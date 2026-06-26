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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

17. den MS ve fotbale: Norsko s Francií si zahrají o první místo, postoupí Kapverdy?

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  8:58

Norský fotbalista Erling Haaland v utkání mistrovství světa proti Senegalu | foto: AP

Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje závěrečná fáze základních skupin. Sedmnáctý hrací den nabídne důležité souboje ve skupinách G, H a I. Vše odstartují zápasy Norska s Francií a Senegalu s Irákem, následovat budou duely Kapverd se Saúdskou Arábií a Uruguaye s Španělskem a program uzavřou střetnutí Egypta s Íránem a Nového Zélandu s Belgií. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Televizní program 17. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
pátek 26. června, 21:00Norsko – FrancieČT sport
pátek 26. června, 21:00Senegal – IrákNova Action
sobota 27. června, 2:00Kapverdy – Saúdská ArábieNova Action
sobota 27. června, 2:00Uruguay – ŠpanělskoČT sport
sobota 27. června, 5:00Egypt – ÍránČT sport
sobota 27. června, 5:00Nový Zéland – BelgieNova Action

Pátek 26. června, 21:00

NorskoFrancie (skupina I)

Norsko na úvod šampionátu porazilo Irák 4:1 a ve druhém kole zvládlo i přestřelku se Senegalem, který zdolalo 3:2. Proti Francii bude hrát o první místo ve skupině, k němuž ale potřebuje zvítězit. Velkou formu zatím potvrzuje Erling Haaland, který v každém utkání vstřelil dvě branky.

Francie zvládla skupinu zatím rovněž bez zaváhání. Nejprve porazila Senegal 3:1, následně si poradila i s Irákem po výhře 3:0 a stejně jako Norsko má jistotu účasti ve vyřazovací fázi. Francii stačí k udržení prvního místa remíza. V ofenzivě zatím táhne tým Kylian Mbappé, který stejně jako Haaland skóroval dvakrát v každém zápase.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Norsko – Francie najdete ZDE.

Pátek 26. června, 21:00

SenegalIrák (skupina I)

Senegal patřil před turnajem mezi černé koně skupiny, po dvou kolech je ale v těžké situaci. Na úvod nestačil na Francii 1:3, ve druhém zápase pak podlehl i Norsku 2:3, přestože herně za soupeři nezaostával. Před posledním kolem tak zůstává bez bodu a jistotu má jen v tom, že už nemůže dosáhnout na první dvě příčky.

Irák je v podobné situaci. Na úvod schytal od Norska debakl 1:4, poté padl i s Francií 0:3 a před závěrečným duelem je také bez bodu. Na rozdíl od Senegalu má horší skóre, takže jeho postupová matematika je ještě složitější. Výhra nad africkým soupeřem je pro něj naprostou nutností, ani ta ale nemusí stačit.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Senegal – Irák najdete ZDE.

Skupina I na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Sobota 27. června, 2:00

KapverdySaúdská Arábie (skupina H)

Kapverdy jsou jedním z příjemných překvapení šampionátu. Debutant na mistrovství světa nejprve uhrál bezbrankovou remízu se Španělskem a ve druhém kole dokázal smazat dvougólové manko proti Uruguayi, s níž remizoval 2:2. Před posledním kolem má tak na kontě dva body a reálnou šanci na historický postup do osmifinále.

Saúdská Arábie vstupuje do posledního kola z nejtěžší pozice ve skupině. Na úvod remizovala s Uruguayí 1:1, jenže ve druhém utkání nestačila na Španělsko a po porážce 0:4 zůstala na jediném bodu. Situace je ale stále otevřená – vítězství nad Kapverdami by ji dostalo na čtyři body a udrželo ve hře o postup, ať už z druhého, nebo třetího místa.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Kapverdy – Saúdská Arábie najdete ZDE.

Sobota 27. června, 2:00

UruguayŠpanělsko (skupina H)

Uruguay je po dvou kolech bez vítězství. Nejprve remizovala 1:1 se Saúdskou Arábií, ve druhém zápase pak vedla nad Kapverdami už 2:0, jenže náskok neudržela a po remíze 2:2 má na kontě jen dva body. Uruguay v obou zápasech doplatila na chyby v obraně i nevyužité šance.

Španělsko je naopak ve skupině H v nejlepší výchozí pozici. Po bezbrankové remíze s Kapverdami zabralo proti Saúdské Arábii a po jasné výhře 4:0 se posunulo do čela tabulky.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Uruguay – Španělsko najdete ZDE.

Skupina H na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Sobota 27. června, 5:00

Egypt Írán (skupina G)

Egypt jde do závěrečného kola jako lídr skupiny. Na úvod remizoval s Belgií 1:1, ve druhém kole pak otočil zápas s Novým Zélandem a po výhře 3:1 si připsal vůbec první vítězství v historii na mistrovství světa. Hlavní postavou utkání byl Mohamed Salah, který dal gól a na další přihrál. Díky čtyřem bodům mají Egypťané nejlepší výchozí pozici ze všech týmů skupiny.

Írán je po dvou kolech neporažený, zároveň ale ještě nevyhrál. V prvním utkání remizoval s Novým Zélandem 2:2, ve druhém pak udržel bezbrankovou remízu s Belgií. Se dvěma body tak zůstává ve hře o postup.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Egypt – Írán najdete ZDE.

Sobota 27. června, 5:00

Nový ZélandBelgie (skupina G)

Nový Zéland vstupoval do turnaje jako outsider skupiny, přesto po prvním kole sahal po výhře. S Íránem vedl, nakonec ale remizoval 2:2. Ve druhém zápase proti Egyptu šel znovu do vedení, ani tentokrát ho však neudržel a po porážce 1:3 zůstal na jediném bodu. Pokud chce pomýšlet na postup, musí Belgii porazit.

Belgie je po dvou kolech jedním z největších zklamání skupinové fáze. Na úvod jen remizovala s Egyptem 1:1, ve druhém utkání pak nedokázala skórovat proti Íránu a po výsledku 0:0 má na kontě dva body.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Nový Zéland – Egypt najdete ZDE.

Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině G?
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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