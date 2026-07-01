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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Čemu se divíte? Komise sudích vysvětluje, proč rozhodčí Němcům gól neuznal

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  12:51
Německý obránce Waldemar Anton v souboji s brankářem Paraguaye Orlandem Gillem.

Německý obránce Waldemar Anton v souboji s brankářem Paraguaye Orlandem Gillem. | foto: AP

Německý stoper Jonathan Tah střílí gól do sítě Paraguaye. Ten ale nakonec...
Gól německého stopera Jonathana Taha v utkání s Paraguayí nakonec neplatíl.
Zklamaný gólman Manuel Neuer po německém vyřazení z turnaje.
Fotbalisté Paraguaye slaví postup přes Německo.
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Fotbalové Německo na to má sice jiný názor, ale gól Jonathana Taha v prodloužení utkání proti Paraguay marocký sudí Džalál Džájid na doporučení nikaragujské videoasistentky Tatiany Guzmánové neuznal správně. Vyplývá to z vysvětlení od komise rozhodčích FIFA. „Čemu se jako divíte?“

Podobná vyjádření jste často slyšeli v uplynulé sezoně při sporných verdiktech v české lize. „Rozhodčí si počínal správně.“

A zazněla i po nejkontroverznějším okamžiku v dosavadním průběhu světového šampionátu.

Němci ve 102. minutě prodloužení dali gól, ale oslavy, radost a i uvolnění z toho, že konečně urputnou obranu soupeře překonali, vystřídaly nechápavé pohledy, protesty a zmar.

Při centru z rohu německý stoper Waldemar Anton s roztaženýma rukama chvíli blokoval paraguayského brankáře Orlanda Gilla. Ten šel při zákroku k zemi. A i když vzápětí vstal, nedokázal už ideálně zasáhnout proti Tahově hlavičce.

Německý stoper Jonathan Tah střílí gól do sítě Paraguaye. Ten ale nakonec neplatil.

„Ačkoli to blokování samo o sobě není faulem, tak když útočící hráč nemá zájem hrát míčem a dělá pohyb směrem k protihráči, byť jen nepatrně, s jasným úmyslem zmařit pohyb soupeře a bránit mu v zákroku, pak by rozhodčí a v případě potřeby i VAR měli incident pečlivě prozkoumat a zasáhnout,“ prohlásil předseda komise Pierluigi Collina.

„To platí zejména v případě, kdy je cílem taktiky zabránit soupeřovu brankáři v zákroku. Trenéři a hráči byli informováni, takže by nemělo být překvapením, že rozhodčí tyto fauly potrestají,“ podotkl někdejší italský sudí.

Problém je v nás. Němci zamrzli, nastal čas na další restart. Překopou úplně všechno?

Souboj dospěl k penaltovému rozstřelu, který vyhráli Paraguayci 4:3. A poslední pokutový kop na německé straně zahodil... Ano, právě Tah.

Německý trenér Julian Nagelsmann ještě během prodloužení za protesty dostal žlutou kartu, po zápase hřímal. „Tohle není jen tak ledajaký skandál, tohle je obří skandál. Faul to nebyl ani zdaleka,“ zuřil.

Připravili sudí Německo o gól? Je to obří skandál, zuřil kouč. Experti souhlasí

„Opravdu je to vtip a mělo by to zaznít zcela jasně. Brankáři došlo, že mu stačí, když spadne na zem a sudí zapíská faul,“ souhlasil expert deníku BILD a někdejší rozhodčí Manuel Grafe. „Tohle ale faul prostě není. Nedržel ho, nestrčil do něj, nezatáhnul ho. Gólman to zkrátka zkusil a vyšlo mu to. Na téhle úrovni je to nepřijatelné.“

V podobném duchu mluvili experti i mimo Německo. „Podle mě to ale faul nebyl. Je to vtip, že ten gól neplatil,“ řekl například někdejší anglický útočník Alan Shearer.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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