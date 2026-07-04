Televizní program 25. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|sobota 4. července, 19:00
|Kanada – Maroko
|ČT sport
|sobota 4. července, 23:00
|Paraguay – Francie
|Nova Action
Sobota 4. července, 19:00
Kanada – Maroko
Kanada se při třetí účasti na mistrovství světa dočkala prvního vítězství i postupu ze skupiny. Na úvod vyřazovací fáze pak gólem v nastavení udolala Jihoafrickou republiku 1:0. Kanaďané navzdory tomu, že jsou spolupořadatel turnaje, stejně jako v předchozím zápase nebudou hrát doma, tentokrát se představí v Houstonu.
„Příprava na Maroko je jako hrozná noční můra, je to skvělý soupeř. Ale my jsme chtěli v téhle fázi turnaje být. Víme, že nás všichni už odepisují a v tom vidím příležitost,“ prohlásil americký trenér Kanaďanů Jesse Marsch.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|6:0
|2.
|Kanada – Katar
|2:1
|3.
|Švýcarsko – Kanada
|1:1
|1. kolo play off
|Jihoafrická republika – Kanada
|0:1
Maroko zatím prochází šampionátem bez prohry. V úvodním kole vyřazovací fáze proti Nizozemsku v nastavení srovnalo na 1:1 a v penaltovém rozstřelu mělo pevnější nervy. Maročané mohou udělat další krok k tomu, aby zopakovali účast v semifinále, kam se před čtyřmi lety na turnaji v Kataru dostali jako první africký tým v historii.
„Kanada si zaslouží respekt, na turnaji prokazuje, jak moc se v poslední době zlepšila. Pokud se nám něco nepovede, pojedeme domů. Nemůžeme si dovolit žádné zaváhání, je potřeba použít všechny naše zbraně,“ podotkl kouč Muhammad Vahbí.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Brazílie – Maroko
|1:1
|2.
|Skotsko – Maroko
|0:1
|3.
|Maroko – Haiti
|4:2
|1. kolo play off
|Nizozemsko – Maroko
|1:1 (pen. 2:3)
Podrobnou textovou reportáž z utkání Kanada – Maroko najdete ZDE.
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Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Sobota 4. července, 23:00
Paraguay – Francie
Paraguay zatím těží z velké efektivity a taktické vyspělosti. Po úvodním debaklu s USA srovnala defenzívu a v dalších dvou zápasech neinkasovala. V 1. kole play off pak šokovala vyřazením Německa.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|USA – Paraguay
|4:1
|2.
|Turecko – Paraguay
|0:1
|3.
|Paraguay – Austrálie
|0:0
|1. kolo play off
|Německo – Paraguay
|1:1 (pen. 3:4)
Francie je největším favoritem na vítězství v turnaji. Její ofenzivní síla a kreativita funguje skvěle. Zatím vyhrála všechny zápasy a v každém nastřílela minimálně tři branky.
„Plně si uvědomuji, co je v sázce, kde jsem a co musím udělat. To samé si moc dobře uvědomuje také celý tým. Začíná nová soutěž,“ uvedl po úterním vítězství 3:0 nad Švédskem kapitán Kylian Mbappé, který s šesti trefami vévodí spolu s Argentincem Lionelem Messim tabulce střelců turnaje.
Oba soupeři se utkali v osmifinále mistrovství světa již v roce 1998. Zápas v Lensu tehdy rozhodl Laurent Blanc. Jeho takzvaný zlatý gól ve 114. minutě zpečetil vítězství 1:0 po prodloužení na cestě Francie k jejímu prvnímu světovému titulu. Současný trenér Didier Deschamps byl tenkrát na domácím šampionátu kapitánem Francie.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Francie – Senegal
|3:1
|2.
|Irák – Francie
|0:3
|3.
|Norsko – Francie
|1:4
|1. kolo play off
|Francie – Švédsko
|3:0
Podrobnou textovou reportáž z utkání Paraguay – Francie najdete ZDE.