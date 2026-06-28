ONLINE: JAR - Kanada, na MS startuje vyřazovací fáze. Uspěje hostitel?

Kanada odehrála všechny své skupinové zápasy doma, v tom posledním ale prohrála se Švýcarskem (1:2), a tak se musela stěhovat do Spojených států – kdyby skončila první, nastoupila by ve Vancouveru.
Vyřazovací fázi hraje vůbec poprvé v historii, na svých předchozích dvou šampionátech dokonce nezískala v šesti zápasech ani jeden bod – teď nasbírala čtyři a kolo před koncem měla jistý postup.
Čtyři body získala také Jihoafrická republika, která remizovala 1:1 s českou reprezentací, pak nečekaně porazila Jižní Koreu 1:0, čímž si zajistila druhé místo.
Narazí mimochodem na druhého ze tří pořadatelů, ve skupině měla také Mexiko, s nímž padla v zahajovacím zápase celého turnaje 0:2. Stejně jako Kanadu ji čeká první vyřazovací zápas na mistrovství světa v historii.
Obě země se v soutěžním zápase utkávají poprvé.