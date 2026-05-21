Na závěrečném turnaji by kapitán Bayernu Mnichov, jenž ukončil kariéru v národním týmu po předloňském Euru, měl být německou gólmanskou jedničkou. Záda mu budou krýt Oliver Baumann a Alexander Nübel.
„Každý ví, jakou auru a kvalitu Manu má a co přinese týmu. Počítáme s ním jako s jedničkou. Víme, že máme světovou náhradu a navíc Alexe, který po celou sezonu předváděl vyrovnané výkony,“ řekl Nagelsmann.
Místo nezbylo na Neuerova nástupce mezi tyčemi Marca-Andrého ter Stegena. Zranění nepustí na šampionát ani útočníka Serge Gnabryho. Nedostalo se také na Matthiase Gintera, Niclase Füllkruga, Roberta Andricha, Chrise Führicha či Maximiliana Mittelstädta.
Mezi 26 jmény naopak neschází osmnáctiletý záložník Lennart Karl, po zranění se stačil zotavit i jeho spoluhráč z Bayernu Jamal Musiala. Bavorský velkoklub dodal sedm hráčů včetně kapitána Joshuy Kimmicha či záložníka Leona Goretzky.
Čtyřnásobní mistři světa Němci narazí ve skupině E na Curacao, Pobřeží slonoviny a Ekvádor. Ještě předtím se v přípravě utkají doma s Finskem a už v zámoří s USA.