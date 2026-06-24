Také fotbaloví reprezentanti se už během amerického světového šampionátu natrmáceli dost.
A hodilo by se jim, kdyby se do nového dne v Mexico City probudili jako úplně jiný tým.
Vlastně ani nic jiného nezbývá.
Jen pokud změní úplně všechno, mají ve čtvrtek od tří hodin ráno českého času poslední možnost udržet se v turnaji, který jim zatím vůbec nevychází.
„Pořád je o co hrát. Musíme udělat všechno, abychom to zvládli a postoupili,“ burcoval před odletem mazák Vladimír Darida. „Máme tu partu, která chce něco dokázat.“
Španělé před 500 lety žasli, s jakou obratností jim domorodci předváděli podivnou hru, starou možná přes tři tisíce let: kaučukový míč si přihrávali z jedné strany hřiště na druhou.