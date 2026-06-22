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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

V působivém světě Coca-Coly. Bývala skutečně zelená? A ukradli ji Španělům?

David Čermák
  8:00
Od našeho zpravodaje v USA - Cristiano Ronaldo by sem na exkurzi asi nešel. Pamatujete, jak dotčeně se zatvářil, když na tiskovce před zápasem Eura 2020 na stolku před sebou zmerčil dvě lahve s tmavou tekutinou? Odsunul je stranou, zavrtěl hlavou, ušklíbl se a vzkázal: „Pijte radši vodu!“ Ale i když nepatříte mezi milovníky Coca-Coly, její muzeum v Atlantě vám stojí za návštěvu.
Muzeum Coca-Coly v Atlantě.

Muzeum Coca-Coly v Atlantě. | foto: Profimedia.cz

Muzeum Coca-Coly v Atlantě.
Zelený dres brazilského Palmeiras se známým logem Coca-Coly na prsou.
Muzeum Coca-Coly v Atlantě.
Muzeum World of Coca-Cola v Atlantě mapuje historii nejslavnějšího syceného...
15 fotografií

Tak jako desítkám českých fanoušků, kteří se ve čtvrtek před zápasem s Jihoafrickou republikou fotili před obřím otvírákem u vchodu a proudili dovnitř, kde je za třicet dolarů čekala působivá podívaná.

Hodně pompézní a načančaná, hodně americká.

Jaká taky jiná!

„How are you, guys?“ optá se průvodkyně Candy, než začne skupinku návštěvníků hecovat: „Odkud jste? Zakřičte to pořádně nahlas!“

Odezva je vlažná, protože mnohem zajímavější je rozhlížet se kolem. Hned v první místnosti visí na stěnách historické reklamy, vývěsní štíty a neonové poutače, na ochozu, kam se nesmí, zase stojí vůbec první automat na colu: když byl v provozu, ještě stála deset centů a pila se ze skleněného pohárku.

Muzeum Coca-Coly v Atlantě.

Jakmile se otevřou další dveře, vkročíte do kinosálu, kde vám pustí dojemný pětiminutový film postavený na myšlence, že Coca-Cola sbližuje. Na konci se plátno vyroluje nahoru a za ním se rozevře brána, kterou vplujete do velké auly: dvě patra, sedm expozic.

Pokud nejste vážně fajnšmekr, zjišťujete, jak málo toho vlastně o lepivém nápoji víte.

Jestliže vylovíte z paměti, že ho vymyslel v květnu 1886 John Stith Pemberton, atlantský lékárník a chemik, pak si zřejmě vzpomenete i na to, že nejdřív Coca-Cola vznikla jako léčivý nápoj. Dobrá, ale dál?

Měli jste třeba tušení, že se neprodávala v lahvích, dokud to na konci devatenáctého století nenapadlo dva baseballové fanoušky? Mrzelo je, že si oblíbenou limonádu nekoupí na stadionu, tak ji z automatu načepovali do sklenic s korkovým uzávěrem. Časem si vychytávku nechali patentovat a začali lahvovou colu sami prodávat po celé Americe.

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A to jste věděli, že Coca-Cola byla nejdřív zelená? Tedy zřejmě, důkazy neexistují, ale i v muzeu tu zmínku vyčtete ze stěny s historickými zajímavostmi.

Taky se dozvíte, že si ji chtěli přivlastnit Španělé: ve městečku Aielo de Malferit by vám každý řekl, že colu poprvé připravili v místní palírně a Pemberton jim recept prachsprostě ukradl. Podobně se o práva hlásil indický byznysmen nebo pár Američanů.

Aby ne, když se časem ukázalo, že z bublinkatého pití může být zlatý důl. Pemberton na něm ještě majlant nevydělal, práva prodal jinému lékárníkovi, Asa Candlerovi, za něco málo přes dva tisíce dolarů. Až ten se do všeho pustil naplno: založil firmu, agresivně propagoval značku, nechal si registrovat ochrannou známku a vybudoval obří distribuční síť. Jeho rodina vydělala pětadvacet milionů dolarů, když Coca-Colu prodávala atlantskému bankéři Woodrufovi včetně tajemné výrobní formule.

Taky k tomuhle originálnímu receptu, podle nějž mistr Pemberton nápoj poprvé míchal dřevěnou vařečkou v železné konvi na otevřeném ohni, se v muzeu dostanete. Metr od něj stojíte, ale je zavřený v masivním trezoru, takže se zřejmě nikdo nikdy nedozví, co přesně slavná hnědá tekutina obsahuje.

Zelený dres brazilského Palmeiras se známým logem Coca-Coly na prsou.

Spekuluje se, že kromě vody a cukru ještě pomerančový, limetkový, citronový a skořicový olej, muškátový oříšek, koriandr nebo levanduli, ale důkazy chybějí.

Zato se ví, že původně měla fungovat jako tlumič bolesti, proto do ní Pemberton přimíchal malé množství kokainu. Záhy ze složení vymizel a zůstaly jen dekokainizované listy koky coby zdroj aroma.

Čím déle brouzdáte obrovitým muzeem, tím víc vám dochází, že Coca-Cola není jen přeslazené pití, před kterým zubaři a obezitologové varovně zvedají prst. Osm písmen oddělených pomlčkou se stalo nejslavnější globální značkou, kolem níž se vytvořil zvláštní kult.

Turisté z celého světa si v muzeu sami navrhují vlastní design lahví. Nebo u mixpultu skládají cocacolovou písničku včetně charakteristického cvaknutí a zasyčení, které se ozve, když otevřete plechovku. Taky si testují znalosti v kvízu, a i když se nedaří, vzkaz na osvětlené obrazovce vás jen vybídne: „Tady si někdo zaslouží colu. Aspoň za snahu!“

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Proč ne, ochutnávat se dá hned za rohem. Do kelímku si můžete čepovat klasiku, ale i vlastní mix příchutí. Nebo nápoje, které si bobtnající společnost postupně brala pod křídla včetně limonád z Moldavska, Malawi, Tanzanie či Filipín.

Jakmile ji poznal celý svět, bylo jasné, že se Coca-Cola musí pevně proplést i s fotbalem. Proto v jedné z vitrín v muzeu svítí zelený dres brazilského Palmeiras se známým logem na prsou.

Proto je od roku 1974 partnerem mistrovství světa a i v Atlantě na vás ikonický znak kouká ze všech stran: třeba z prosklené stěny hotelu Hilton hned vedle stadionu.

Zato nejslavnější fotbalista světa jejímu lepivému kouzlu odolává a vzkazuje: „Ne! Raději vodu.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina I

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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