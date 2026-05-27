Na mistrovství nejedeš, dozvěděl se přes e-mail. V USA kritizují koučovu komunikaci

  13:27
V jedné americké reklamě, která láká na blížící se fotbalový světový šampionát, dokonce tenhle dvaadvacetiletý mladík hraje ve fiktivním finále s Brazílií. Jenže nakonec se Diego Luna, druhý nejnasazovanější hráč domácí reprezentace, na soupisku trenéra Mauricia Pochettina pro závěrečný turnaj nevešel. Dozvěděl se to přitom ze strohého e-mailu, který kouč neúspěšným adeptům rozeslal. A teď odráží kritiku.
Maurucio Pochettino, trenér amerických fotbalistů na tiskové konferenci před mistrovstvím světa. | foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

„Využít hráče pro dojení marketingových doláčů je v pořádku, tak by si ale měl zasloužit vysvětlení,“ kroutil hlavou Herculez Gomez, bývalý americký reprezentant z mistrovství 2010.

„Tohle je opravdu drsný způsob komunikace s těmi, kteří pro vás potí krev. Neříkejte mi, že vám takový hráč nestojí za to, abyste zvedli telefon a promluvili s ním?“ pokračoval.

Po odhalení finální šestadvacetičlenné nominace, kterou americká reprezentace pompézně představila během show v pozadí s newyorským Brooklynským mostem, se podobně jako obvykle vyrojily nespokojené hlasy z řad fanoušků.

Ale tentokrát se řeší hlavně trenérova komunikace.

„A co bych měl hráčům říkat?“ odvětil Pochettino, argentinský kouč se zkušenostmi z Tottenhamu, PSG či Chelsea.

„To mám jako lhát? Řeknu, že do kádru se dostal někdo jiný, protože teď je lepší volbou. Neznamená to, že je automaticky horší nebo že se do kádru už nikdy nedostane. V předběžné nominaci bylo 55 adeptů. A já mám všem zavolat? Kdy? V březnu? Už na lednovém soustředění? Takhle to přece nejde,“ bránil se na úterní tiskové konferenci.

K podobné situaci má nejblíž veterán Landon Donovan, trojnásobný reprezentant na mistrovství světa a stále také nejlepší reprezentační střelec. Právě jemu v roce 2014 oznámil trenér Jürgen Klinsmann, že na mistrovství nepojede. Osobně.

„Chápu, jak to Pochettino myslí,“ řekl Donovan serveru The Guardian. „Přemýšlel jsem o tom, a že se neozval přímo, může být vlastně dobře. Je to mizerná situace, ale nic to nezmění. Ano, kdybych byl součástí týmu už dlouho, chtěl bych, aby mi zavolal. Kdybych v týmu takovou pozici neměl, asi by mi to bylo jedno. Každý hráč je ale jiný,“ zdůraznil.

V Americe navíc upozorňují, že pokud Pochettino zůstane i po letním mistrovství, mohlo by možné vybírání oblíbenců způsobit rozbroje v kabině. Sám byl z argentinské reprezentace vynechán v letech 1994 a 1998. „A osobní vysvětlení jsem nepotřeboval,“ řekl.

„Když mě vyhazovali v různých klubech, například v Tottenhamu, bývalý majitel Daniel Levy mi řekl, že si se mnou potřebuje promluvit,“ líčil Pochettino. „A jako o čem? Potom cos mě vyhodil? Tos měl chtít dřív, teď už je to k ničemu,“ ilustroval situaci.

Výrazná jména jako zmíněný Luna nebo Tanner Tessmann se zatím k vynechání z reprezentace nevyjádřili. Pochettino má čas do 1. června na oznámení kompletní soupisky, hráče může dále měnit v případě závažného zranění, a to do prvního utkání na šampionátu.

„Malá šance, že se tam někteří ještě podívají, tak stále existuje,“ uzavírá The Guardian.

Na mistrovství nejedeš, dozvěděl se přes e-mail. V USA kritizují koučovu komunikaci

