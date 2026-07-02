Televizní program 23. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|čtvrtek 2. července, 21:00
|Španělsko – Rakousko
|ČT sport
|pátek 3. července, 1:00
|Portugalsko – Chorvatsko
|ČT sport
|pátek 3. července, 5:00
|Švýcarsko – Alžírsko
|ČT sport
Čtvrtek 2. července, 21:00
Španělsko – Rakousko
Španělsko prošlo základní skupinou bez porážky i bez inkasované branky. Po úvodní překvapivé remíze s Kapverdami porazilo Saúdskou Arábii 4:0 a Uruguay 1:0. Úřadující mistři Evropy patří mezi hlavní favority turnaje, trenér Luis de la Fuente ale připomněl, že ve vyřazovací fázi se síla soupeřů zvýší a o postupu mohou rozhodnout detaily.
Výsledky Španělska ve skupině H
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|2.
|Španělsko – Saúdská Arábie
|4:0
|3.
|Uruguay – Španělsko
|0:1
Rakousko postoupilo do vyřazovací fáze mistrovství světa poprvé po 44 letech. Ve skupině porazilo Jordánsko, podlehlo Argentině a postup si zajistilo dramatickou remízou 3:3 s Alžírskem, když vyrovnávací gól vstřelilo až z poslední akce zápasu. Trenér Ralf Rangnick věří, že právě takový závěr může jeho mužstvu dodat sebevědomí před soubojem s jedním z favoritů turnaje.
Výsledky Rakouska ve skupině J
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Jordánsko – Rakousko
|1:3
|2.
|Argentina – Rakousko
|2:0
|3.
|Rakousko – Alžírsko
|3:3
Vítěz utkání se ve druhém kole play off utká s lepším z dvojice Portugalsko – Chorvatsko.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Španělsko – Rakousko najdete ZDE.
Pátek 3. července, 1:00
Portugalsko – Chorvatsko
Portugalsko obsadilo ve skupině druhé místo. Po remízách s Kongem a Kolumbií rozdrtilo Uzbekistán 5:0, přičemž Cristiano Ronaldo se stal prvním hráčem historie, který skóroval na šesti světových šampionátech za sebou. Portugalci sice ve skupině nepůsobili tak suverénně, přesto zůstávají jedním z kandidátů na medaili.
Výsledky Portugalska ve skupině K
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Portugalsko – DR Kongo
|1:1
|2.
|Portugalsko – Uzbekistán
|5:0
|3.
|Kolumbie – Portugalsko
|0:0
Chorvatsko skončilo ve skupině druhé. Po porážce s Anglií zabralo proti Panamě i Ghaně a znovu potvrdilo, že na velkých turnajích umí uspět. Kapitán Luka Modrič povede zkušený tým do souboje s Cristianem Ronaldem, svým bývalým spoluhráčem z Realu Madrid. Chorvaté věří, že navážou na medailové úspěchy z posledních dvou světových šampionátů.
Výsledky Chorvatska ve skupině L
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|2.
|Chorvatsko – Panama
|1:0
|3.
|Ghana – Chorvatsko
|1:2
Vítěz utkání se ve druhém kole play off střetne s lepším z dvojice Španělsko – Rakousko.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Portugalsko – Chorvatsko najdete ZDE.
Pátek 3. července, 5:00
Švýcarsko – Alžírsko
Švýcarsko ovládlo svou skupinu před Kanadou, Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Alpská země usiluje o čtvrtý postup do osmifinále mistrovství světa za sebou a trenér Murat Yakin je spokojený s tím, jak se jeho tým během turnaje rozehrál. Zajímavostí je, že proti Švýcarům nastoupí tým vedený Vladimirem Petkovičem, který reprezentaci alpské země vedl mezi lety 2014 a 2021.
Výsledky Švýcarska ve skupině B
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Švýcarsko – Katar
|1:1
|2.
|Bosna a Hercegovina – Švýcarsko
|1:4
|3.
|Kanada – Švýcarsko
|1:2
Alžírsko postoupilo do play off jako jeden z nejlepších týmů na třetích místech. O jeho postupu rozhodlo až dramatické vyvrcholení závěrečného utkání skupiny s Rakouskem. Afričané vedli ještě ve třetí minutě nastavení 3:2, nakonec ale remizovali 3:3. Do osmifinále mistrovství světa se probojovali podruhé za sebou.
Výsledky Alžírska ve skupině J
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Alžírsko – Írán
|2:1
|2.
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|3.
|Rakousko – Alžírsko
|3:3
Vítěz utkání se ve druhém kole play off střetne s lepším z dvojice Kolumbie – Ghana.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Švýcarsko – Alžírsko najdete ZDE.