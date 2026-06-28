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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

No tak, na Messiho se už neptejte. Už nevím, jak Lea chválit, řekl kouč Argentiny

Autor:
  10:30
Lionel Messi oslavuje trefu proti Jordánsku.

Lionel Messi oslavuje trefu proti Jordánsku. | foto: Reuters

Argentinský kapitán Messi se snaží prokličkovat skrze jordánské protivníky.
Lionel Messi zahrává volný přímý kop v zápase s Jordánskem.
Lionel Messi se do zápasu s Jordánskem dostal z lavičky, v druhé polovině...
Lionel Messi se do zápasu s Jordánskem dostal z lavičky, v druhé polovině...
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Dal gól v sedmém zápase na mistrovství světa za sebou jako první hráč v historii. Na fotbalových šampionátech vstřelil celkově už svou devatenáctou branku a na tom letošním šestou v třetím utkání. Lionel Messi tři dny po oslavě devětatřicátin zase vyučoval fotbal.

„No, je to pro mě už trochu nepříjemná situace. Vy se mě pořád na Lea ptáte, ale já už nevím, co říct,“ prohodil k novinářům s úsměvem argentinský trenér Lionel Scaloni.

Do „nepříjemné“ situace dostávají osmačtyřicetiletého trenéra Messiho výkony.

„Jak ho pořád chválit?“ dumal kouč nahlas. „Jediné, co mě napadá, že jsem pořád překvapený.“

Jenže pojďme chválit i Scaloniho. Právě on našel správný systém a taktiku, jak Messiho genialitu v národním mužstvu využít. Po neúspěšném turnaji v Rusku v roce 2018 povýšil z role Sampaoliho asistenta a o čtyři roky později v Kataru společně s Messim dovedl Argentinu ke zlatu.

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Messi pod ním v reprezentačním dresu ožil, spoluhráči jsou plně oddaní pro něj pracovat a on jim to vrací v těch nejsložitějších situacích, které ve fotbale nastanou – dokáže rozhodovat zápasy.

Na současném šampionátu tak učinil v úvodních dvou utkáních, proti Alžírsku (3:0) i Rakousku (2:0) dal všechny góly, naposled ze soboty na neděli proti Jordánsku začal na lavici.

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„Mohl hrát devadesát minut, ale aniž bych chtěl soupeře podceňovat, chtěl jsem dát prostor jiným hráčů a Lea šetřit na další průběh turnaje,“ řekl Scaloni, jenž v sestavě udělal devět změn. „Já totiž moc neřeším čísla a rekordy, o kterých se lidé baví. A ti ostatní ukázali, že se na ně můžeme spolehnout.“

Argentina po půlhodině vedla 2:0, ale když po krátce po pauze soupeř snížil, byl to pokyn pro Messiho. Naskočil po hodině hry za Lautara Martineze a deset minut před koncem skóroval.

Přímý kop na středu pole z osmnácti metrů, gólman si postavil zeď k pravé tyči z pohledu Messiho. Ten utáhl střelu podél zdi i clonících spoluhráčů, Abulaila udělal úkrok za zeď a pak už reagovat nedokázal.

„Prostě neuvěřitelné. Je tak inteligentní. Je naprostá radost ho sledovat,“ řekl o Messim ve vysílání BBC bývalý anglický záložník Danny Murphy.

Oslavovaný Messi: O čísla mi nejde, fotbal už si jen užívám. Ale neměl být vyloučený?

Messi zpečetil vítězství. A teď aby se před ním třásl objev turnaje Vozinha, brankář Kapverdský ostrovů, soupeře Argentiny v boji o osmifinále.

„Nepřekvapilo mě, že postoupily. Neporazilo je Španělsko ani Uruguay. Jsem si jistý, že nám to hodně zkomplikují,“ řekl Scaloni.

A pokud ano, tak je tu přece Messi.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina L

Skupina K

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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