Německo nezačalo kvalifikaci na mistrovství světa nejlépe, úvodní prohra se Slováky ho ale „nakopla“.
Od té doby Němci nejenže neprohráli, ale inkasovali pouze jediný gól a postup z prvního místa kvalifikační skupiny A stvrdili závěrečným drtivým vítězstvím 6:0 právě nad Slovenskem.
Program fotbalistů Německa na MS 2026
Ve skupině E se Německo nejprve utká s outsiderem Curaçaem, následuje duel proti Pobřeží slonoviny a v posledním zápase čeká Ekvádor.
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|14.06.
|19:00
|Německo – Curaçao
|Houston (USA)
|2
|20.06.
|22:00
|Německo – Pobřeží slonoviny
|Toronto (Kanada)
|3
|25.06.
|22:00
|Ekvádor – Německo
|New Jersey (USA)
Soupiska Německa na MS 2026
Nejmladší trenér na turnaji, osmatřicetiletý Julian Nagelsmann, vsadil na vyváženou sestavu – zkušené hráče doplnil několika mladíky.
Nepřekvapivě je nejvíce hráčů z Bayernu Mnichov (6), z Bundesligy mají dále největší zastoupení Dortmund a Stuttgart (4). Hned sedmnáct fotbalistů čeká premiéra na MS.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Manuel Neuer
|Bayern Mnichov
|124
|0
|Oliver Baumann
|Hoffenheim
|13
|0
|Alexander Nübel
|Stuttgart
|3
|0
|Obránci
|Joshua Kimmich
|Bayern Mnichov
|110
|10
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|82
|3
|Jonathan Tah
|Bayern Mnichov
|47
|1
|David Raum
|RB Lipsko
|37
|1
|Nico Schlotterbeck
|Borussia Dortmund
|27
|0
|Pascal Groß
|Brighton & Hove Albion
|18
|1
|Waldemar Anton
|Borussia Dortmund
|13
|0
|Malick Thiaw
|Newcastle United
|5
|0
|Nathaniel Brown
|Eintracht Frankfurt
|3
|0
|Záložníci
|Leroy Sané
|Galatasaray
|76
|17
|Leon Goretzka
|Bayern Mnichov
|70
|15
|Jamal Musiala
|Bayern Mnichov
|42
|9
|Florian Wirtz
|Liverpool
|41
|11
|Nadiem Amiri
|Mainz 05
|11
|1
|Aleksandar Pavlović
|Bayern Mnichov
|11
|1
|Felix Nmecha
|Borussia Dortmund
|8
|1
|Angelo Stiller
|Stuttgart
|8
|0
|Jamie Leweling
|Stuttgart
|5
|1
|Assan Ouédraogo
|RB Lipsko
|1
|1
|Útočníci
|Kai Havertz
|Arsenal
|58
|22
|Nick Woltemade
|Newcastle United
|11
|4
|Deniz Undav
|Stuttgart
|9
|6
|Maximilian Beier
|Borussia Dortmund
|9
|0
Opory německé reprezentace
Německo má v kádru dva velezkušené fotbalisty s více než 100 reprezentačními starty. Právě ti, spolu s několika dalšími třicátníky, budou patřit k oporám týmu.
Brankář Manuel Neuer
Nakonec poměrně překvapivé jméno, tento dnes už 40letý gólman a opora Bayernu totiž po posledním Mistrovství Evropy ukončil reprezentační kariéru.
Nyní je ale zpět a je dost možné, že v pozici brankářské jedničky. V národních barvách pamatuje už MS 2010, odkud má bronz, o čtyři roky později pomohl k zisku zlatých medailí.
Obrana Joshua Kimmich
Další dlouholetý hráč Bayernu Mnichov, v reprezentaci nastřádal už přes sto startů a pro tento šampionát je kapitánem. Může hrát v obraně i záloze, jeho zkušenosti jsou nepostradatelné.
I přes už poměrně dlouhou kariéru získal s Německem zatím jen jediný bronz z Eura 2016, debut na MS totiž prožil až v Rusku před osmi lety.
Záloha Leroy Sané
Ofenzivní záložník senegalského původu o sobě v minulých letech dal vědět v Manchesteru City a Bayernu Mnichov, aktuálně kope za Galatasaray.
Kromě asistencí umí góly i dávat, což předvedl například ve zmíněné závěrečné kvalifikační kanonádě proti Slovákům, ale i během posledního přípravného zápasu Němců proti USA, kde vsítil vítěznou branku. Na MS zažil zatím pouze neúspěšný turnaj před čtyřmi lety.
Útok Kai Havertz
Velkou část loňského kalendářního roku jej sužovala zranění, poté byl ale pro mistrovský Arsenal velmi důležitým hráčem, což dokazoval i v Lize mistrů.
V reprezentaci stihl zatím jeden světový šampionát a dvě Eura, kde byl hodně vidět. Aktuálně však čelí slušné konkurenci a do hry se chtějí dostat i jeho kolegové Deniz Undav nebo Nick Woltemade, nejlepší německý střelec z kvalifikace.
Příprava fotbalistů Německa před MS
Po pěti kvalifikačních vítězstvích v řadě si Němci přenesli dobrou formu i do přípravných utkání.
V březnu totiž porazili Švýcarsko (4:3) a Ghanu (2:1), pár dní před zahánením šampionátu si poradili i s Finskem (4:0) a USA (2:1).
Bilance se soupeři ve skupině E (H2H)
Německá reprezentace nemá se svými skupinovými soupeři příliš bohatou historii. Dva zápasy proti Ekvádoru, jeden s Pobřežím slonoviny a asi není překvapením, že s karibským Curaçaem půjde o premiéru.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|18. 11. 2009
|příprava
|Německo
|Pobřeží slonoviny
|2:2
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|29. 5. 2013
|příprava
|Německo
|Ekvádor
|4:2
|20. 6. 2006
|Mistrovství světa
|Ekvádor
|Německo
|0:3
Historie účastí Německa na MS ve fotbale
Němci se na Mistrovství světa ve fotbale představí už po jednadvacáté, po Brazílii jde o druhý nejvyšší počet účastí. Naposledy tato reprezentace chyběla na MS 1950.
Největším úspěchem jsou 4 tituly (1954, 1974, 1990 a 2014), k tomu čtyři druhá a čtyři třetí místa.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1934
|Itálie
|Bronzová medaile
|MS 1938
|Francie
|osmifinále
|MS 1954
|Švýcarsko
|Zlatá medaile
|MS 1958
|Švédsko
|4. místo
|MS 1962
|Chile
|čtvrtfinále
|MS 1966
|Anglie
|Stříbrná medaile
|MS 1970
|Mexiko
|Bronzová medaile
|MS 1974
|Německo
|Zlatá medaile
|MS 1978
|Argentina
|čtvrtfinále
|MS 1982
|Španělsko
|Stříbrná medaile
|MS 1986
|Mexiko
|Stříbrná medaile
|MS 1990
|Itálie
|Zlatá medaile
|MS 1994
|USA
|čtvrtfinále
|MS 1998
|Francie
|čtvrtfinále
|MS 2002
|Jižní Korea a Japonsko
|Stříbrná medaile
|MS 2006
|Německo
|Bronzová medaile
|MS 2010
|JAR
|Bronzová medaile
|MS 2014
|Brazílie
|Zlatá medaile
|MS 2018
|Rusko
|4. místo v základní skupině
|MS 2022
|Katar
|3. místo v základní skupině
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Postup z kvalifikace