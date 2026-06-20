ONLINE: Německo - Pobřeží slonoviny, vítěz si zajistí první příčku ve skupině

Německo na úvod turnaje smetlo Curacao 7:1, byť po půlhodině outsider držel remízu 1:1.
Pobřeží slonoviny v oboustranně ofenzivním zápase udolalo 1:0 Ekvádor gólem v poslední minutě základní hrací doby.
S Německem se utkalo jednou, v roce 2009 skončilo přípravné utkání remízou 2:2.
Vítěz sobotního duelu si s předstihem zajistí první příčku ve skupině E.
M. Neuer - J. Kimmich, J. Tah, N. Schlotterbeck, N. Brown - F. Nmecha, A. Pavlovič, L. Sané, J. Musiala, F. Wirtz - K. Havertz
Y. Fofana - W. Singo, O. Kossounou, E. Agbadou, G. Konan - A. Diallo, F. Kessié, I. Sangaré, Y. Diomande - A. Bonny, C. Oulai
A. Ouédraogo, D. Raum, M. Beier, W. Anton, N. Amiri, O. Baumann, A. Nübel, L. Goretzka, A. Rüdiger, D. Undav, J. Leweling, N. Woltemade, A. Stiller, P. Gross, M. Thiaw
B. Touré, P. Guiagon, E. Ndicka, E. Wahi, E. Guessand, G. Doué, S. Adingra, O. Diomande, M. Koné, N. Pépé, C. Operi, J. Seri, S. Fofana, A. Lafont, O. Diakité