Němce zvedl a vrátil jim drajv. Dokázal by teď Klinsmann restartovat Česko?

Stejná otázka dost možná padla i teď. Z úst Pavla Nedvěda, který coby sportovní manažer hledá kouče pro českou reprezentaci. Alespoň podle respektovaného a obvykle dobře informovaného italského novináře Nicoló Schiry, který překvapivý objev sdílel na sociální síti X.
A teď to hlavní: dávala by tahle varianta smysl?
Záleží na úhlu pohledu. Když Klinsmann loni v zimě končil u jihokorejské reprezentace, pánové ze svazu ho vypakovali s rázným hodnocením: „Neukázal se jako pravý lídr.“ Překvapivě, protože za Klinsmannem rozhodně stojí extrémně úspěšná mise, během níž zvládl překopat zkostnatělý systém a vrátit Němcům v zoufalé situaci drajv a energii.
Přitom jim bývalý reprezentační kapitán, mistr světa i Evropy, před víc než dvaceti lety zmizel z obzoru. Po kariéře začal nový život v Americe, utíkal mediální pozornosti, a když si chtěl za mořem zakopat amatérskou soutěž, nechal se zaregistrovat pod pseudonymem.
Málokdo věřil, že by zrovna on mohl vyléčit reprezentaci, která se právě zabodla oběma nohama do bahnitého dna. Snad nikdy na tom Němci nebyli tak zle a určitě si vzpomenete, jak s nimi na Euru 2004 zacvičili Češi s rezervní sestavou.
Vytoužení kandidáti národní tým odmítali, proto došlo na Klinsmanna, který sice nikdy dřív netrénoval, ale po chvilce váhání odkýval schůzku v luxusní newyorské restauraci. Později vzpomínal: „S pomocí dvou byznysových partnerů jsem připravil detailní prezentaci. Bylo potřeba všechno změnit, starý systém už se přežil a nefungoval. Museli jsme to komplet překopat.“
Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd prý jedná s Klinsmannem, reagoval i Trunda
Zhruba totéž by blonďatého sympaťáka, který i v dobách největší slávy jezdil na tréninky obouchaným Volkswagenem Broukem, čekalo v Česku. A je dost možné, že i tady by si dupnul tak, jako kdysi při jednání s pány z německé asociace: „Rád vám kývnu, ale musíte mě nechat dělat věci po svém.“
Přesně takový přístup potřebuje nejen národní tým, ale celý český fotbal.
Nestačí změnit rozestavení a ukázat na jiná jména, důležitější je nastavit systém odspodu – tak, jako se to velmi rychle povedlo Klinsmannovi v Německu. Po dvou letech áčko dokormidloval k bronzu na domácím mistrovství světa, mládežnické reprezentace šlapaly, klubové akademie chrlily talenty.
Hned po nástupu odvážně vzal pásku brankáři Kahnovi, k týmu povolal armádu expertů včetně psychologů a důsledně trval na tom, aby na základě jeho poznatků a požadavků vznikl desetiletý plán, jak zachránit německý fotbal.
Zní to krásně, ne? Ovšem kdyby ho zlákala nabídka z Česka, hned vyvstanou otázky.
Kdyby se i tady stal tváří revoluce, bude na ni mít fotbalová asociace dost peněz?
I kdyby ano, bude dost trpělivá, aby Klinsmanna nechala pracovat a nehodnotila ho jen podle toho, jak zvládne březnovou baráž o mistrovství světa?
A především: je Klinsmann, verze 2025, stejně nabitý nápady a energií, jako když se vrhal do první trenérské výzvy v životě?
Bylo mu čtyřicet, teď jedenašedesát. Už tehdy budilo pozornost, že se nepřestěhoval zpátky do Německa, ale dál si užíval kalifornské slunce, celý projekt řídil na dálku a létal jen na zápasy. Experti, včetně několika bývalých spoluhráčů, do něj šili. Možná i to ho pohánělo, aby si šel tvrdě za svým – a uspěl.
Když si rozesmátý věšel na krk bronzovou medaili a předával tým asistentu Löwovi, vyznal se, že potřebuje pauzu.
A dál? Už nikdy to nebylo ono.
Z Bayernu se poroučel po roce a půl bez trofeje, americkou reprezentaci dostal do čtvrtfinále brazilského mistrovství světa 2014, ale kvalifikace na další šampionát do Ruska mu senzačně utekla. V Hertě Berlín vydržel jen deset týdnů a v Jižní Koreji necelý rok.
Dokázal by teď restartovat Česko?