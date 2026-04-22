Češi vykoupili sektor na zápas s Mexikem, na další klání reprezentace místa zbyla

Autor: ,
Čeští fanoušci vykoupili všechny vstupenky do svých sektorů na závěrečné utkání fotbalové reprezentace ve skupině na letním mistrovství světa proti Mexiku. Z kvóty určené pro asociaci na první dva zápasy s Koreou a Jihoafrickou republikou zůstalo nevyužitých pár stovek lístků, které FIFA uvolní do veřejného prodeje.

Estadio Azteca neboli Aztécký stadion v Ciudad de México. | foto: Reuters

ČTK o tom informoval mluvčí reprezentace Martin Bergman. Padesát dní před startem šampionátu mezinárodní federace pustila do prodeje další várku vstupenek, k dispozici mají být ještě na všechna 104 utkání turnaje.

Jednotlivé svazy dostaly na zápasy svých týmů na šampionátu pro fanoušky do vyhrazených sektorů určitý počet lístků od FIFA. Fotbalová asociace ČR obdržela v kvótě od mezinárodní federace na tři duely ve skupině vždy několik tisícovek vstupenek.

Místa ve vyhrazených sektorech na utkání s domácím Mexikem se vyprodala, fanoušci vykoupili všech 3718 přidělených lístků. Třetí zápas ve skupině bude hostit legendární Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků.

Na zahajovací duel s Koreou v mexické Guadalajaře dostala FAČR pro své fanoušky k dispozici 2379 vstupenek, na druhé utkání skupiny v Atlantě proti Jihoafrické republice pak 4058 lístků. Podle mluvčího reprezentace zůstalo na oba zápasy nevyužitých pár stovek míst.

Vstupenky bylo možné pořídit ve čtyřech cenových kategoriích podle atraktivity míst v hledišti. Nejlevnější na všechna tři utkání českého týmu ve skupině stály 60 dolarů (1239 korun), následně se už ceny mírně lišily v závislosti na soupeři. Nejdražší vstupenky na nejlepší místa byly na souboj s domácím Mexikem, a to za 700 dolarů (14 457 korun).

FAČR distribuovala unikátní kódy, které pak příznivci při nákupu zadali v prodejním portálu FIFA. Zájemci museli mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE. Je otázkou, kolik českých příznivců si zatím koupilo lístky přes FIFA mimo vyhrazené sektory i jinde v hledišti.

Mezinárodní federace dnes zahájí další kolo prodeje, a to fázi last-minute. FIFA na svém webu uvedla, že od 17:00 SELČ budou k dispozici lístky ještě pro všech 104 zápasů. Vstupenky má jít objednávat průběžně až do finále 19. července, v závislosti na dostupnosti. Dosud se podle federace na šampionát prodalo více než pět milionů lístků.

Mistrovství budou od 11. června hostit USA, Mexiko a Kanada. Český národní tým si zahraje na světovém šampionátu poprvé po 20 letech, do turnaje vstoupí 11. června severoamerického času proti Korejské republice.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Start Brno vs. HodonínFotbal - 20. kolo - 22. 4. 2026:Start Brno vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
22. 4. 16:30
  • 3.63
  • 3.79
  • 1.60
Velké Hamry vs. NeratoviceFotbal - 32. kolo - 22. 4. 2026:Velké Hamry vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
22. 4. 17:00
  • 1.90
  • 3.30
  • 2.96
Elche vs. AtléticoFotbal - 33. kolo - 22. 4. 2026:Elche vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
22. 4. 19:00
  • 2.43
  • 3.72
  • 2.89
Real Sociedad vs. GetafeFotbal - 33. kolo - 22. 4. 2026:Real Sociedad vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
22. 4. 20:00
  • 2.12
  • 3.17
  • 4.16
Leverkusen vs. BayernFotbal - Semifinále - 22. 4. 2026:Leverkusen vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
22. 4. 20:45
  • 4.65
  • 4.84
  • 1.56
Bournemouth vs. LeedsFotbal - 34. kolo - 22. 4. 2026:Bournemouth vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
22. 4. 21:00
  • 2.00
  • 3.74
  • 3.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Češi vykoupili sektor na zápas s Mexikem, na další klání reprezentace místa zbyla

Estadio Azteca neboli Aztécký stadion v Ciudad de México.

Čeští fanoušci vykoupili všechny vstupenky do svých sektorů na závěrečné utkání fotbalové reprezentace ve skupině na letním mistrovství světa proti Mexiku. Z kvóty určené pro asociaci na první dva...

21. dubna 2026  21:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.