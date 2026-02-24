Za necelý půl rok může Rehhagela překonat Miroslav Koubek, pokud na nadcházející mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku s Českem postoupí.
V den úvodního zápasu proti Jižní Koreji bude Koubkovi 74 let a 285 dnů. V závěrečném duelu základní skupiny proti domácímu Mexiku ještě o třináct dnů víc.
Nebo úplně nejstarší může být Mircea Lucescu, který s Rumunskem dokonce v osmdesáti taky hraje baráž. „No vidíte, nejsem úplná výjimka. Navíc mi moje praktická lékařka podle výsledků vyšetření říká: Pane Koubku, vám je biologicky o deset let míň,“ poznamenal trenér české reprezentace v nedávném rozhovoru pro iDNES Premium.
Nejstarší trenéři na mistrovství světa
1. Otto Rehhagel, vedl Řecko na MS 2010 – 72 let a 317 dnů
2. Óscar Tabárez, Uruguay, MS 2018 – 71 let 125 dnů
3. Louis van Gaal, Nizozemsko, MS 2022 – 71 let a 123 dnů
4. Cesare Maldini, Paraguay, MS 2002 – 70 let a 130 dnů
5. Carlos Queiroz, Írán, MS 2022 – 69 let a 273 dnů
6. José Pekerman, Kolumbie, MS 2018 – 68 dnů a 303 dnů
7. Otto Pfister, Togo, MS 2006 – 68 let a 211 dnů
8. Fernando Santos, Portugalsko, MS 2022 – 68 let a 61 dnů
9. Fabio Capello, Rusko, MS 2014 – 68 let a 8 dnů
10. Luis Aragonés, Španělsko, MS 2006 – 67 let a 334 dnů
..
15. Karel Brückner, Česko, MS 2006 – 66 let a 221 dnů
„Staré úrazy občas zabolí, ale nic fatálního. Nezlobí mě kyčle, nemusím na operace. A psychicky si připadám podstatně mladší. Určitě nesenilním. Jsem rád s mladými a s důchodci se radši moc nekontaktuju. Nechť mi to prominou.“
Koubek ani Lucescu však zatím účast na šampionátu jistou nemají. To jejich „vrstevník“ Dick Advocaat ji měl. Známý nizozemský kouč provedl úspěšně kvalifikací Curacao.
Ve svých osmasedmdesáti by o šest let překonal dosavadního rekordmana Rehhagela. Jenže v pondělí rezignoval. Ze své pozice odstoupil kvůli vážně nemocné dceři, u reprezentace malého ostrovního státu v Karibském moři působil dva roky.
„Rodina je víc než fotbal. Bylo naprosto jasné, jak se rozhodnu,“ řekl Advocaat.
Jeho nástupcem se stal krajan Fred Rutten, jenž naposled před třemi lety vedl PSV Eindhoven.
Jeho svěřence ve skupině E čekají Německo, Ekvádor a Pobřeží slonoviny.
„Curacao mi bude chybět. Jeho obyvatelé i moji kolegové. Že jsme postoupili na šampionát jako nejmenší národ v historii, beru jako jeden z vrcholů kariéry. Jsem hrdý na hráče, zaměstnance a další členy,“ řekl Advocaat.
Pro porovnání Curacao je rozlohou o něco menší než Praha, má však jen 155 tisíc stálých obyvatel, což je o třicet tisíc méně než například Plzeň.
|
Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly
„Curacao ti je, Dicku, navždy vděčné,“ oznámila asociace.
„Dick je ikonou fotbalového světa. Je mi ctí pokračovat v jeho práci. Dlouho jsem s ním a jeho týmem hovořil. Budeme pokračovat ve stejné cestě. Curacao může ode mě očekávat stejné nasazení,“ řekl Rutten.