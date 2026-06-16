Televizní program šestého dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|úterý 16. června, 21:00
|Francie – Senegal
|Nova Action
|středa 17. června, 0:00
|Irák – Norsko
|ČT sport
|středa 17. června, 3:00
|Argentina – Alžírsko
|Nova Action
|středa 17. června, 6:00
|Rakousko – Jordánsko
|ČT sport
Úterý 16. června. 21:00
Francie – Senegal (skupina I)
Francie vstupuje do mistrovství světa jako jeden z hlavních favoritů na zisk trofeje. Svěřenci Didiera Deschampse se na posledních dvou světových šampionátech probojovali až do finále a v USA, Kanadě a Mexiku budou útočit na třetí titul mistrů světa. Hlavní hvězdou mužstva je kapitán Kylian Mbappé, kterého doplňují Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, William Saliba nebo Michael Olise. Francouzský výběr disponuje mimořádnou kvalitou ve všech řadách.
Senegal se představí na svém čtvrtém mistrovství světa. Největší úspěch zaznamenal při debutu v roce 2002, kdy senzačně postoupil až do čtvrtfinále. Tým trenéra Papea Thiawa spoléhá na zkušené opory v čele se Sadiem Maném, Kalidouem Koulibalym a brankářem Édouardem Mendym. Důležitou roli budou mít také Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr nebo Nicolas Jackson. Senegal patří mezi nejsilnější africké reprezentace na turnaji.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Francie – Senegal najdete ZDE.
Středa, 17. června 0:00
Irák – Norsko (skupina I)
Irák se na mistrovství světa vrací poprvé od roku 1986. Už samotný postup na závěrečný turnaj představuje pro irácký fotbal významný úspěch. Reprezentace se opírá především o kolektivní výkon a dobrou organizaci hry. Největšími oporami mužstva jsou záložník Zidane Iqbal a zkušený útočník Aymen Hussein.
Norsko si zahraje na mistrovství světa poprvé od roku 1998. Seveřané disponují jednou z nejsilnějších generací za poslední desetiletí a jejich ambice rozhodně nekončí postupem ze skupiny. Hlavní pozornost bude poutat kanonýr Erling Haaland, kterého doplňují kapitán Martin Odegaard, Alexander Sorloth nebo obránce Kristoffer Ajer. Pro Nory jde o velkou příležitost vrátit se mezi světovou elitu
Podrobnou textovou reportáž z utkání Irák – Norsko najdete ZDE.
Středa, 17. června 3:00
Argentina – Alžírsko (skupina J)
Argentina přijela na šampionát jako úřadující mistr světa a bude usilovat o zisk čtvrtého titulu v historii. Tým trenéra Lionela Scaloniho se zároveň může stát prvním obhájcem světového prvenství od Brazílie v roce 1962. Největší pozornost bude poutat kapitán Lionel Messi, který nastupuje na svém rekordním šestém mistrovství světa. Vedle něj patří mezi hlavní opory týmu také Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández a Alexis Mac Allister.
Alžírsko se na světový šampionát vrací po dvanácti letech. Největším úspěchem severoafrického týmu zůstává postup do osmifinále na mistrovství světa 2014 v Brazílii. Mužstvo trenéra Vladimira Petkoviće spoléhá na technicky vyspělé hráče, mezi které patří například Riyad Mahrez či Amine Gouiri.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Argentina – Alžírsko najdete ZDE.
Středa 17. června, 6:00
Rakousko – Jordánsko (skupina J)
Rakousko pod vedením Ralfa Rangnicka patří mezi nejzajímavější evropské týmy posledních let. Mužstvo je známé agresivním presinkem a velmi dobrou organizací. Mezi hlavní opory patří David Alaba, Marcel Sabitzer nebo Konrad Laimer. Rakušané se na mistrovství světa představí poprvé od roku 1998.
Jordánsko zažívá historický okamžik, když se na mistrovství světa kvalifikovalo vůbec poprvé. Reprezentace navázala na úspěšné vystoupení na Asijském poháru 2023, kde postoupila až do finále. Největší hvězdou týmu je Mousa Al-Tamari, kterého doplňují útočník Yazan Al-Naimat a záložník Mahmoud Al-Mardi. Už samotná účast na šampionátu představuje pro jordánský fotbal historický milník.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Rakousko – Jordánsko najdete ZDE.