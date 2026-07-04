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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

25. den MS ve fotbale: Kanada narazí na Maroko, Paraguay vyzve Francii

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  7:59

Francouz Bradley Barcola (uprostřed) slaví se spoluhráči gól v zápase proti Švédsku | foto: Reuters

Na fotbalovém mistrovství světa začínají osmifinálové zápasy. Program 25. hracího dne otevře duel Kanady s Marokem, následovat bude večerní střet Paraguaye s favorizovanou Francií. V našem přehledu najdete základní informace o obou utkáních i jejich poslední formu.

Televizní program 25. dne MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
sobota 4. července, 19:00Kanada – MarokoČT sport
sobota 4. července, 23:00Paraguay – FrancieNova Action

Sobota 4. července, 19:00

KanadaMaroko

Kanada se při třetí účasti na mistrovství světa dočkala prvního vítězství i postupu ze skupiny. Na úvod vyřazovací fáze pak gólem v nastavení udolala Jihoafrickou republiku 1:0. Kanaďané navzdory tomu, že jsou spolupořadatel turnaje, stejně jako v předchozím zápase nebudou hrát doma, tentokrát se představí v Houstonu.

„Příprava na Maroko je jako hrozná noční můra, je to skvělý soupeř. Ale my jsme chtěli v téhle fázi turnaje být. Víme, že nás všichni už odepisují a v tom vidím příležitost,“ prohlásil americký trenér Kanaďanů Jesse Marsch.

Výsledky Kanady ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Kanada – Bosna a Hercegovina6:0
2.Kanada – Katar 2:1
3.Švýcarsko – Kanada1:1
1. kolo play offJihoafrická republika – Kanada0:1

Maroko zatím prochází šampionátem bez prohry. V úvodním kole vyřazovací fáze proti Nizozemsku v nastavení srovnalo na 1:1 a v penaltovém rozstřelu mělo pevnější nervy. Maročané mohou udělat další krok k tomu, aby zopakovali účast v semifinále, kam se před čtyřmi lety na turnaji v Kataru dostali jako první africký tým v historii.

„Kanada si zaslouží respekt, na turnaji prokazuje, jak moc se v poslední době zlepšila. Pokud se nám něco nepovede, pojedeme domů. Nemůžeme si dovolit žádné zaváhání, je potřeba použít všechny naše zbraně,“ podotkl kouč Muhammad Vahbí.

Výsledky Maroka ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Brazílie – Maroko1:1
2.Skotsko – Maroko0:1
3.Maroko – Haiti4:2
1. kolo play offNizozemsko – Maroko1:1 (pen. 2:3)

Podrobnou textovou reportáž z utkání Kanada – Maroko najdete ZDE.

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Sobota 4. července, 23:00

Paraguay Francie

Paraguay zatím těží z velké efektivity a taktické vyspělosti. Po úvodním debaklu s USA srovnala defenzívu a v dalších dvou zápasech neinkasovala. V 1. kole play off pak šokovala vyřazením Německa.

Výsledky Paraguaye ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.USA – Paraguay4:1
2.Turecko – Paraguay0:1
3.Paraguay – Austrálie0:0
1. kolo play offNěmecko – Paraguay1:1 (pen. 3:4)

Francie je největším favoritem na vítězství v turnaji. Její ofenzivní síla a kreativita funguje skvěle. Zatím vyhrála všechny zápasy a v každém nastřílela minimálně tři branky.

„Plně si uvědomuji, co je v sázce, kde jsem a co musím udělat. To samé si moc dobře uvědomuje také celý tým. Začíná nová soutěž,“ uvedl po úterním vítězství 3:0 nad Švédskem kapitán Kylian Mbappé, který s šesti trefami vévodí spolu s Argentincem Lionelem Messim tabulce střelců turnaje.

Oba soupeři se utkali v osmifinále mistrovství světa již v roce 1998. Zápas v Lensu tehdy rozhodl Laurent Blanc. Jeho takzvaný zlatý gól ve 114. minutě zpečetil vítězství 1:0 po prodloužení na cestě Francie k jejímu prvnímu světovému titulu. Současný trenér Didier Deschamps byl tenkrát na domácím šampionátu kapitánem Francie.

Výsledky Francie ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Francie – Senegal3:1
2.Irák – Francie0:3
3.Norsko – Francie1:4
1. kolo play offFrancie – Švédsko3:0

Podrobnou textovou reportáž z utkání Paraguay – Francie najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Portugalsko
Španělsko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Argentina
Egypt
Švýcarsko
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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