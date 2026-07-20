Střelecká bitva králů. Kdo měl pálit, nezklamal
Vybavíte si jiné mistrovství, kdy se o zlatou kopačku přetahovali vážně jen ti, od kterých se to čekalo? Nikdo z velkých střelců nevybouchl. Ti, od nichž se góly žádaly, naopak rozjeli velkolepou show.
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Dvaadvacet tref a neuvěřitelný rekord. Všechny góly Mbappého na MS
Francouzský démon Mbappé? Deset gólů. Argentinský bůžek Messi? Osm. Norský hromotluk Haaland se dostal na sedm tref, anglický kapitán Kane na šest, stejně jako Francouz Dembelé. Přitom historie zná plno případů, kdy favorizovaní střelci dorazili na turnaj po sezoně vyždímaní a bez formy. Tentokrát ne.