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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Už nejsme špičkový tým. Zdrcený kouč Nagelsmann po dalším krachu Německa

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  7:02
Německý kouč Julian Nagelsmann před utkáním proti Paraguayi.

Německý kouč Julian Nagelsmann před utkáním proti Paraguayi. | foto: AP

Zklamaný gólman Manuel Neuer po německém vyřazení z turnaje.
Zklamaný gólman Manuel Neuer po německém vyřazení z turnaje.
Fotbalisté Paraguaye slaví postup přes Německo.
Fotbalisté Paraguaye slaví postup přes Německo.
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Auf Wiedersehen. Čtyřnásobní vítězové překvapivě vypadli z fotbalového mistrovství světa, když podlehli Paraguayi v penaltovém rozstřelu. „V šatně panuje opravdová sklíčenost,“ hlesl trenér Julian Nagelsmann. Německo se po 12 letech objevilo ve vyřazovací fázi, do osmifinále se ovšem znovu nepodívá.

Velké rozčarování po dalším neúspěšném šampionátu. Od triumfu v roce 2014 v Brazílii to nevyšlo potřetí v řadě. „Když vypadnete z mistrovství světa po zápase s Paraguayí, je to velmi hořké. Je to velmi bolestivé,“ smutnil Nagelsmann po úvodním duelu play off.

Byly časy, kdy se od Německa očekávalo, že bude vyhrávat fotbalové turnaje. Ale ty už jsou pryč. „Toto je třetí vyřazení v řadě, takže už nepatříme mezi špičkové týmy,“ dodal 38letý trenér.

V Bostonu mělo jeho mužstvo 75procentní držení míče, jenže těžko se prosazovalo proti dobře organizovanému a houževnatému soupeři. Navíc chvíli před poločasovou přestávkou překvapivě inkasovalo.

„Bohužel, takhle to ve fotbale někdy chodí – některé týmy dokážou vyhrát i jednoduchými prostředky. A proti těmto prostředkům se musíte důsledně bránit. Trvalo nám příliš dlouho, než jsme je donutili hrát z pozice pronásledovatele,“ hodnotil Nagelsmann pro web FIFA.

Německo - Paraguay 1:1, pen. 3:4, v rozstřelu selhali Havertz, Woltemade i Tah

Hvězdný Kai Havertz z Arsenalu po změně stran vyrovnal, jenže v závěrečném penaltovém rozstřelu se k puntíku postavil jako první a selhal. „Trochu mi docházejí slova. Tohle je moje druhé mistrovství světa a pokaždé z toho nic nebylo. Nezbývá mi než se omluvit,“ mrzelo 27letého útočníka.

„Myslel jsem si, že jsme na posledních několika turnajích nehráli špatně, ale vždycky tam něco chybělo. A dnes to bylo stejné. Musíme se na sebe kriticky podívat, zejména my hráči, a trenéra z toho vynechávám,“ doplnil Havertz.

Pro Nagelsmanna to nevypadá dobře, sílící kritika na něj dosáhla vrcholu a dost možná šlo o jeho poslední zápas na lavičce národního manšaftu.

Němec Kai Havertz a jeho neproměněná penalta proti Paraguayi.

Na začátku turnaje byla Paraguay na 41. místě světového žebříčku FIFA, zatímco Německo na 10. místě. To však Jihoameričanům nezabránilo v tom, aby soupeři uštědřili jeho vůbec první porážku v penaltovém rozstřelu na mistrovství světa.

V předchozích čtyřech případech to Němci zvládli. Jejich jediný neúspěšný rozstřel na velkém turnaji přišel v památném finále mistrovství Evropy v roce 1976 proti Československu, které ikonicky rozhodl Antonín Panenka.

Pro Německo je tak vyřazení s outsiderem další fotbalovou noční můrou. Ostatně přesně to se píše na titulní straně deníku Bild, nejčtenějších novin v zemi a celé Evropě.

Smutní němečtí fotbalisté vstřebávají vyřazení z MS.

„Všichni jsme velmi zklamaní. Měli jsme s letošním mistrovstvím světa spoustu plánů. Není to moc příjemný pocit znovu zklamat. Tým se opravdu snažil,“ pokračoval zdrcený Havertz.

Podle něj proti nim stál velmi silný soupeř a bylo těžké si vytvářet šance a udržet tempo. Paraguayci bránili velmi hluboko a bylo náročné dlouho běhat. „Snažili jsme se hrát po křídlech, ale bohužel to moc nefungovalo. Nemyslím si, že jsme si tentokrát zasloužili vyhrát,“ dodal útočník.

„Během turnaje ze sebe opravdu musíte dát všechno. Nehráli jsme špatně, ale vždycky nám něco chybělo, a tak tomu bylo i dnes. Jako hráči se musíme zamyslet nad sebou a nad tím, co můžeme zlepšit. Hrajeme za tak velkou fotbalovou zemi. Pokud vypadnete brzy, nezasloužíte si zůstat,“ uzavřel Havertz.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina J

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Německo
7:7
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
6:6
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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