutu strávit za lajnou a tým zůstane v početní nevýhodě.
- Minutu musí mimo hřiště počkat i hráči, kteří si vyžádají ošetření. Když bude ošetřovaný brankář, nedovolí sudí, aby se hráči shlukli okolo trenéra a vyslechli si taktické pokyny, protože právě toho některé týmy v minulosti zneužívaly.
- Částečný časový limit se dotkne rohových kopů či dlouhých autových vhazování. Proč částečný? Rozhodčí začnou odpočítávat pět sekund až ve chvíli, kdy usoudí, že tým rozehrávku zbytečně protahuje. Aut pak může otočit, u rohu nařídí odkop od brány a naopak.
„Cítíme, že mnohem větší trest než třeba žlutá karta je pro jednotlivé týmy ztráta držení míče,“ vysvětlují experti. Změny navazují na loňské zavedení pravidla osmi vteřin, které upravuje rozehrávku brankářů z ruky. Pod hrozbou rohového kopu je prohřešků minimum a dle pravidlových komisařů funguje skvěle preventivně.
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„Určitě to není nic příjemného,“ říká k novinkám český gólman Lukáš Horníček. „Jde o další nařízení, které musíme dodržovat. Nevím, jak to bude fungovat v praxi.“
„Už jsme si k tomu něco říkali před utkáním s Guatemalou, kde se to mělo uplatňovat. Ale z mého pohledu jsem nepoznal vlastně žádný rozdíl, nijak mě to v zápase neovlivnilo,“ tvrdí Hranáč, než dodá: „Jestli to prospěje tomu, že se bude víc hrát a bude to atraktivnější pro fanouška, je to jedině dobře.“
Právě takový je plán Mezinárodní pravidlové komise (IFAB), která letos na jaře schválila také i úpravy v protokolu VAR: poprvé bude opravovat i chybně udělené druhé žluté karty a také vracet zjevně špatně nařízené rohové kopy.
Pozor si nově hráči musí dávat i na zakrývání úst, což je fotbalový zlozvyk. Když si dají ruku před pusu v konfrontačním rozhovoru nebo při hádce, riskují červenou kartu. Je to reakce na nedávný incident z Ligy mistrů, při kterém měl argentinský křídelník Prestianni z Benfiky rasisticky urazit Viníciuse z Realu Madrid. Přes pusu si při tom natáhl dres, takže z televizních záběrů nebylo možné jeho slova odezřít.
„Je důležité, aby byli hráči informovaní a na hřišti je nic nepřekvapilo. Člověka to pak může zbytečně vyvést z koncentrace,“ tuší Jan Suchopárek, asistent trenéra Koubka. „Jde hlavně o změnu, která by měla fotbalu pomoct, aby byl rychlejší, ale prakticky se pro nás nic nemění. Nemyslím si, že by kluci zdržovali vědomě. Ale budeme na ně apelovat, aby všechno brali vpotaz.“
Mnohem zásadnější tak mohou být pro realizační tým povinné přestávky na občerstvení. V každém zápase, lhostejno, jestli se hraje v pravé poledne, nebo v devět večer, na klimatizovaném stadionu, nebo přímém slunci, rozhodčí v polovině první i druhé půle utkání na tři minuty přeruší.
Ze dvou poločasů budou de facto čtyři čtvrtiny.
„Ohledně taktických pokynů to pro nás trenéry bude jistě výhoda. Ale ještě důležitější to bude pro hráče. V prostředí, které nás čeká, budou mít možnost se napít a vydechnout. Myslím, že je to důležitá a nezbytná věc, aby se předcházelo zraněním,“ pokračoval Suchopárek.
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Mimochodem, pro FIFA a její televizní partnery půjde také o komerčně zajímavou příležitost. Všem vysílatelům totiž umožní při občerstvovacích pauzách pustit na více než dvě minuty reklamy.
Češi všechny novinky poznají mezi prvními. V mexické Guadalajaře hrají hned druhý zápas celého šampionátu, proti Jižní Koreji nastoupí v pátek od 4.00 českého času.