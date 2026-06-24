ONLINE: Kolumbie - DR Kongo, první vzájemné utkání obou zemí, kdo uspěje?

Kolumbie vyhrála 3:1 po gólech Muňoze, Díaze a Campaze. Zejména v první půli dominovala, v té druhé se ale hra vyrovnala – přesto paradoxně ve druhém poločase vstřelila debutujícím Uzbekistánu dvě ze tří branek.
Kolumbie se v případě vítězství nad Kongem probojuje do vyřazovací části. Ze skupiny postoupila i při minulých dvou účastech na šampionátech v letech 2014 a 2018.
Kongo proti Portugalsku překvapilo a rozhodně nebylo horším týmem. Nakonec získalo bod zásluhou Wissovy hlavičky z konce první půle. Ve druhé půli pak navíc Bakambu trefil tyč.
Obě země se ještě v soutěžním zápase nepotkaly, Kolumbie však na MS třikrát po sobě porazila afrického soupeře.
Jak si povede tentokrát?
C. Vargas - D. Muňoz, D. Sánchez, J. Lucumí, J. Mojica - G. Puerta, J. Lerma, J. Arias - J. Rodríguez, L. Suárez, L. Díaz
L. Mpasi - A. Wan-Bissaka, C. Mbemba, A. Tuanzebe, S. Kapuadi, A. Masuaku - N. Mukau, S. Moutoussamy, E. Kayembe - Y. Wissa, C. Bakambu
Y. Mina, D. Ospina, S. Arias, J. Quintero, Á. Montero, C. Hernández, D. Machado, J. Córdoba, J. Carrascal, R. Ríos, J. Campaz, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez
G. Kalulu, N. Sadiki, D. Batubinsika, G. Kakuta, C. Pickel, J. Kayembe, S. Banza, M. Elia, A. Tshibola, N. Mbuku, T. Fayulu, T. Bongonda, F. Mayele, M. Epolo, B. Cipenga