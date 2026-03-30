Není žádný plán B, C ani D. Írán bude na mistrovství světa hrát, prohlásil Infantino

Navzdory válečnému stavu na Blízkém východě počítá prezident mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino s účastí fotbalistů Íránu na mistrovství světa. Mexické televizi N+ Univision řekl, že pro vrcholný turnaj v USA, Kanadě a Mexiku se nepřipravuje žádné náhradní řešení.
Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu. | foto: Reuters

„Chceme, aby Írán hrál, Írán bude na mistrovství světa hrát. Není žádný plán B, C nebo D - existuje plán A,“ řekl Infantino. Doplnil, že FIFA se chce zasadit o to, aby měla reprezentace západoasijské země nejlepší možné podmínky.

„Írán reprezentuje svůj národ - lidi, kteří žijí v Íránu, i ty, kteří žijí v zahraničí. Na mistrovství světa se kvalifikoval sportovní cestou. Člověk ale žije v reálném světě a politická situace je nesmírně komplikovaná,“ konstatoval.

Spojené státy a Izrael rozpoutaly válku s Íránem vzdušnými útoky 28. února, země podniká protiúdery. Fotbalová reprezentace se navzdory tomu na turnaj chystá, v pátek v Turecku odehrála přípravný zápas s Nigérií (1:2), v úterý se utká s Kostarikou.

Šéf svazu Mehdi Tádž už dříve uvedl, že Írán odstoupit z turnaje kvůli vojenskému konfliktu s USA nehodlá. Americký prezident Donald Trump zase prohlásil, že tým je na šampionátu vítán, ale pro jeho vlastní bezpečí není vhodné, aby se turnaje zúčastnil.

Írán se má ve skupině utkat s Novým Zélandem a Belgií 15. a 21. června v Los Angeles a s Egyptem 26. června v Seattlu. Národní svaz začal jednat s FIFA o přesunutí duelů do Mexika, mezinárodní federace ale změny v rozpisu turnaje neplánuje. Základnu mají mít Íránci v Tucsonu v Arizoně. Mistrovství světa začne 11. června.

Tipsport - partner programu
Německo vs. GhanaFotbal - - 30. 3. 2026:Německo vs. Ghana //www.idnes.cz/sport
30. 3. 20:45
  • 1.14
  • 8.54
  • 15.50
Kazachstán vs. ČeskoFotbal - - 31. 3. 2026:Kazachstán vs. Česko //www.idnes.cz/sport
31. 3. 15:00
  • 4.06
  • 3.60
  • 1.78
Česko vs. GibraltarFotbal - - 31. 3. 2026:Česko vs. Gibraltar //www.idnes.cz/sport
31. 3. 17:00
  • 1.00
  • 30.00
  • 50.00
Maďarsko vs. ŘeckoFotbal - - 31. 3. 2026:Maďarsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
31. 3. 19:00
  • 2.45
  • 3.16
  • 2.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
