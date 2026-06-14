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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Zpívejte o velkém Curacau! Zážitek i přes debakl, trenér se rozplakal už při hymně

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  23:02
Začalo to hymnou i pokřikem fanoušků v jazyce zvaném papiamento. „Lanta nos bos ban kanta grandesa di Kórsou.“ Tedy „pozdvihněte svůj hlas a zpívejte o velkém Curacau.“ Pokračovalo trefou Livana Comenencii. A skončilo debaklem 1:7 od Německa. Jeden z nováčků má za sebou premiéru na fotbalovém mistrovství světa.
Hráči Curacaa slaví gól proti Německu.

Hráči Curacaa slaví gól proti Německu. | foto: AP

Fanynka Curacaa před zápasem s Německem na mistrovství světa.
Fanynka Curacaa se chystá na zápas s Německem.
Fanynka Curacaa se chystá na zápas s Německem.
Němečtí fanoušci se chystají na zápas s Curacaem.
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Těm slovům na stadionu v Houstonu i u televizí málokdo rozuměl, když reprezentanti spustili zpěv při státní hymně. Nebylo to v nizozemštině, ani ve španělštině.

Jazykem papiamento mluví přibližně 80 procent populace malého ostrova v Karibiku, celosvětově je považován za jedinečný.

Livano Comenencia z Curacaa slaví gól proti Německu.

„Jde o živý kreolský jazyk, který kombinuje portugalštinu, španělštinu, nizozemštinu a západoafrické jazyky do něčeho zcela jedinečného,“ citoval německý deník Bild jazykovou expertku Maren Pauli.

Jazyk vznikl v 17. století jako komunikační prostředek mezi zotročenými Afričany a nizozemskými koloniálními vládci.

Zná ho i Livano Comenencia, jenž se navždy zapsal do historie národa. Stal se prvním hráčem Curacaa, který dal gól na mistrovství světa. Po dvaceti minutách se opřel do míče a za pomoci teče protivníka propálil Manuela Neuera.

Německo - Curacao 7:1, outsider vzdoroval jen půl hodiny, dva góly vítězů dal Havertz

Mimochodem, byla to první střela Curacaa na bránu, legendární německý gólman chytal za národní mužstvo takřka po dvou letech od prohraného čtvrtfinále Eura proti Španělsku.

Ve svých čtyřiceti letech, dvou měsících a osmnácti dnech se stal nejstarším hráčem, který kdy za Německo nastoupil. O víc než rok překonal Lothara Matthäuse.

Kdo je dvaadvacetiletý muž, který Neuera překonal a senzačně vyrovnal na 1:1? Pravý obránce Comenencia se stejně jako většina spoluhráčů z národního týmu narodil v Nizozemsku.

S fotbalem začínal v Bredě, prošel akademií PSV Eindhoven a hrál za mládežnické výběry Nizozemska, celkem reprezentoval dvaadvacetkrát, což je pořád víc než má odehráno za Curacao.

Fanynka Curacaa se chystá na zápas s Německem.

Před třemi lety to zkoušel juniorce Juventusu Turín, loni přestoupil do FC Curych. Ve své první sezoně ve Švýcarsku odehrál 25 zápasů.

Loni na podzim byl u toho, když Curacao uspělo ve středoamerické kvalifikaci a postoupilo na mistrovství světa.

„Nejdřív jsem se klepal, pak jsem se rozplakal. Všichni jsme se objali, fanoušci vběhli na hřiště. Pak jsme se modlili a děkovali bohu,“ líčil Comenencia.

„Už se nemůžu dočkat, až si zahraju proti takovým hráčů jako jsou Florian Wirtz a Jamal Musiala,“ říkal před zápasem proti Německu.

Asi netušil, že gólem na 1:1 své idoly trochu vyděsí. Byť to bylo jen na pár minut.

„Musíme z toho udělat krásný turnaj,“ řekl Dick Advocaat, trenér Curacaa. „Hráči vědí, že i když prohrají, neměli by být skleslí. Tohle není ostuda. V dalších zápasech můžeme překvapit. A když ne, budeme rádi, že jsme byli součástí největšího fotbalového turnaje na světě.“

Trenér Curacaa Dick Advocaat před duelem s Německem.

Známý nizozemský kouč se v 78 letech stal nejstarším trenérem na mistrovství světa. Přesto ho v jeho věku atmosféra turnaje dojala. Když se začala hrát hymna, musel se schovat na lavičku náhradníků.

„Bylo to pro mě příliš emotivní. Ale tohle souvisí s radostí lidí na Curacau. Emoce jdou ven, ta radost je fantastická.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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