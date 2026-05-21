Bayern má v německé nominaci sedm hráčů, po dvou letech se vrací Neuer

  13:59
Brankář Manuel Neuer se po dvou letech vrací do německé fotbalové reprezentace. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v konečné nominaci na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, kterou oznámil trenér Julian Nagelsmann.

Německý brankář Manuel Neuer odkopává míč před Markem Asensiem ze Španělska. | foto: AP

Na závěrečném turnaji by kapitán Bayernu Mnichov, jenž ukončil kariéru v národním týmu po předloňském Euru, měl být německou gólmanskou jedničkou. Záda mu budou krýt Oliver Baumann a Alexander Nübel.

„Každý ví, jakou auru a kvalitu Manu má a co přinese týmu. Počítáme s ním jako s jedničkou. Víme, že máme světovou náhradu a navíc Alexe, který po celou sezonu předváděl vyrovnané výkony,“ řekl Nagelsmann.

Místo nezbylo na Neuerova nástupce mezi tyčemi Marca-Andrého ter Stegena. Zranění nepustí na šampionát ani útočníka Serge Gnabryho. Nedostalo se také na Matthiase Gintera, Niclase Füllkruga, Roberta Andricha, Chrise Führicha či Maximiliana Mittelstädta.

Záložník Bayernu Lennart Karl si zpracovává míč v utkání s Hoffenheimem.

Mezi 26 jmény naopak neschází osmnáctiletý záložník Lennart Karl, po zranění se stačil zotavit i jeho spoluhráč z Bayernu Jamal Musiala. Bavorský velkoklub dodal sedm hráčů včetně kapitána Joshuy Kimmicha či záložníka Leona Goretzky.

Čtyřnásobní mistři světa Němci narazí ve skupině E na Curacao, Pobřeží slonoviny a Ekvádor. Ještě předtím se v přípravě utkají doma s Finskem a už v zámoří s USA.


