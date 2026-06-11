Němcovo mexické nebe, peklo, ráj. V taxíku do krve bojoval o život své ženy

Teď se do země nasáklé fotbalem a kriminalitou vydala česká reprezentace a její fanoušci na mistrovství světa. Prvním může Němec radit, jak na nadmořskou výšku, druhým třeba, ať ochutnají grilovaný kaktus.
Co se vám vybaví, když se řekne Mexiko?
Fotbalový balzám. Modlitebny na stadionech. Hráči, kteří fotbal brali jako poslání a dvě třetiny výplaty rozeslali rodině. Finále Poháru osvoboditelů, po něm setkání s prezidentem. Ale taky dva televizní kanály zaměřené jen na kriminalitu. Jediné přepadení se neopakovalo dvakrát, pořád běželo něco nového. Za tři roky jsem nebyl v metru, varovali mě, že je to zbytečné riziko.
Bára ho tahala za vlasy. Odepnul se a pelášil pryč, byl s nimi spolčený. Ze mě tekla krev, žena řvala.