Němci si na MS vzali vlastního trávníkáře. Vysoké teploty hřiště trápí, říká šéf týmu

Jmenuje se Sebastian Breuing a do Ameriky přiletěl s předstihem už 20. května, aby na hřištích ve Winston-Salem byly podmínky ideální.
„Na první pohled už trávník vypadá na několika místech lehce vyschle a už teď je zaplátovaný,“ informují reportéři z německého deníku Bild. „Jak se dalo očekávat, teplé a vlhké klima má velký vliv na kvalitu povrchů. Jen po prvním pondělním tréninku se hřiště potrhalo a všude ležely trsy trávy.“
I proto je na místě vrchní trávníkář německé reprezentace Breuing, který u týmu pracuje na plný úvazek, aby škody minimalizoval.
Po tréninku se vydal opravovat a Němci na základně používají také výhřevné lampy.
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„Budeme mít s trávou problémy, a proto potřebujeme hodně vody,“ apeloval sportovní ředitel německého výběru Rudi Völler.
„S takovými teplotami se vážou problémy, jak kvůli pití, tak trávě. Proto jsme na všechno mysleli. Lidé kolem nás vynakládají neuvěřitelné úsilí a pomáhají. Stejně tak během zápasů. Hřiště budou nejspíš sušší a tvrdší, ale jinak si nemáme na co stěžovat,“ doplnil.
Obecně platí, že trávníky v Americe bývají tvrdší kvůli utkáním amerického fotbalu, kde jsou taková podloží standardní. Když se hrál výjezdní zápas NFL v Mnichově, hosté z USA si podle Bildu stěžovali, že na měkčím podloží často klouzali a bořili se.
I proto si Němci prosadili, že se na svých tréninkových podmínkách budou sami podílet. „Nikdy bych nedopustil, abychom se poté museli vymlouvat na tréninkový kemp,“ zdůraznil Völler.