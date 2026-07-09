Vždy usilujeme o fair play. Bílý dům zpětně hájí zrušení Balogunovy červené na MS

„A nám celá ta situace zkrátka přišla dost podezřelá, stejně jako většině Američanů a lidem, kteří nejsou zaujatí. A jsme rádi, že se národní tým mohl odvolat a podle mě to skončilo správným rozhodnutím,“ pokračoval.
Balogun dostal červenou za šlapák v úvodním zápase vyřazovací fáze proti Bosně a Hercegovině a měl následující utkání vynechat. FIFA nicméně jeho trest změnila na pouhou podmínku.
A svůj podíl na tom měl i Trump.
„Nerad to říkám, nerad vyvolávám kontroverze, ale ten rozhodčí byl stejně trochu podezřelý, když se podíváte na jeho minulost. Udělal rozhodnutí, kterému nikdo nemohl uvěřit. Takže ano, Giannimu jsem zavolal,“ přiznal.
|
Gianni, kamaráde, můžeš mluvit? Trump přiznal, že volal: Ten rozhodčí je podezřelý
„Přišlo nám to podezřelé, protože zápas pískal rozhodčí, který byl vyšetřován za ovlivňování zápasů, zejména za chybné udělování červených karet,“ navázal v podobném duchu Giuliani.
Jeden z brazilských novinářů mu odporoval, že sudí Raphael Claus byl pouze svědkem, který vypovídal u soudu.
„Chápeme, že nebyl obviněn z žádného trestného činu, ale byl napojený na vyšetřování ohledně ovlivňování zápasů v Brazílii. Taková jsou fakta. Byl s tím případem spojený,“ reagoval Giuliani.
Clause se přitom zastala i samotná FIFA a ocenila jeho dlouhodobou profesionalitu.
„Navíc VAR byl v té situaci použit špatně. U podobných faulů nemůžete používat zpomalené záběry, což oni udělali,“ pokračoval Giuliani v dalším bodu kritiky.
To ale také není tak úplně pravda. VAR sice musí rozhodčímu celou akci pustit v plné rychlosti – což v tomto případě navíc udělal – ale poté může využít i zpomalované záběry „pro určení místa kontaktu při faulech.“
„Když tyhle dvě věci sečtete, je to opravdu podezřelé,“ trval si nicméně na svém Giuliani.
|
Evropští politici chtějí prošetřit Trumpův zásah na MS: Infantino se znovu podvolil
FIFA okamžitě čelila obří kritice – od belgického svazu, ostatních trenérů, od UEFA. A její jednání chce dokonce prověřit také Evropský parlament.
Ze sportovního hlediska však celá situace dopad na výsledek neměla, Spojené státy totiž i s Balogunem v sestavě prohrály 1:4.
Belgičané si vítězství náležitě vychutnali a při jedné z gólových oslav i pak v šatně parodovali známý Trumpův tanec.
„Samozřejmě, že je to kontroverzní. Ale akceptovali jsme rozhodnutí, když jsem dostal červenou kartu. A zrovna tak jsme vzali verdikt, když nám řekli, že můžu hrát,“ říkal po závěrečném hvizdu Balogun.