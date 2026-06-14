Zpívejte o velkém Curacau! Zážitek i přes debakl, trenér se rozplakal už při hymně

Těm slovům na stadionu v Houstonu i u televizí málokdo rozuměl, když reprezentanti spustili zpěv při státní hymně. Nebylo to v nizozemštině, ani ve španělštině.
Jazykem papiamento mluví přibližně 80 procent populace malého ostrova v Karibiku, celosvětově je považován za jedinečný.
„Jde o živý kreolský jazyk, který kombinuje portugalštinu, španělštinu, nizozemštinu a západoafrické jazyky do něčeho zcela jedinečného,“ citoval německý deník Bild jazykovou expertku Maren Pauli.
Jazyk vznikl v 17. století jako komunikační prostředek mezi zotročenými Afričany a nizozemskými koloniálními vládci.
Zná ho i Livano Comenencia, jenž se navždy zapsal do historie národa. Stal se prvním hráčem Curacaa, který dal gól na mistrovství světa. Po dvaceti minutách se opřel do míče a za pomoci teče protivníka propálil Manuela Neuera.
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Mimochodem, byla to první střela Curacaa na bránu, legendární německý gólman chytal za národní mužstvo takřka po dvou letech od prohraného čtvrtfinále Eura proti Španělsku.
Ve svých čtyřiceti letech, dvou měsících a osmnácti dnech se stal nejstarším hráčem, který kdy za Německo nastoupil. O víc než rok překonal Lothara Matthäuse.
Kdo je dvaadvacetiletý muž, který Neuera překonal a senzačně vyrovnal na 1:1? Pravý obránce Comenencia se stejně jako většina spoluhráčů z národního týmu narodil v Nizozemsku.
S fotbalem začínal v Bredě, prošel akademií PSV Eindhoven a hrál za mládežnické výběry Nizozemska, celkem reprezentoval dvaadvacetkrát, což je pořád víc než má odehráno za Curacao.
Před třemi lety to zkoušel juniorce Juventusu Turín, loni přestoupil do FC Curych. Ve své první sezoně ve Švýcarsku odehrál 25 zápasů.
Loni na podzim byl u toho, když Curacao uspělo ve středoamerické kvalifikaci a postoupilo na mistrovství světa.
„Nejdřív jsem se klepal, pak jsem se rozplakal. Všichni jsme se objali, fanoušci vběhli na hřiště. Pak jsme se modlili a děkovali bohu,“ líčil Comenencia.
„Už se nemůžu dočkat, až si zahraju proti takovým hráčů jako jsou Florian Wirtz a Jamal Musiala,“ říkal před zápasem proti Německu.
Asi netušil, že gólem na 1:1 své idoly trochu vyděsí. Byť to bylo jen na pár minut.
„Musíme z toho udělat krásný turnaj,“ řekl Dick Advocaat, trenér Curacaa. „Hráči vědí, že i když prohrají, neměli by být skleslí. Tohle není ostuda. V dalších zápasech můžeme překvapit. A když ne, budeme rádi, že jsme byli součástí největšího fotbalového turnaje na světě.“
Známý nizozemský kouč se v 78 letech stal nejstarším trenérem na mistrovství světa. Přesto ho v jeho věku atmosféra turnaje dojala. Když se začala hrát hymna, musel se schovat na lavičku náhradníků.
„Bylo to pro mě příliš emotivní. Ale tohle souvisí s radostí lidí na Curacau. Emoce jdou ven, ta radost je fantastická.“