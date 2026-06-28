No tak, na Messiho se už neptejte. Už nevím, jak Lea chválit, řekl kouč Argentiny

„No, je to pro mě už trochu nepříjemná situace. Vy se mě pořád na Lea ptáte, ale já už nevím, co říct,“ prohodil k novinářům s úsměvem argentinský trenér Lionel Scaloni.
Do „nepříjemné“ situace dostávají osmačtyřicetiletého trenéra Messiho výkony.
„Jak ho pořád chválit?“ dumal kouč nahlas. „Jediné, co mě napadá, že jsem pořád překvapený.“
Jenže pojďme chválit i Scaloniho. Právě on našel správný systém a taktiku, jak Messiho genialitu v národním mužstvu využít. Po neúspěšném turnaji v Rusku v roce 2018 povýšil z role Sampaoliho asistenta a o čtyři roky později v Kataru společně s Messim dovedl Argentinu ke zlatu.
|
Messiho rekordní gól neměl platit, zlobí se Rakušané. Jasná chyba, souhlasí expert
Messi pod ním v reprezentačním dresu ožil, spoluhráči jsou plně oddaní pro něj pracovat a on jim to vrací v těch nejsložitějších situacích, které ve fotbale nastanou – dokáže rozhodovat zápasy.
Na současném šampionátu tak učinil v úvodních dvou utkáních, proti Alžírsku (3:0) i Rakousku (2:0) dal všechny góly, naposled ze soboty na neděli proti Jordánsku začal na lavici.
|
Všechny Messiho góly na MS: od Srbska a Černé Hory až po rekord s Rakouskem
„Mohl hrát devadesát minut, ale aniž bych chtěl soupeře podceňovat, chtěl jsem dát prostor jiným hráčů a Lea šetřit na další průběh turnaje,“ řekl Scaloni, jenž v sestavě udělal devět změn. „Já totiž moc neřeším čísla a rekordy, o kterých se lidé baví. A ti ostatní ukázali, že se na ně můžeme spolehnout.“
Argentina po půlhodině vedla 2:0, ale když po krátce po pauze soupeř snížil, byl to pokyn pro Messiho. Naskočil po hodině hry za Lautara Martineze a deset minut před koncem skóroval.
TEN CHLAP JE TOTÁLNÍ DÉMON! 🤯🐐— Nova Sport (@novasport_cz) June 28, 2026
𝐋𝐞𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 😮💨
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/CdlYVCfHxE
Přímý kop na středu pole z osmnácti metrů, gólman si postavil zeď k pravé tyči z pohledu Messiho. Ten utáhl střelu podél zdi i clonících spoluhráčů, Abulaila udělal úkrok za zeď a pak už reagovat nedokázal.
„Prostě neuvěřitelné. Je tak inteligentní. Je naprostá radost ho sledovat,“ řekl o Messim ve vysílání BBC bývalý anglický záložník Danny Murphy.
|
Oslavovaný Messi: O čísla mi nejde, fotbal už si jen užívám. Ale neměl být vyloučený?
Messi zpečetil vítězství. A teď aby se před ním třásl objev turnaje Vozinha, brankář Kapverdský ostrovů, soupeře Argentiny v boji o osmifinále.
„Nepřekvapilo mě, že postoupily. Neporazilo je Španělsko ani Uruguay. Jsem si jistý, že nám to hodně zkomplikují,“ řekl Scaloni.
A pokud ano, tak je tu přece Messi.