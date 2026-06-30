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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Problém je v nás. Němci zamrzli, nastal čas na další restart. Překopou úplně všechno?

David Čermák
  17:26
Smutní němečtí fotbalisté vstřebávají vyřazení z MS.

Smutní němečtí fotbalisté vstřebávají vyřazení z MS. | foto: AP

Německý stoper Jonathan Tah střílí gól do sítě Paraguaye. Ten ale nakonec...
Německý obránce Waldemar Anton v souboji s brankářem Paraguaye Orlandem Gillem.
Gól německého stopera Jonathana Taha v utkání s Paraguayí nakonec neplatíl.
Zklamaný gólman Manuel Neuer po německém vyřazení z turnaje.
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Nekonečně dlouho seděl sám na lavičce, pohled zabodnutý do země. Nervózně si hrál s rukama, žmoulal snubní prstýnek a nemohl uvěřit. Penaltový konec v šestnáctifinále s Paraguayí, která si vystačila s jednou povedenou akcí a urputným bráněním, to byl pro Juliana Nagelsmanna, kouče německé fotbalové reprezentace, prvotřídní šok.

Trenér, kterému se dřív přezdívalo Baby Mourinho, začínal v bundeslize v šestadvaceti a čekaly se od něj zázraky, uvadá.

Z Bayernu ho vyhodili po roce a půl, s reprezentací na domácím Euru vypadl ve čtvrtfinále a na mistrovství světa ještě o dvě kola dřív.

Ani on Němce nevyléčil.

Mašina, která léta na velkých turnajích téměř automaticky sbírala vavříny, se zasekla.

Už nejsme špičkový tým. Zdrcený kouč Nagelsmann po dalším krachu Německa

Věděli jste, že žádný národní tým nenashromáždil v historii světových šampionátů víc medailí než právě Německo?

Čtyři zlaté, čtyři stříbrné, čtyři bronzové. Taky osm účastí ve finále je rekord. A kdybyste si náhodou nevšimli: mezi lety 2002 a 2014 byli Němci na pódiu pokaždé: druzí, druzí, třetí, první.

Od té doby ani ťuk.

Dvakrát konec ve skupině, teď v prvním kole vyřazovací fáze. Proti týmu, který v úvodu turnaje rozsápali Američané, s trochou štěstí porazil Turky a postup si uhrál díky bezgólové remíze s Austrálií.

Fotbalisté Paraguaye slaví postup přes Německo.

Že rozhodčí skandálně neuznali favoritům regulérní Tahův gól v prodloužení? A že životní zápas odchytal paraguayský gólman Gill, který ještě před čtyřmi lety musel rozprodávat vlastní dresy a kopačky, aby zaplatil výlohy na léčbu předčasně narozeného syna?

Nic z toho teď jako argument neposlouží. Němci si dobře uvědomují, že problém je v nich.

„Už nepatříme mezi špičkové týmy,“ uznal Nagelsmann. A útočník Havertz, který v rozstřelu zahodil penaltu, se kál: „Docházejí mi slova. Nezbývá než se omluvit.“

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Ale hlavně najít řešení, protože Němci pomalu zabředávají do podobné krize, jako na přelomu tisíciletí. Tehdy vycouvali ze špičky, nudili, přestali být konkurenceschopní a na Euru 2004 nestačili v posledním zápase ani na český tým poskládaný z náhradníků.

V tu chvíli rozjeli velký restart, který posloužil jako inspirace mnoha dalším zemím.

Překopali úplně všechno a našli způsob, jak problémy překonat a vyjít z nich silnější. Především se rozhodli vybudovat největší síť mládežnických akademií v Evropě a přísně dohlíželi na to, aby se nastavená pravidla dodržovala.

Akademii musel mít každý tým v první a druhé lize, sjednotily se standardy tréninků, investovalo se spoustu peněz do trenérů, zázemí a vzdělávání.

Navíc po celé zemi vzniklo víc než tři sta tréninkových center, svaz zaměstnal na plný úvazek stovky regionálních koučů a obrovská skautingová síť umožnila sledovat tisíce talentovaných dětí už od deseti let.

Nový reprezentační kouč Klinsmann přimíchal revoluční metody z Ameriky, kam po hráčské kariéře přesídlil: vymínil si, aby ho v realizačním týmu doplnili specialisté včetně sportovních psychologů a datových analytiků.

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

To všechno s jasným cílem: změnit německou fotbalovou DNA.

Do té doby stála na urputnosti a síle, zoufale chyběla technická zdatnost, pružnost, obratnost. Během pár let bylo všechno jinak a začala dorůstat supersilná generace: Lahm, Schweinsteiger, Özil, Kroos, Götze, Müller a další.

Jenže teď Němci zase zamrzli. V žebříčku FIFA vypadli z první desítky, slabší země je dohnaly, světový fotbal se vyrovnal a nastal čas na další restart. Jak rychle se projeví?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina J

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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