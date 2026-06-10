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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Němci si na MS vzali vlastního trávníkáře. Vysoké teploty hřiště trápí, říká šéf týmu

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  12:49
Možná jste zaznamenali nářky anglických fotbalistů, kterým se v přátelském utkání s Novým Zélandem (1:0) ve floridské Tampě úplně nezamlouval stav tamního trávníku. To němečtí reprezentanti přiletěli na světový šampionát do Spojených států připravení. Na základnu v Severní Karolíně si s sebou vzali i vlastního trávníkáře, jenž se jim stará o tréninkové pohodlí.
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Němečtí fotbalisté na tréninku před mistrovstvím světa. | foto: Reuters

Jmenuje se Sebastian Breuing a do Ameriky přiletěl s předstihem už 20. května, aby na hřištích ve Winston-Salem byly podmínky ideální.

„Na první pohled už trávník vypadá na několika místech lehce vyschle a už teď je zaplátovaný,“ informují reportéři z německého deníku Bild. „Jak se dalo očekávat, teplé a vlhké klima má velký vliv na kvalitu povrchů. Jen po prvním pondělním tréninku se hřiště potrhalo a všude ležely trsy trávy.“

Německý kouč Julian Nagelsmann (vlevo) během tréninku na základně v USA.

I proto je na místě vrchní trávníkář německé reprezentace Breuing, který u týmu pracuje na plný úvazek, aby škody minimalizoval.

Po tréninku se vydal opravovat a Němci na základně používají také výhřevné lampy.

Problém, který bude provázet mistrovství světa. Blesky přerušily zápas v Texasu

„Budeme mít s trávou problémy, a proto potřebujeme hodně vody,“ apeloval sportovní ředitel německého výběru Rudi Völler.

„S takovými teplotami se vážou problémy, jak kvůli pití, tak trávě. Proto jsme na všechno mysleli. Lidé kolem nás vynakládají neuvěřitelné úsilí a pomáhají. Stejně tak během zápasů. Hřiště budou nejspíš sušší a tvrdší, ale jinak si nemáme na co stěžovat,“ doplnil.

Německý brankář Alexander Nübel během tréninku před mistrovstvím světa.

Obecně platí, že trávníky v Americe bývají tvrdší kvůli utkáním amerického fotbalu, kde jsou taková podloží standardní. Když se hrál výjezdní zápas NFL v Mnichově, hosté z USA si podle Bildu stěžovali, že na měkčím podloží často klouzali a bořili se.

I proto si Němci prosadili, že se na svých tréninkových podmínkách budou sami podílet. „Nikdy bych nedopustil, abychom se poté museli vymlouvat na tréninkový kemp,“ zdůraznil Völler.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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