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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

23. den MS ve fotbale: Portugalci ve šlágru vyzvou Chorvatsko, Španělsko jde na Rakousko

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  9:00

Španělští fotbalisté slaví gól do sítě Uruguaye na světovém šampionátu. | foto: AP

Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje první kolo play off. Program 23. dne otevře duel Španělska s Rakouskem, v noci se odehraje šlágr mezi Portugalskem a Chorvatskem a nad ránem nastoupí Švýcarsko proti Alžírsku. V našem přehledu najdete základní informace o všech utkáních i televizním vysílání.

Televizní program 23. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
čtvrtek 2. července, 21:00Španělsko – RakouskoČT sport
pátek 3. července, 1:00Portugalsko – ChorvatskoČT sport
pátek 3. července, 5:00Švýcarsko – AlžírskoČT sport

Čtvrtek 2. července, 21:00

ŠpanělskoRakousko

Španělsko prošlo základní skupinou bez porážky i bez inkasované branky. Po úvodní překvapivé remíze s Kapverdami porazilo Saúdskou Arábii 4:0 a Uruguay 1:0. Úřadující mistři Evropy patří mezi hlavní favority turnaje, trenér Luis de la Fuente ale připomněl, že ve vyřazovací fázi se síla soupeřů zvýší a o postupu mohou rozhodnout detaily.

Výsledky Španělska ve skupině H

KoloZápasVýsledek
1.Španělsko – Kapverdy0:0
2.Španělsko – Saúdská Arábie4:0
3.Uruguay – Španělsko0:1

Rakousko postoupilo do vyřazovací fáze mistrovství světa poprvé po 44 letech. Ve skupině porazilo Jordánsko, podlehlo Argentině a postup si zajistilo dramatickou remízou 3:3 s Alžírskem, když vyrovnávací gól vstřelilo až z poslední akce zápasu. Trenér Ralf Rangnick věří, že právě takový závěr může jeho mužstvu dodat sebevědomí před soubojem s jedním z favoritů turnaje.

Výsledky Rakouska ve skupině J

KoloZápasVýsledek
1.Jordánsko – Rakousko1:3
2.Argentina – Rakousko2:0
3.Rakousko – Alžírsko3:3

Vítěz utkání se ve druhém kole play off utká s lepším z dvojice Portugalsko – Chorvatsko.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Španělsko – Rakousko najdete ZDE.

Pátek 3. července, 1:00

PortugalskoChorvatsko

Portugalsko obsadilo ve skupině druhé místo. Po remízách s Kongem a Kolumbií rozdrtilo Uzbekistán 5:0, přičemž Cristiano Ronaldo se stal prvním hráčem historie, který skóroval na šesti světových šampionátech za sebou. Portugalci sice ve skupině nepůsobili tak suverénně, přesto zůstávají jedním z kandidátů na medaili.

Výsledky Portugalska ve skupině K

KoloZápasVýsledek
1.Portugalsko – DR Kongo1:1
2.Portugalsko – Uzbekistán5:0
3.Kolumbie – Portugalsko0:0

Chorvatsko skončilo ve skupině druhé. Po porážce s Anglií zabralo proti Panamě i Ghaně a znovu potvrdilo, že na velkých turnajích umí uspět. Kapitán Luka Modrič povede zkušený tým do souboje s Cristianem Ronaldem, svým bývalým spoluhráčem z Realu Madrid. Chorvaté věří, že navážou na medailové úspěchy z posledních dvou světových šampionátů.

Výsledky Chorvatska ve skupině L

KoloZápasVýsledek
1.Anglie – Chorvatsko4:2
2.Chorvatsko – Panama1:0
3.Ghana – Chorvatsko1:2

Vítěz utkání se ve druhém kole play off střetne s lepším z dvojice Španělsko – Rakousko.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Portugalsko – Chorvatsko najdete ZDE.

Pátek 3. července, 5:00

ŠvýcarskoAlžírsko

Švýcarsko ovládlo svou skupinu před Kanadou, Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Alpská země usiluje o čtvrtý postup do osmifinále mistrovství světa za sebou a trenér Murat Yakin je spokojený s tím, jak se jeho tým během turnaje rozehrál. Zajímavostí je, že proti Švýcarům nastoupí tým vedený Vladimirem Petkovičem, který reprezentaci alpské země vedl mezi lety 2014 a 2021.

Výsledky Švýcarska ve skupině B

KoloZápasVýsledek
1.Švýcarsko – Katar1:1
2.Bosna a Hercegovina – Švýcarsko1:4
3.Kanada – Švýcarsko1:2

Alžírsko postoupilo do play off jako jeden z nejlepších týmů na třetích místech. O jeho postupu rozhodlo až dramatické vyvrcholení závěrečného utkání skupiny s Rakouskem. Afričané vedli ještě ve třetí minutě nastavení 3:2, nakonec ale remizovali 3:3. Do osmifinále mistrovství světa se probojovali podruhé za sebou.

Výsledky Alžírska ve skupině J

KoloZápasVýsledek
1.Alžírsko – Írán2:1
2.Argentina – Alžírsko3:0
3.Rakousko – Alžírsko3:3

Vítěz utkání se ve druhém kole play off střetne s lepším z dvojice Kolumbie – Ghana.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Švýcarsko – Alžírsko najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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