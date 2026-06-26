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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Takhle brzy vyletíme! Média tepou Němce: Gól ani neměl platit. Nagelsmann reagoval

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  8:22
Němečtí fotbalisté po porážce s Ekvádorem.

Němečtí fotbalisté po porážce s Ekvádorem. | foto: Reuters

Německý trenér Julian Nagelsmann po porážce s Ekvádorem.
Ekvádorští fotbalisté slaví gól Gonzala Platy do sítě Německa.
Ekvádorský útočník Gonzalo Plata slaví se spoluhráči gól do sítě Německa.
Ekvádorský útočník Gonzalo Plata slaví gól do sítě Německa.
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Mají šest bodů a pohodlně postupují z prvního místa. V německých médiích ale neoslavují, naopak. Po závěrečné skupinové porážce s Ekvádorem (1:2) byste pozitivního slova pohledali. „Takový výkon je znepokojující!“ uvádí svůj komentář například nejčtenější deník Bild. „Reprezentanti působili mdle a nesoustředěně. S takovou budeme brzy venku!“ kritizují média.

A to Německo nad jihoamerickou zemí brzy vedlo, což je podle nich možná poslední pozitivní věc.

I když i gól Saného byl kontroverzní.

Ekvádorci ihned cosi reklamovali u rozhodčí Tori Pensové, která řídila i utkání Česka s JAR. Opakované záběry posléze ukázaly, že Pavlovič před přihrávkou zpracovával míč s nohou tak vysoko, že u toho zasáhl do hlavy obránce Viteho.

Čekalo se, že zasáhne video, ale hrálo se dál.

„Jasný faul. Tohle rozhodnutí je vtip, to není možné,“ rozčílil se německý expert Manuel Gräfe. Podobně to měl i trenér František Straka ve studiu televize Nova Sport: „I když fandím Německu, tedy našim, tak tady gól neměl platit. Že to nevidí rozhodčí chápu, ale kde je v tu chvíli VAR?“ líčil.

Němci inkasovali záhy, brankář Neuer dostal třetí gól na turnaji z první střely na bránu. Vedení si mohli vzít zpět z penalty, jenže tentokrát videoasistenti doporučili Pensové, aby kop odvolala kvůli faulu Saného v zárodku akce.

Ekvádor - Německo 2:1, Jihoameričané postupují. Vítězný gól vstřelil Plata

A tak Ekvádor znovu udeřil, když po rohu tečoval balon před Neuerovými rukavicemi Plata.

Němci měli jistý postup i přes porážku, což automaticky vedlo k otázce: Nevypustili hráči zápas?

Německý trenér Julian Nagelsmann po porážce s Ekvádorem.

„Prosím, přestaňte s těmito nesmysly,“ odpálil trenér Julian Nagelsmann reportérku Magenta TV. „Nedali tomu snad hráči všechno? Jasně, možná jsme jinak střídali, než kdybychom gól opravdu potřebovali, ale tohle nemůžete hodit na hráče,“ pokračoval.

Kapitán týmu Joshua Kimmich však přístup mnohých kritizoval. „Co mě nejvíc trápí je, že soupeř chtěl vyhrát víc než my. Že je, nehledě na okolnosti, agresivnější, urputnější, hladovější. To bylo jednoznačně vidět,“ líčil.

Což s trenérovými slovy úplně nekorespondovalo.

Sudí Tori Pensová ruší penaltu pro Německo v utkání s Ekvádorem.

Podobně jako Nagelsmann to viděl i zkušený Neuer: „Určitě bych nikoho nevinil z toho, že tomu nedal všechno. Nehráli jsme nejlépe, ale tlak byl na Ekvádorcích, my už dávno postoupili.“

A tak Ekvádorci bojovali. Poprvé od roku 2006 postoupili do vyřazovací fáze. Němci se v prvním kole play off utkají se třetím týmem ze skupiny A, B, C, D, nebo F.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina I

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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