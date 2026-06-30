Problém je v nás. Němci zamrzli, nastal čas na další restart. Překopou úplně všechno?

Trenér, kterému se dřív přezdívalo Baby Mourinho, začínal v bundeslize v šestadvaceti a čekaly se od něj zázraky, uvadá.
Z Bayernu ho vyhodili po roce a půl, s reprezentací na domácím Euru vypadl ve čtvrtfinále a na mistrovství světa ještě o dvě kola dřív.
Ani on Němce nevyléčil.
Mašina, která léta na velkých turnajích téměř automaticky sbírala vavříny, se zasekla.
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Už nejsme špičkový tým. Zdrcený kouč Nagelsmann po dalším krachu Německa
Věděli jste, že žádný národní tým nenashromáždil v historii světových šampionátů víc medailí než právě Německo?
Čtyři zlaté, čtyři stříbrné, čtyři bronzové. Taky osm účastí ve finále je rekord. A kdybyste si náhodou nevšimli: mezi lety 2002 a 2014 byli Němci na pódiu pokaždé: druzí, druzí, třetí, první.
Od té doby ani ťuk.
Dvakrát konec ve skupině, teď v prvním kole vyřazovací fáze. Proti týmu, který v úvodu turnaje rozsápali Američané, s trochou štěstí porazil Turky a postup si uhrál díky bezgólové remíze s Austrálií.
Že rozhodčí skandálně neuznali favoritům regulérní Tahův gól v prodloužení? A že životní zápas odchytal paraguayský gólman Gill, který ještě před čtyřmi lety musel rozprodávat vlastní dresy a kopačky, aby zaplatil výlohy na léčbu předčasně narozeného syna?
Nic z toho teď jako argument neposlouží. Němci si dobře uvědomují, že problém je v nich.
„Už nepatříme mezi špičkové týmy,“ uznal Nagelsmann. A útočník Havertz, který v rozstřelu zahodil penaltu, se kál: „Docházejí mi slova. Nezbývá než se omluvit.“
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Ale hlavně najít řešení, protože Němci pomalu zabředávají do podobné krize, jako na přelomu tisíciletí. Tehdy vycouvali ze špičky, nudili, přestali být konkurenceschopní a na Euru 2004 nestačili v posledním zápase ani na český tým poskládaný z náhradníků.
V tu chvíli rozjeli velký restart, který posloužil jako inspirace mnoha dalším zemím.
Překopali úplně všechno a našli způsob, jak problémy překonat a vyjít z nich silnější. Především se rozhodli vybudovat největší síť mládežnických akademií v Evropě a přísně dohlíželi na to, aby se nastavená pravidla dodržovala.
For the first time in men’s World Cup history, Germany have lost a penalty shootout 🤯— B/R Football (@brfootball) June 30, 2026
✅ 1982 Semifinals: West Germany defeats France 5-4 on PKs
✅ 1986 Quarterfinals: West Germany defeats Mexico 4-1 on PKs
✅ 1990 Semifinals: West Germany defeats England 4-3 on PKs
✅ 2006… pic.twitter.com/zn7QxcZHTu
Akademii musel mít každý tým v první a druhé lize, sjednotily se standardy tréninků, investovalo se spoustu peněz do trenérů, zázemí a vzdělávání.
Navíc po celé zemi vzniklo víc než tři sta tréninkových center, svaz zaměstnal na plný úvazek stovky regionálních koučů a obrovská skautingová síť umožnila sledovat tisíce talentovaných dětí už od deseti let.
Nový reprezentační kouč Klinsmann přimíchal revoluční metody z Ameriky, kam po hráčské kariéře přesídlil: vymínil si, aby ho v realizačním týmu doplnili specialisté včetně sportovních psychologů a datových analytiků.
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To všechno s jasným cílem: změnit německou fotbalovou DNA.
Do té doby stála na urputnosti a síle, zoufale chyběla technická zdatnost, pružnost, obratnost. Během pár let bylo všechno jinak a začala dorůstat supersilná generace: Lahm, Schweinsteiger, Özil, Kroos, Götze, Müller a další.
Jenže teď Němci zase zamrzli. V žebříčku FIFA vypadli z první desítky, slabší země je dohnaly, světový fotbal se vyrovnal a nastal čas na další restart. Jak rychle se projeví?