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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Německo na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

  9:59
Německá fotbalová reprezentace chce na letošním mistrovství světa napravit výsledky z posledních dvou turnajů. Hraje ve skupině E, podívejte se na program, výsledky a soupisku.

Němečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku. | foto: AP

Německo nezačalo kvalifikaci na mistrovství světa nejlépe, úvodní prohra se Slováky ho ale „nakopla“.

Od té doby Němci nejenže neprohráli, ale inkasovali pouze jediný gól a postup z prvního místa kvalifikační skupiny A stvrdili závěrečným drtivým vítězstvím 6:0 právě nad Slovenskem.

Program fotbalistů Německa na MS 2026

Ve skupině E se Německo nejprve utká s outsiderem Curaçaem, následuje duel proti Pobřeží slonoviny a v posledním zápase čeká Ekvádor.

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
114.06.19:00Německo – CuraçaoHouston (USA)
220.06.22:00Německo – Pobřeží slonovinyToronto (Kanada)
325.06.22:00Ekvádor – NěmeckoNew Jersey (USA)

Soupiska Německa na MS 2026

Nejmladší trenér na turnaji, osmatřicetiletý Julian Nagelsmann, vsadil na vyváženou sestavu – zkušené hráče doplnil několika mladíky.

Nepřekvapivě je nejvíce hráčů z Bayernu Mnichov (6), z Bundesligy mají dále největší zastoupení Dortmund a Stuttgart (4). Hned sedmnáct fotbalistů čeká premiéra na MS.

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiManuel NeuerBayern Mnichov1240
Oliver BaumannHoffenheim130
Alexander NübelStuttgart30
ObránciJoshua KimmichBayern Mnichov11010
Antonio RüdigerReal Madrid823
Jonathan TahBayern Mnichov471
David RaumRB Lipsko371
Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund270
Pascal GroßBrighton & Hove Albion181
Waldemar AntonBorussia Dortmund130
Malick ThiawNewcastle United50
Nathaniel BrownEintracht Frankfurt30
ZáložníciLeroy SanéGalatasaray7617
Leon GoretzkaBayern Mnichov7015
Jamal MusialaBayern Mnichov429
Florian WirtzLiverpool4111
Nadiem AmiriMainz 05111
Aleksandar PavlovićBayern Mnichov111
Felix NmechaBorussia Dortmund81
Angelo StillerStuttgart80
Jamie LewelingStuttgart51
Assan OuédraogoRB Lipsko11
ÚtočníciKai HavertzArsenal5822
Nick WoltemadeNewcastle United114
Deniz UndavStuttgart96
Maximilian BeierBorussia Dortmund90

Opory německé reprezentace

Německo má v kádru dva velezkušené fotbalisty s více než 100 reprezentačními starty. Právě ti, spolu s několika dalšími třicátníky, budou patřit k oporám týmu.

Brankář Manuel Neuer

Nakonec poměrně překvapivé jméno, tento dnes už 40letý gólman a opora Bayernu totiž po posledním Mistrovství Evropy ukončil reprezentační kariéru.

Nyní je ale zpět a je dost možné, že v pozici brankářské jedničky. V národních barvách pamatuje už MS 2010, odkud má bronz, o čtyři roky později pomohl k zisku zlatých medailí.

Brankář Bayernu Manuel Neuer po čtvrtfinále Ligy mistrů s Realem Madrid.

Obrana Joshua Kimmich

Další dlouholetý hráč Bayernu Mnichov, v reprezentaci nastřádal už přes sto startů a pro tento šampionát je kapitánem. Může hrát v obraně i záloze, jeho zkušenosti jsou nepostradatelné.

I přes už poměrně dlouhou kariéru získal s Německem zatím jen jediný bronz z Eura 2016, debut na MS totiž prožil až v Rusku před osmi lety.

Autor vítězné trefy ve střetu Borussie Dortmund s Bayernem Mnichov (2:3), hostující záložník Joshua Kimmich

Záloha Leroy Sané

Ofenzivní záložník senegalského původu o sobě v minulých letech dal vědět v Manchesteru City a Bayernu Mnichov, aktuálně kope za Galatasaray.

Kromě asistencí umí góly i dávat, což předvedl například ve zmíněné závěrečné kvalifikační kanonádě proti Slovákům, ale i během posledního přípravného zápasu Němců proti USA, kde vsítil vítěznou branku. Na MS zažil zatím pouze neúspěšný turnaj před čtyřmi lety.

Leroy Sané (vpravo) oslavuje svou trefu proti Slovensku, s gratulací běží Joshua Kimmich.

Útok Kai Havertz

Velkou část loňského kalendářního roku jej sužovala zranění, poté byl ale pro mistrovský Arsenal velmi důležitým hráčem, což dokazoval i v Lize mistrů.

V reprezentaci stihl zatím jeden světový šampionát a dvě Eura, kde byl hodně vidět. Aktuálně však čelí slušné konkurenci a do hry se chtějí dostat i jeho kolegové Deniz Undav nebo Nick Woltemade, nejlepší německý střelec z kvalifikace.

Kai Havertz slaví důležitý gól proti Burnley.

Příprava fotbalistů Německa před MS

Po pěti kvalifikačních vítězstvích v řadě si Němci přenesli dobrou formu i do přípravných utkání.

V březnu totiž porazili Švýcarsko (4:3) a Ghanu (2:1), pár dní před zahánením šampionátu si poradili i s Finskem (4:0) a USA (2:1).

Bilance se soupeři ve skupině E (H2H)

Německá reprezentace nemá se svými skupinovými soupeři příliš bohatou historii. Dva zápasy proti Ekvádoru, jeden s Pobřežím slonoviny a asi není překvapením, že s karibským Curaçaem půjde o premiéru.

Vzájemné zápasy Německa a Pobřeží slonoviny
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
18. 11. 2009přípravaNěmeckoPobřeží slonoviny2:2
Vzájemné zápasy Německa a Ekvádoru
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
29. 5. 2013přípravaNěmeckoEkvádor4:2
20. 6. 2006Mistrovství světaEkvádorNěmecko0:3

Historie účastí Německa na MS ve fotbale

Němci se na Mistrovství světa ve fotbale představí už po jednadvacáté, po Brazílii jde o druhý nejvyšší počet účastí. Naposledy tato reprezentace chyběla na MS 1950.

Největším úspěchem jsou 4 tituly (1954, 1974, 1990 a 2014), k tomu čtyři druhá a čtyři třetí místa.

Španělsko na mistrovství světa ve fotbale
TurnajMísto konáníUmístění
MS 1934ItálieBronzová medaile
MS 1938Francieosmifinále
MS 1954ŠvýcarskoZlatá medaile
MS 1958Švédsko4. místo
MS 1962Chilečtvrtfinále
MS 1966AnglieStříbrná medaile
MS 1970MexikoBronzová medaile
MS 1974NěmeckoZlatá medaile
MS 1978Argentinačtvrtfinále
MS 1982ŠpanělskoStříbrná medaile
MS 1986MexikoStříbrná medaile
MS 1990ItálieZlatá medaile
MS 1994USAčtvrtfinále
MS 1998Franciečtvrtfinále
MS 2002Jižní Korea a JaponskoStříbrná medaile
MS 2006NěmeckoBronzová medaile
MS 2010JARBronzová medaile
MS 2014BrazílieZlatá medaile
MS 2018Rusko4. místo v základní skupině
MS 2022Katar3. místo v základní skupině
MS 2026Kanada, Mexiko a USAPostup z kvalifikace

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
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Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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