ONLINE: Německo - Paraguay, po dvanácti letech hrají Evropané play off na MS

Zápas má podle bookmakerů v evropském celku jednoho z největších favoritů úvodního kola play off, byť svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna na závěr skupiny podlehli Ekvádoru, jinému jihoamerickému soupeři.
Paraguay naopak věří, že může překvapit a Němcům oplatit porážku z osmifinále šampionátu před 24 lety.
Čtyřnásobní mistři světa po zlatu v roce 2014 na následujících dvou turnajích v Rusku a Kataru překvapivě vypadli už v základní části. Na probíhajícím šampionátu si Nagelsmannovi svěřenci zajistili postup už po dvou zápasech skupiny a výhrách 7:1 nad Curacaem a 2:1 nad Pobřežím slonoviny, závěrečný duel proti Ekvádoru jim pak nevyšel (1:2).
Němci na světových šampionátech už devět utkání po sobě nedokázali udržet čisté konto, naposledy se jim to povedlo ve vítězném finále před 12 lety proti Argentině.
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Paraguay na úvod šampionátu utrpěla s domácími Američany debakl 1:4, pak však výrazně zlepšila defenzivu. Navzdory dlouhému oslabení udolala Turecko 1:0 a na závěr skupiny remizovala v opatrném duelu s Austrálií bez branek. Jihoamerický celek pak čekal, zda se vejde mezi osmičku nejlepších mužstev z třetích míst, což se mu jako sedmému povedlo.
S Německem se Paraguay utká potřetí, v roce 2013 v divokém přípravném duelu v Kaiserslauternu remizovala 3:3, v červnu 2002 pak v osmifinále MS prohrála po boji 0:1. Pozdější finalista tehdy rozhodl až gólem v 88. minutě.
Postupující se v osmifinále utká s vítězem duelu mezi aktuálně největším favoritem turnaje Francií a Švédskem.