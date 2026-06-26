Takhle brzy vyletíme! Média tepou Němce: Gól ani neměl platit. Nagelsmann reagoval

A to Německo nad jihoamerickou zemí brzy vedlo, což je podle nich možná poslední pozitivní věc.
I když i gól Saného byl kontroverzní.
Ekvádorci ihned cosi reklamovali u rozhodčí Tori Pensové, která řídila i utkání Česka s JAR. Opakované záběry posléze ukázaly, že Pavlovič před přihrávkou zpracovával míč s nohou tak vysoko, že u toho zasáhl do hlavy obránce Viteho.
Čekalo se, že zasáhne video, ale hrálo se dál.
Tato situace přímo předcházela první brance Německa. Udělala sudí Tori Pensová dobré rozhodnutí, když se faul nepískal? 👀— Nova Sport (@novasport_cz) June 25, 2026
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„Jasný faul. Tohle rozhodnutí je vtip, to není možné,“ rozčílil se německý expert Manuel Gräfe. Podobně to měl i trenér František Straka ve studiu televize Nova Sport: „I když fandím Německu, tedy našim, tak tady gól neměl platit. Že to nevidí rozhodčí chápu, ale kde je v tu chvíli VAR?“ líčil.
Němci inkasovali záhy, brankář Neuer dostal třetí gól na turnaji z první střely na bránu. Vedení si mohli vzít zpět z penalty, jenže tentokrát videoasistenti doporučili Pensové, aby kop odvolala kvůli faulu Saného v zárodku akce.
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Ekvádor - Německo 2:1, Jihoameričané postupují. Vítězný gól vstřelil Plata
A tak Ekvádor znovu udeřil, když po rohu tečoval balon před Neuerovými rukavicemi Plata.
Němci měli jistý postup i přes porážku, což automaticky vedlo k otázce: Nevypustili hráči zápas?
„Prosím, přestaňte s těmito nesmysly,“ odpálil trenér Julian Nagelsmann reportérku Magenta TV. „Nedali tomu snad hráči všechno? Jasně, možná jsme jinak střídali, než kdybychom gól opravdu potřebovali, ale tohle nemůžete hodit na hráče,“ pokračoval.
Kapitán týmu Joshua Kimmich však přístup mnohých kritizoval. „Co mě nejvíc trápí je, že soupeř chtěl vyhrát víc než my. Že je, nehledě na okolnosti, agresivnější, urputnější, hladovější. To bylo jednoznačně vidět,“ líčil.
Což s trenérovými slovy úplně nekorespondovalo.
Podobně jako Nagelsmann to viděl i zkušený Neuer: „Určitě bych nikoho nevinil z toho, že tomu nedal všechno. Nehráli jsme nejlépe, ale tlak byl na Ekvádorcích, my už dávno postoupili.“
A tak Ekvádorci bojovali. Poprvé od roku 2006 postoupili do vyřazovací fáze. Němci se v prvním kole play off utkají se třetím týmem ze skupiny A, B, C, D, nebo F.