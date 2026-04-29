Vstupenka za 48 milionů? Infantino ceny na MS hájí: Jsme nezisková organizace

Dvacet tisíc? Nemáte šanci.
Padesát? Na téhle ceně prodej začínal, ale nejlevnější lístky jsou fuč.
Tři sta? To je aktuální standard.
A co takhle 48 milionů?
Přesněji 2 299 999 dolarů?
I za tak bláznivou částku se momentálně nejcennější fotbalová komodita inzeruje na oficiálním webu určeném pro přeprodej.
Šílenost? Možná, ale podle amerických a kanadských zákonů naprosto legální.
Za parkování během zápasu leckdy zaplatíte až čtyři tisíce, což je cena, za kterou se na předchozích MS daly pořídit vstupenky na některá utkání.