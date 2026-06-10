Naskočil, skóroval. Messi už je zdravý, v generálce pomohl Argentině zdolat Island

Messi, jenž za dva týdny oslaví 39. narozeniny, kvůli zranění stehenního svalu víkendový přípravný zápas s Hondurasem (2:0) sledoval jen ze střídačky. Proti Islandu v Auburnu v Alabamě nastoupil od 70. minuty, to už úřadující světoví šampioni vedli zásluhou brzké trefy Barka.
Na 117. reprezentační gól ve 199. startu stačily Messimu dvě minuty. Ihned po příchodu na trávník vyslal do úniku Martíneze, jehož fauloval brankář Olafsson, a z nařízeného pokutového kopu se hráč Interu Miami nemýlil.
Messiho čeká šesté MS, rekordní zápis vytvoří spolu s Cristianem Ronaldem z Portugalska a brankářem Guillermem Ochoou z Mexika. Někdejší dlouholetá opora Barcelony je s 26 utkáními rekordmanem v počtu startů na světových šampionátech.
Konečný výsledek dovršil další příchozí hráč z lavičky Almada. Výběr trenéra Scaloniho prohrál jediné z posledních 15 utkání a posedmé za sebou zvítězil (ve všech případech šlo o přípravné duely), přičemž během této série jedinkrát inkasoval. Argentina rozehraje MS z úterý na středu proti Alžírsku.
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Češi na MS ve fotbale. Sledujte dění ze zámoří a čtěte exkluzivní prémiový obsah
Irák po remíze 1:1 s posledním evropským šampionem Španělskem, kterou zařídil gólem Doski, nestačil na Venezuelu. Jihoamerickou zemi poslal do vedení Casseres a okamžitě po změně stran přidal druhý zásah Ramírez. Irák poté dohrával bez vyloučeného Júsifa. Na MS ho čeká po 40 letech teprve druhá účast, do turnaje vstoupí proti Norsku.
V souboji dvou účastníků šampionátu Saúdská Arábie remizovala se Senegalem bez branek. Africké mužstvo v závěru po červené kartě oslabil Jackson. Saúdy čeká na MS nejprve Uruguay, Senegal vyzve jednoho z největších favoritů Francii.
Přípravná fotbalová utkání před mistrovstvím světa
Auburn: Argentina - Island 3:0 (1:0)
San Antonio: Saúdská Arábie - Senegal 0:0
Bridgeview: Irák - Venezuela 0:2 (0:1)