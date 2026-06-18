Sportem číslo jedna je pro vás v těchto dnech jistě fotbal. Co pro vás mistrovství světa znamená?
Moji kluci zažívají svůj splněný sen a já na dálku s nimi.
Bavíme se na stadionu Sparty na Letné. Kdy jste tady byl naposledy?
V březnu při baráži. Všechny důležité zápasy a závody svých klientů bohužel nestihnu, ale takhle zásadní utkání jsem si nenechal ujít. A bylo to skvělé. V obou zápasech baráže proti Irsku a Dánsku, kdy to pokaždé skončilo 2:2 a vyhráli jsme na penalty, šlo o všechno, takže jsem to dost prožíval. S kluky jsem byl v kontaktu, pracoval s nimi a navštívil je i v hotelu.
Je Ladislav Krejčí fotbalista? Jasně, ale to je jen jedna z jeho rolí. Není to celá jeho identita. Když se člověk zcela ztotožní s jednou ze svých rolí, je to nebezpečné.