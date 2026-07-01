Podobná vyjádření jste často slyšeli v uplynulé sezoně při sporných verdiktech v české lize. „Rozhodčí si počínal správně.“
A zazněla i po nejkontroverznějším okamžiku v dosavadním průběhu světového šampionátu.
Němci ve 102. minutě prodloužení dali gól, ale oslavy, radost a i uvolnění z toho, že konečně urputnou obranu soupeře překonali, vystřídaly nechápavé pohledy, protesty a zmar.
Při centru z rohu německý stoper Waldemar Anton s roztaženýma rukama chvíli blokoval paraguayského brankáře Orlanda Gilla. Ten šel při zákroku k zemi. A i když vzápětí vstal, nedokázal už ideálně zasáhnout proti Tahově hlavičce.
„Ačkoli to blokování samo o sobě není faulem, tak když útočící hráč nemá zájem hrát míčem a dělá pohyb směrem k protihráči, byť jen nepatrně, s jasným úmyslem zmařit pohyb soupeře a bránit mu v zákroku, pak by rozhodčí a v případě potřeby i VAR měli incident pečlivě prozkoumat a zasáhnout,“ prohlásil předseda komise Pierluigi Collina.
„To platí zejména v případě, kdy je cílem taktiky zabránit soupeřovu brankáři v zákroku. Trenéři a hráči byli informováni, takže by nemělo být překvapením, že rozhodčí tyto fauly potrestají,“ podotkl někdejší italský sudí.
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Souboj dospěl k penaltovému rozstřelu, který vyhráli Paraguayci 4:3. A poslední pokutový kop na německé straně zahodil... Ano, právě Tah.
Německý trenér Julian Nagelsmann ještě během prodloužení za protesty dostal žlutou kartu, po zápase hřímal. „Tohle není jen tak ledajaký skandál, tohle je obří skandál. Faul to nebyl ani zdaleka,“ zuřil.
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„Opravdu je to vtip a mělo by to zaznít zcela jasně. Brankáři došlo, že mu stačí, když spadne na zem a sudí zapíská faul,“ souhlasil expert deníku BILD a někdejší rozhodčí Manuel Grafe. „Tohle ale faul prostě není. Nedržel ho, nestrčil do něj, nezatáhnul ho. Gólman to zkrátka zkusil a vyšlo mu to. Na téhle úrovni je to nepřijatelné.“
V podobném duchu mluvili experti i mimo Německo. „Podle mě to ale faul nebyl. Je to vtip, že ten gól neplatil,“ řekl například někdejší anglický útočník Alan Shearer.